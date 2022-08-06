Такі країни є навіть в межах ЄС, наприклад, Угорщина. Скажу більше, там навіть практикується розрахунок за нал із записом вдвічі меншої суми в договорі для відповідного зменшення податків. Нотаріус в курсі.
Додано: Чет 20 лис, 2025 00:59
