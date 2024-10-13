|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:15
Виплатив і приват, але купляти нові щось не тягне.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 07:35
VASH написав: VASH написав:Всюдиносапхайчик
Шось не бачу (а ні на головній сторінці, а ні "ще сервіси"?
Оновив застосунок П24 - з"явилося
Краще б Приват нічого не оновлював! Нова веб версія жахлива. Раніше я бачив скільки і яких паперів у мене в портфелі і одразу було видно ціну за який цей папір можна продати, а тепер воно показує мені обліги у тому порядку в якому вони куплялися, вказує тільки номер паперу, а дати погашення і ціни продажу немає - максимально незручно!
😡😡😡
Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:05
asti написав: VASH написав: VASH написав:Всюдиносапхайчик
Шось не бачу (а ні на головній сторінці, а ні "ще сервіси"?
Оновив застосунок П24 - з"явилося
Краще б Приват нічого не оновлював! Нова веб версія жахлива. Раніше я бачив скільки і яких паперів у мене в портфелі і одразу було видно ціну за який цей папір можна продати, а тепер воно показує мені обліги у тому порядку в якому вони куплялися, вказує тільки номер паперу, а дати погашення і ціни продажу немає - максимально незручно!
😡😡😡
Додалося кілька зайвих кліків. Тепер щоб дізнатися ціну продажі треба зайти в папір, натиснути "Продати" і там вже відображається ціна/дохідність продажу.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:59
З досвіду якщо достроково замовити продаж ОВДП в приваті до 13 коли зазвичай кошти зараховують, знаю що повинні ввечері в той же робочий день. Замовив вранці сьогодні десь в 9 досі немає(
Додано: Суб 22 лис, 2025 14:41
mogicanin1986 написав:
З досвіду якщо достроково замовити продаж ОВДП в приваті до 13 коли зазвичай кошти зараховують, знаю що повинні ввечері в той же робочий день. Замовив вранці сьогодні десь в 9 досі немає(
Вкажіть, будь ласка, остаточно час подання заявки та надходження коштів. Взагалі вважаю, що збір подібної статистики дострокових продаж у різних «операторів ринку ОВДП» цікавий багатьом.
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:05
mogicanin1986 написав:
З досвіду якщо достроково замовити продаж ОВДП в приваті до 13 коли зазвичай кошти зараховують, знаю що повинні ввечері в той же робочий день. Замовив вранці сьогодні десь в 9 досі немає(
Коли зайшли кошти (якщо зайшли)?
Додано: Нед 23 лис, 2025 17:35
В п'ятницю 21.11. десь в 9 ранку подав заявку в приваті. Досі гроші не зайшли(
Додано: Нед 23 лис, 2025 19:34
В перших числах грудня будуть якись первинні розміщення ОВГЗ? Хочу попробувати за кредитні через Приват 24 трохи прикупити на пробу.
Додано: Нед 23 лис, 2025 20:16
Bolt написав:
В перших числах грудня будуть якись первинні розміщення ОВГЗ? Хочу попробувати за кредитні через Приват 24 трохи прикупити на пробу.
У Приват24 немає доступу до первинних розміщень
Додано: Нед 23 лис, 2025 20:58
Navegantes написав: Bolt написав:
В перших числах грудня будуть якись первинні розміщення ОВГЗ? Хочу попробувати за кредитні через Приват 24 трохи прикупити на пробу.
У Приват24 немає доступу до первинних розміщень
Вторинні не так вигідні бо вони купляються, дорожче ніж первинні.
