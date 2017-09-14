барабашов написав:Мадам Флер, а может решительное вступление "до лав ЗСУ" ваших М22-60 поможет переломить ситуацию?
Барабашка. я до вас приєднаюся, лише повідомте, з якого окопу ви пишете;)
С фатихского По Корану неверных не с окопа как баранов режут. Перед "прыеднанням" фото в бикини обязательно. Да, кстати, а вы сапёрной лопаткой владеете? Ваш одноухылянтец по партии Кулеба Томагавков не привезёт. И норма выработки для дамы это прикопать с гарантией ваших улюбленных штурмовиков Юзика с Колываном - 2 куба промёрзшего гранита на каждого.
ЛАД написав:............. Не слышал о винодельческих хозяйствах на Харьковщине. Дома для себя делают. И вино, и всякие настойки из терна, шиповника и пр. Из яблок, вишни и терна сам делал. Посмотрите предыдущий пост. Я там дописал.
ЛАД написав:Можете считать, что это всё "байки із соцмереж"
якщо це не байки, ви ж зможете привести як доказ який-небудь приклад випадку штрафу за звертання російською до покупця, який сам розмовляв російською? По ідеї, такий випадок мав викликати резонанс, як мінімум локальний.
та немає таких випадків. але так, продавчині вже починають спілкуватися українською (хоча їм важкувато, але такі вимоги) - але тут ЛАДа вже бомбить. здається, йому особисто не подобається, коли з ним українською спілкуються
_hunter написав:По _новому_ закону - стали повынни. Раньше "почему-то" были не повынни
а в чому проблема? Так, повинні. Українець в Україні не зобовʼязаний вчити іншу мову, крім української, щоб купити хліба в магазині або проїхати на таксі. В сфері обслуговування - будьте ласкаві знати державну мову. Все ж таки, три десятки років минуло, як вона державна. Поправте, якщо я не правий, але ви зараз не в Україні знаходитесь? У країні вашого перебування чи може таксист не відповідати державною мовою на запитання пасажира? І це буде нормально, ліцензію у нього не заберуть?
в інших країнах в них питань немає. ані в Німеччині, ані в Польщі.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 23 лис, 2025 12:39, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:"Заходжу в Твіттер, а там повна вакханалія. Уся стрічка в бравурних заявах американських конгресменів та членів палати лордів Великої Британії. Депутатів Європарламенту, кардиналів Римської курії, масонів 88 левелу та ще Бог знає кого.
Усі волають в один голос — Україні не можна підписувати угоду, бо це призведе до війни у Європі. Хочеться спитати: пацани, а що з ї балом? Це ж часом не ви не дали Україні далекобійної і технологічної зброї? Не ви ж ставили постійні заборони та купляли російську сировину? Ні?
Тепер хочете, щоб ми нічого не підписували? Окей. Тоді надсилайте свої війська в Україну прямо зараз. Усе дуже просто: або ви збираєте свою раму і боретесь з орками разом з нами на території України. Або залишаєтесь з ними сам на сам де-небудь в Балтії чи Скандинавії."
Є такий полякоінфоциган - Петро Пульпа. Так він вчора сказав що з Європою так не можна розмовляти, бо прикрутять й ту допомогу що є, а може й навіть антиукраїнські погроми почнуться. До вашої гадалки не треба ходити, щоб передбачити що сепаратний мир з Москвою скоріш за все призведе до різького погіршення стосунків з ЄС, зупинки євроінтеграційного треку. Але яка альтернатива ? Воювати ще роки у відчайдушній надії що хоча б частинку ЗУ приймуть до Західного Світу?