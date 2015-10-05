Додано: Сер 19 лис, 2025 19:45

Faceless написав: То по вашому всі комплекси дорослі набувають коли? Хіба не дітьми й підлітками То по вашому всі комплекси дорослі набувають коли? Хіба не дітьми й підлітками

Faceless написав: діти з приютів, гідність яких пригноблювалася все дитинство діти з приютів, гідність яких пригноблювалася все дитинство

как много убийц/наркоманов/насильников/воров среди детей/подростков и среди взрослых? Слишком просто всё скинуть на детские травмы. Покопавшись в детстве любого ребенка я там найду десятки травмирующих событий, но преступниками становятся почему то не только лишь все, а точнее несколько %Может причина не в детских травмах?а здесь стоп. Буллинг не специфическая проблема детских домов. Он отлично процветает и в обычных школах. Причем способа борьбы с ним нет. Например плюнет в прямом смысле весь класс на какого то ребёнка, что родители, учителя и директор им сделают? Нет такой статьи в законе запрещающей плеваться. Всегда можно сказать мы случайно плевали в сторону и промахнулись. А унижение есть.Я тут хз сколько распинался что основной буллинг идёт без физического насилия. Сплетни, бойкоты и т.д. в детдомах такое тоже возможно, но в целом там дружеская семейная атмосфера, потому что все в одной лодке. Иза заниженной самооценки борьбы за статусы нет. Любого могут заложить, поэтому дети стараются не ссорится, скорее прикрывают друг друга. Но и дружбы нет. Присутствует определенное недоверие. Этот барьер сложно сломать. Скорее каждый сам по себе. Хотя все сильно зависит от педагогов и психологов. Если детьми занимаются, атмосфера улучшается до вполне домашней. Психика ребенка просит безопасности и значимого взрослого. Некоторых воспитателей любят как родных мам.С 14й минуты куда деваются травмы. К сожалению воспитатель не знает такого слова как нейропластичность. Интуитивно она описала все верно. Ребенок не живёт ни прошлым ни будущим. Если в настоящий момент безопасно, он не голоден, не одинок, его не булят он будет счастлив без каких либо доп.условий. не хватает родителей? Ребенок придумает игру в которой родители есть и уснет счастливый.Так работает нейропластичность. но против буллинга и других видов насилия нейропластичность бессильна.