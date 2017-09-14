RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:04

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:-----------------------------
_hunter
И я снова напомню про Индию...
-----------------------------
Щоб не виглядати, як папуга поцікавтеся їх історією, як вони до цього дійшли і наскільки в них "загоїлися рани" від колоніальної епохи
У них достаточно ран.
И даже ещё с доколониальной эпохи. Что конкретно вы имеете ввиду?

це ж ви питаєте в людини, яка намагається щось накинути - в ху_нтера? бо саме він робить невнятні дописи...
Вообще-то, вопрос явно к Faceless"у.
Вы уже даже это не способны понять?

де ви бачите засудження? :shock: там лише "труси-хрестик" ;)
А вы прямое оскорбление не осуждаете? :shock:
Что ж вы на невинное "пропагандист" обижаетесь?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:10

  fox767676 написав:
  pesikot написав:

Выберись в цивилизацию, на Закарпатье она есть, а то сопьешься так )
Поедь, хотя бы, в замок "Паланок" - офигенное место )


100 раз был
в ужгороде не первый раз длительно живу
и это как раз винно-гастрономический край, любая эскурсия, дальняя прогулка черевата фуршетом и "дегустацией"
если бы пил, то меньше бы тут ругался и больше верил в перемогу и европерспективы
за 3 года перед развалом РИ ввели сухой закон, и за 5 лет до развала СССР
набрал конечно крепенького лимитед эдишен на дегустацию, береговского и шабских заводов, но то исключительно в зимний период
Не интересовались, ледяное не появилось?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:11

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Надо было Зеленскому тогда развестись со своей скумбрией и жениться по любви на хорошей и умной девушке Юлии ̶М̶и̶н̶д̶и̶ч̶ Мендель, может все пошло бы для Украины по гораздо лучшему сценарию

"Кому и кобыла - невеста" (с)
Одичал ты уже на Закарпатье, одичал.
Уже на третьесортный товар тебя тянет )

А шо не так в процитованому дописі від Мендель? Чи як недостатньо незламної потужності (яка немає жодного звязку з реальністю) то зразу "кобила" та "третьосортна".
P.S. А писати зараз з чернігова про "одичал на закарпатье" то воно канєшно показує якраз рівень цього самого звязку з реальністю
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:21

  prodigy написав:
  fox767676 написав:за 5 лет до развала СССР


в часи ссср алкоголь був сурогатне пойло, дивно що у тебе такий смак до "вина"

в роки мого студенства в деяких "елітних" магазинах Одеси продавалось угорське вино біле (було 3 марки, назву не памятаю) і червоне з биком («Бича кров» (Egri Bikavér),
до 198.


не вловив зв'язок між моєю цитатою та якістю радянського вина
та я наче і не акцентував смак, без особих претензій
може ти щось сплутав
я про те що алкоголь згладжує сприйняття дійсності, робить людину більш конформистською
принаймні у моєму випадку
більше би пив - більше би вірив ліпшицам та петро-пульпам про неминучий розпад рашки та наступні репарації з контрибуціям
тут навіть Rebel саме так і написав, і я навіть не сперечався :)
гіпотеза в тому, що можливо експерименти з директивним обмеженням споживання алкоголю у 1914 та 1985 призвели до більш тверезого сприйняття стану речей громадянами, загострення суспільно-політичних настроїв та наступних революцій
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:24

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:--=== pesikot ===---

Я где-то сказал про её национальность ? )

Выберись в цивилизацию, на Закарпатье она есть, а то сопьешься так )
Поедь, хотя бы, в замок "Паланок" - офигенное место )
---=== ===---
а шо там говорити надо ? і так не видно? :lol:


Тобі до номерного фокса з твоїм антисемітизмом )

PS. Ти з антисемитізмом обережніше, а то може виявитись що і ти - такі да, як Барабан )
це хто тобі сказав що ми антисеміти :lol: мож ми семітофіли? я вважаю єврєйок привабливабливими.
о

З тебе антисемітизм лізе з усіх щілин )

То читай мій PS. )

PPS. Якщо тобі оте привабливе, співчуваю
"Кому і кобила - нєвєста" (с)
)

PPPS. Хіба херр майор ще не знайшов собі привабливу панянку в ЗСУ ?
Чи всі панянки обходять стороною херр майора ?

Навіть його звання та посада не приваблює панянок )
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:28

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:Надо было Зеленскому тогда развестись со своей скумбрией и жениться по любви на хорошей и умной девушке Юлии ̶М̶и̶н̶д̶и̶ч̶ Мендель, может все пошло бы для Украины по гораздо лучшему сценарию

"Кому и кобыла - невеста" (с)
Одичал ты уже на Закарпатье, одичал.
Уже на третьесортный товар тебя тянет )

А шо не так в процитованому дописі від Мендель?


А хто така Мендель ?

Ось це і є не так )

Але ти ж завжди по помийках харчуєшься
У тебе і ловлять кожен день, всіх ловлять

Хоча сам, якийсь невловимий )
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:29

  ЛАД написав:Что ж вы на невинное "пропагандист" обижаетесь?


Следует различать "пропагандиста"- человека, излагающего какую-то позицию или точку зрения за деньги или иные материальные бонусы, и человека, высказывающего свою точку зрения, возможно с излишней горячностью,но бесплатно.
Основной смысл этого различия состоит в том, что проституция-наказуемая, а промискуитет-нет.
Так что пока не будет доказано, что имерек получает выгоду от своих постов, имярек пребывает в позиции "честной давалки" , что не возбраняется згидно чинному законодавсту.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:37

  fox767676 написав:гіпотеза в тому, що можливо експерименти з директивним обмеженням споживання алкоголю у 1914 та 1985 призвели до більш тверезого сприйняття стану речей громадянами, загострення суспільно-політичних настроїв та наступних революцій

Т.к. форум у нас финансовый, стоит рассмотреть и этот аспект. Торговля алкоголем всегда была достаточно весомой частью экономики и источником пополнения казны. Резкий отказ тут чреват не меньше, чем протрезвления населения.
В этой связи могу ещё добавить связку сухого закона в США с Великой Депрессией. Это точно не было основной причиной, но на глубину повлияло серьезно.
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Т.к. форум у нас финансовый, стоит рассмотреть и этот аспект. Торговля алкоголем всегда была достаточно весомой частью экономики и источником пополнения казны. Резкий отказ тут чреват не меньше, чем протрезвления населения.


більшовики запустили 30 градусну "риковку" після 10 років сухого закону якраз з бюджетних причин.
встановили навіть порогове значення - питомага вага бюджетних надходженнь від продажу алкоголя не повинна перевищувати 50% від рівня 1913. Типу вони все-такі кращі та відповідальніші за царизм:)
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:43

  Сибарит написав:
  fox767676 написав:гіпотеза в тому, що можливо експерименти з директивним обмеженням споживання алкоголю у 1914 та 1985 призвели до більш тверезого сприйняття стану речей громадянами, загострення суспільно-політичних настроїв та наступних революцій

Т.к. форум у нас финансовый, стоит рассмотреть и этот аспект. Торговля алкоголем всегда была достаточно весомой частью экономики и источником пополнения казны. Резкий отказ тут чреват не меньше, чем протрезвления населения.
В этой связи могу ещё добавить связку сухого закона в США с Великой Депрессией. Это точно не было основной причиной, но на глубину повлияло серьезно.

Поэтому, я был против запрета на продажу алкоголя в 2022 году ...

Потому что, бухло - это зло, а с другой стороны - а как наполнять бюджет ?
