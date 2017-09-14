Кроме того, репортер Financial Times Кристофер Миллер утверждает, что план предусматривает сокращение армии Украины вдвое, а также конкретизирует, что отчуждаемой территорией является Донбасс.
охохо, що ж це, старі умови видають під новим соусом?
Ну давайте поговоримо, є бажаючі поставити себе на місце влади і спробувати "продати" такі умови не як капітуляцію, а хоча б натягнути до слабенької "моральної перемоги"? Цікаво було б послухати. Я навіть полегшу роботу - пункт про Донбас можете не коментувати, я знаю можливий аргумент "з таким балансом сил на фронті Донбас все одно буде рано чи пізно або втрачено, або знищено".
Цікавлять пункти: - про урізання армії вдвічі (думаю, йдеться про армію умовного "мирного" часу, бо після завершення активних бойових дій доведеться відпустити мобілізованих, тому ми й так не зможемо утримувати мільйонну армію, рашисти це мають знати, у них буде подібна ситуація). - про відмову від "деяких видів озброєння" (тобто, як мімінімум від дальнобійної зброї, а можливо і не тільки). - гарантій НАТО або інших країн, які б могли компенсувати роззброєння, я теж в наведених витоках цих "нових" умов не спостерігаю.
Кроме того, репортер Financial Times Кристофер Миллер утверждает, что план предусматривает сокращение армии Украины вдвое, а также конкретизирует, что отчуждаемой территорией является Донбасс.
охохо, що ж це, старі умови видають під новим соусом?
Ну давайте поговоримо, є бажаючі поставити себе на місце влади і спробувати "продати" такі умови не як капітуляцію, а хоча б натягнути до слабенької "моральної перемоги"? Цікаво було б послухати. Я навіть полегшу роботу - пункт про Донбас можете не коментувати, я знаю можливий аргумент "з таким балансом сил на фронті Донбас все одно буде рано чи пізно або втрачено, або знищено".
Цікавлять пункти: - про урізання армії вдвічі (думаю, йдеться про армію умовного "мирного" часу, бо після завершення активних бойових дій доведеться відпустити мобілізованих, тому ми й так не зможемо утримувати мільйонну армію, рашисти це мають знати, у них буде подібна ситуація). - про відмову від "деяких видів озброєння" (тобто, як мімінімум від дальнобійної зброї, а можливо і не тільки). - гарантій НАТО або інших країн, які б могли компенсувати роззброєння, я теж в наведених витоках цих "нових" умов не спостерігаю.
Уважно слухаю.
Я специально привёл полностью сообщение Рейтерс. Там об этом ни слова. Нечего обсуждать. И что вы хотите "уважно слухати"? Болтовню на тему?
Ну, предлагается пару страниц пылать праведным гневом , очевидно. Причем зря, так как Володимир Олександрович Зеленский в жизни не подпишет такого "мирного договора", впрочем как и любого другого. За что, собственно, и боготворим народом.
ЛОНДОН (Рейтер) - США дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению войны с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения, сообщили в среду два источника, знакомых с ситуацией. Источники, пожелавшие остаться анонимными ввиду деликатности вопроса, сообщили, что предложения включают, среди прочего, сокращение численности Вооружённых сил Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения, сообщили источники.
Очікувано, третій "offer" миру гірший усіх попередніх і ось тепер вже реально приймає обриси капітуляції. У першій, квітневій пропозиції не було вимог по Донбасу та ЗСУ, у вересні додався Донбас, а тепер от ще й вимога скорочення ЗСУ. І що тепер робити преЗеденту? відмовитись і кожні наступні "offer" будуть ще жахливіші; погодитись і на фоні відмови від набагато кращих квітневих пропозицій Зе виглядатиме.... На його щастя пункти попередніх умов вже мало хто пам'ятає.
ЛОНДОН (Рейтер) - США дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению войны с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения, сообщили в среду два источника, знакомых с ситуацией. Источники, пожелавшие остаться анонимными ввиду деликатности вопроса, сообщили, что предложения включают, среди прочего, сокращение численности Вооружённых сил Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения, сообщили источники.
Очікувано, третій "offer" миру гірший усіх попередніх і ось тепер вже реально приймає обриси капітуляції. У першій, квітневій пропозиції не було вимог по Донбасу та ЗСУ, у вересні додався Донбас, а тепер от ще й вимога скорочення ЗСУ. І що тепер робити преЗеденту? відмовитись і кожні наступні "offer" будуть ще жахливіші; погодитись і на фоні відмови від набагато кращих квітневих пропозицій Зе виглядатиме.... На його щастя пункти попередніх умов вже мало хто пам'ятає.
Schmit написав:У першій, квітневій пропозиції не було вимог по Донбасу та ЗСУ, у вересні додався Донбас, а тепер от ще й вимога скорочення ЗСУ
хто про що, а вшивий про баню. Нічого, що попередні оффери не були узгоджені з кремлем? А саме - квітнева пропозиція. Чи одну й ту саму пластинку по сотому колу будемо крутити?
Поточна ж пропозиція дійсно виглядає як капітуляція. По суті, це продовження того ж Стамбулу. Згідно нових витоків в змі, там ще й російська мова як державна і російська церква. Словом - повний комплект "демілітаризації і денацифікації". Погіршення вимог я тут не бачу, навіть порівняно з 22 роком. Але і якогось покращення теж нема. Рашисти висувають ті самі речі з разу в раз. Але подивимося, як у них тепер з цінами на нафту будуть розвиватися справи. Головне, щоб Трамп під приводом того, що Зе не хоче погоджуватися на капітуляцію, не відмінив ті санкції.
Schmit написав:Очікувано, третій "offer" миру гірший усіх попередніх і ось тепер вже реально приймає обриси капітуляції. У першій, квітневій пропозиції не було вимог по Донбасу та ЗСУ, у вересні додався Донбас, а тепер от ще й вимога скорочення ЗСУ. І що тепер робити преЗеденту? відмовитись і кожні наступні "offer" будуть ще жахливіші; погодитись і на фоні відмови від набагато кращих квітневих пропозицій Зе виглядатиме.... На його щастя пункти попередніх умов вже мало хто пам'ятає.
Та пусть хоть минет вымагае, это не значит что ему его сделают. Проблема современного общества в том, что много разговаривают. Раньше на подобные требования отвечали просто- "Приди и возьми". Правда, Ксеркс пришел и взял, но по крайней мере всякого блуда и смуты было меньше. И что немаловажно-события развивались гораздо динамичнее, выжившие имели некислую возможность после прекращения боевых действий наслаждаться оливками и вином, вместо многолетних размышлений на тему "чи втікати, і якщо так,то куди саме?" А,еще свет не отключали,так как тогда его еще не придумали.