Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 00:03

  M-Audio написав:
  M-Audio написав:Конкретно эту историю я раньше не читал, были другие, но здесь история ещё более замечательная:

А вот ещё одна замечательная история, на этот раз свежая, но, наверное не оконченная.
В США, как известно, все заполняют налоговые декларации и платят налоги. Считается, что так граждане лучше чувствуют, что это они содержат государство, а не наоборот.
Поскольку налоговое законодательство запутанное, а штрафы за ошибку весомые, многие не рискуют заполнять всё сами, и поручают это дело налоговым консультантам, деятельность которых, вроде, лицензируется и контролируется государством.
Разумеется, налоговая служба может всё это проверить, найти ошибку, выставить дополнительное требование с пенёй и штрафом, а то как же. И сроки исковой давности тоже есть 3 года. Не успели, не заметили -- всё, поезд ушёл. В теории. А на практике начали расследование в отношении вот такого консультанта, которого заподозрили в снижении налоговых сумм. Поскольку дело уже уголовное, все сроки давности - нафиг. В рамках уголовного дела проверили платежи какого-то мужика, который был клиентом этого консультанта, и нашли какую-то мизерную недоплату за период что-то около 1993-1999 годов, то есть тридцатилетней давности. Разумеется, штрафы и пеня за 30 лет превышают любые разумные пределы, но это их не останавливает. Имеют право, чо там. Вроде дело в суде пока.


а ще негрів лінчують (с)
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 00:05

  Xenon написав:в тг засветили "те самые 28 пунктов"


6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб.

что-то неправдоподобно кажется , после расскказов арестовича что он еле 80 вместо 50 выбил на стамбульских
да и с другой стороны так большинство и демобилизации не дождутся
бандерлогу придется по линии рпц просить об ужесточении требования

7. Україна погоджується закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.

малореально для Украины, достаточно было бы требования к самому НАТО


9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.

WTF ??? Это чье требование, условие ?
По правде говоря , Украине на руку было бы выполнение ультиматума рябкова в части свертывания нато в восточной европе. толку от этого нам никакого, сплдошной расизм.
d. Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.

Ну это не серьезно


12. Потужний глобальний пакет заходів із відновлення

Это Ермак с Зеленским все придумали ?
a. Створенням фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим потенціалом зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.

точно ермак с зеленским

18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Это все по вопросу демилитаризацуии? Слабо верится

20. Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах та в суспільстві, що сприятимуть розумінню та толерантності до різних культур і усуненню расизму та упереджень.
a. Україна прийме закон про руськосровій толерантності та захисту мовних меншин.
[/quote]
WTF??
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 00:12

  flyman написав:28 пунктів фейк, розходимся
[youtube]OLFmnRVsHLU[/youtube.

Ну чистый же бред!
Какой документ и с чьей подписью хочет увидеть TRIGGER MMA?
Это не договор, не нота. Максимум, тянет на записку с предложениями.
Мы, конечно, можем встать в позу и отвергнуть эти предложения, но в таком случае Трамп тоже может сказать: "Больше никакой поддержки, ни финансовой, ни военной не будет. Поставки оружия даже через европейские закупки запрещаю".
Дальше продолжать?

Видео, которое выкладывал Шмитт и которое быстро удалили, просто безграмотное паникёрство. Называть продвижение росс. войск на 1-2 км, если даже действительно так, "обвалом фронта"... Это, максимум, небольшие тактические успехи, но уж никак не "обвал фронта".
