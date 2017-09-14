|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 21 лис, 2025 00:03
Конкретно эту историю я раньше не читал, были другие, но здесь история ещё более замечательная:
А вот ещё одна замечательная история, на этот раз свежая, но, наверное не оконченная.
В США, как известно, все заполняют налоговые декларации и платят налоги. Считается, что так граждане лучше чувствуют, что это они содержат государство, а не наоборот.
Поскольку налоговое законодательство запутанное, а штрафы за ошибку весомые, многие не рискуют заполнять всё сами, и поручают это дело налоговым консультантам, деятельность которых, вроде, лицензируется и контролируется государством.
Разумеется, налоговая служба может всё это проверить, найти ошибку, выставить дополнительное требование с пенёй и штрафом, а то как же. И сроки исковой давности тоже есть 3 года. Не успели, не заметили -- всё, поезд ушёл. В теории. А на практике начали расследование в отношении вот такого консультанта, которого заподозрили в снижении налоговых сумм. Поскольку дело уже уголовное, все сроки давности - нафиг. В рамках уголовного дела проверили платежи какого-то мужика, который был клиентом этого консультанта, и нашли какую-то мизерную недоплату за период что-то около 1993-1999 годов, то есть тридцатилетней давности. Разумеется, штрафы и пеня за 30 лет превышают любые разумные пределы, но это их не останавливает. Имеют право, чо там. Вроде дело в суде пока.
а ще негрів лінчують (с)
flyman
1
3
Додано: П'ят 21 лис, 2025 00:05
Xenon написав:
в тг засветили "те самые 28 пунктов"
6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб.
что-то неправдоподобно кажется , после расскказов арестовича что он еле 80 вместо 50 выбил на стамбульских
да и с другой стороны так большинство и демобилизации не дождутся
бандерлогу придется по линии рпц просить об ужесточении требования
7. Україна погоджується закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.
малореально для Украины, достаточно было бы требования к самому НАТО
9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.
WTF ??? Это чье требование, условие ?
По правде говоря , Украине на руку было бы выполнение ультиматума рябкова в части свертывания нато в восточной европе. толку от этого нам никакого, сплдошной расизм.
d. Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.
Ну это не серьезно
12. Потужний глобальний пакет заходів із відновлення
Это Ермак с Зеленским все придумали ?
a. Створенням фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим потенціалом зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.
точно ермак с зеленским
18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Это все по вопросу демилитаризацуии? Слабо верится
20. Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах та в суспільстві, що сприятимуть розумінню та толерантності до різних культур і усуненню расизму та упереджень.
a. Україна прийме закон про руськосровій толерантності та захисту мовних меншин.
WTF??
fox767676
Додано: П'ят 21 лис, 2025 00:12
flyman написав:
28 пунктів фейк, розходимся
Ну чистый же бред!
Какой документ и с чьей подписью хочет увидеть TRIGGER MMA?
Это не договор, не нота. Максимум, тянет на записку с предложениями.
Мы, конечно, можем встать в позу и отвергнуть эти предложения, но в таком случае Трамп тоже может сказать: "Больше никакой поддержки, ни финансовой, ни военной не будет. Поставки оружия даже через европейские закупки запрещаю".
Дальше продолжать?
Видео, которое выкладывал Шмитт и которое быстро удалили, просто безграмотное паникёрство. Называть продвижение росс. войск на 1-2 км, если даже действительно так, "обвалом фронта"... Это, максимум, небольшие тактические успехи, но уж никак не "обвал фронта".
ЛАД
2
- Повідомлень: 37539
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4875 раз.
2
2
6
