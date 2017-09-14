RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15848158491585015851
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 22:14

  Hotab написав:Schmit
На його щастя пункти попередніх умов вже мало хто пам'ятає.

Особливо беручи до уваги їх відсутність

Отсь і підтвердження.

  thenewepic написав:
  Schmit написав:У першій, квітневій пропозиції не було вимог по Донбасу та ЗСУ, у вересні додався Донбас, а тепер от ще й вимога скорочення ЗСУ
хто про що, а вшивий про баню. Нічого, що попередні оффери не були узгоджені з кремлем? А саме - квітнева пропозиція. Чи одну й ту саму пластинку по сотому колу будемо крутити?

Один каже - були відсутні, другий не були узгоджені - ви там визначіться.
Якщо були відсутні, то навіщо Зеделегація перлася у Лондон, якщо неузгоджено з кремлем, то навіщо відмовились? це ж ні до чого нас не зобов'язувало?
Та подумайте трохи головою.

  thenewepic написав:Поточна ж пропозиція дійсно виглядає як капітуляція. По суті, це продовження того ж Стамбулу. Згідно нових витоків в змі, там ще й російська мова як державна і російська церква. Словом - повний комплект "демілітаризації і денацифікації".
Погіршення вимог я тут не бачу, навіть порівняно з 22 роком. Але і якогось покращення теж нема. Рашисти висувають ті самі речі з разу в раз.
Але подивимося, як у них тепер з цінами на нафту будуть розвиватися справи. Головне, щоб Трамп під приводом того, що Зе не хоче погоджуватися на капітуляцію, не відмінив ті санкції.

А кращих вже не буде.
Schmit
 
Повідомлень: 5245
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 22:42

Пропозиція , яка ні з ким не погоджена, це не пропозиція, а пук в муку. Тому і кажу «не було ніяких пропозицій».
Hotab
 
Повідомлень: 17193
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2538 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 22:48

  Hotab написав:Schmit


Пропозиція , яка ні з ким не погоджена, це не пропозиція, а пук в муку. Тому і кажу «не було ніяких пропозицій».

Мне особенно нравится обсуждение "пропозицій" клуба ОБС (одна баба сказала).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37519
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:якщо неузгоджено з кремлем, то навіщо відмовились? це ж ні до чого нас не зобов'язувало?
згода - вона якраз зобовʼязує, зсуває базову переговірну позицію. Напевно, вони не хотіли зсувати її в односторонньому порядку, а, можливо, хотіли отримати додаткових гарантій від Трампа. Тут можна тільки гадати. Суть в тому, що наша згода ні на що б не вплинула, бо, як бачимо, рашистам потрібна тільки наша повна капітуляція.
thenewepic
 
Повідомлень: 344
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 23:10

  thenewepic написав:
  Schmit написав:якщо неузгоджено з кремлем, то навіщо відмовились? це ж ні до чого нас не зобов'язувало?
згода - вона якраз зобовʼязує, зсуває базову переговірну позицію. Напевно, вони не хотіли зсувати її в односторонньому порядку, а, можливо, хотіли отримати додаткових гарантій від Трампа. Тут можна тільки гадати. Суть в тому, що наша згода ні на що б не вплинула, бо, як бачимо, рашистам потрібна тільки наша повна капітуляція.

в корейському варіанті за Корею не було підписантів, чи потужні незламники чекають на в'єтнамсько-сянгонський до останнього бамбука?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41499
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 23:39

  flyman написав:в корейському варіанті за Корею не було підписантів, чи потужні незламники чекають на в'єтнамсько-сянгонський до останнього бамбука?


Так Вьетнам и Афган яркие примеры того, что если не сдаваться, то обязательно будет перемога! Всего лишь каких-то 25-30 лет и ворог згине,як роса на сонці, запануем і ми , браття, у рідній сторонці.
Заметьте, ни в Афгане ни во Вьетнаме люди не кончились. Возможно потому,что их предводители ограничивали не выборочно выезд,а тупо всем, и следили за качественным воспроизводством все новых и новых воинов.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 00:00

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:в корейському варіанті за Корею не було підписантів, чи потужні незламники чекають на в'єтнамсько-сянгонський до останнього бамбука?


Так Вьетнам и Афган яркие примеры того, что если не сдаваться, то обязательно будет перемога! Всего лишь каких-то 25-30 лет и ворог згине,як роса на сонці, запануем і ми , браття, у рідній сторонці.
Заметьте, ни в Афгане ни во Вьетнаме люди не кончились. Возможно потому,что их предводители ограничивали не выборочно выезд,а тупо всем, и следили за качественным воспроизводством все новых и новых воинов.

може тому що в них не було хозарського каганату?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41499
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 00:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:в корейському варіанті за Корею не було підписантів, чи потужні незламники чекають на в'єтнамсько-сянгонський до останнього бамбука?
ти щось тут перемудрив з алегоріями, нехай відповість той, хто зрозумів написане.
thenewepic
 
Повідомлень: 344
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15848158491585015851
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 155370
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 351296
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1042654
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.