А вот ещё одна замечательная история, на этот раз свежая, но, наверное не оконченная.В США, как известно, все заполняют налоговые декларации и платят налоги. Считается, что так граждане лучше чувствуют, что это они содержат государство, а не наоборот.Поскольку налоговое законодательство запутанное, а штрафы за ошибку весомые, многие не рискуют заполнять всё сами, и поручают это дело налоговым консультантам, деятельность которых, вроде, лицензируется и контролируется государством.Разумеется, налоговая служба может всё это проверить, найти ошибку, выставить дополнительное требование с пенёй и штрафом, а то как же. И сроки исковой давности тоже есть 3 года. Не успели, не заметили -- всё, поезд ушёл. В теории. А на практике начали расследование в отношении вот такого консультанта, которого заподозрили в снижении налоговых сумм. Поскольку дело уже уголовное, все сроки давности - нафиг. В рамках уголовного дела проверили платежи какого-то мужика, который был клиентом этого консультанта, и нашли какую-то мизерную недоплату за период что-то около 1993-1999 годов, то есть тридцатилетней давности. Разумеется, штрафы и пеня за 30 лет превышают любые разумные пределы, но это их не останавливает. Имеют право, чо там. Вроде дело в суде пока.