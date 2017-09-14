RSS
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:05

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:історія не буває правильною чи неправильною.
Це пропаганда міняється, а історія незмінна.
.......
Ви певні що будова і цінності лишаються незмінними та загальноприйнятними?

История - продажная девка пропаганды (почти с)
........
Я надеялся, что Вы заметите, насколько аккуратно я сформулировал фразу про ценности 😁

Если мы говорим о истории как свершившихся фактах, то ясен перец что она не меняется, но история как "наука" или часть образования постоянная жертва политики - одни факты умалчиваются, другие приуменьшаются, третьи гипперболизируются, я не верю в обьективную историю от слова совсем, поэтому меня крайне бесят политические телодвижения сегодня (особенно агрессивные военные) которые обосновываются исторической справдливостью.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:14

  Banderlog написав:історія не буває правильною чи неправильною.

Зачем далеко ходить, на наших глазах по текущим события пишется несколько разных "историй", какая то рано или поздно станет доминирующей, или будут сущестоватвать паралельно. А что говорить о событиях покрытых пеплом истории, где все очевидцы уже умерли....остались только документы, которые можно и трактовать по разному, неудобные уничтожить, а можно в крайнем случаи и фальсифировать нужные.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 24 лис, 2025 11:33, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:15

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Ви хочете оспорити наведені в дописі (очевидні) факти:
а) Україні ніхто нічого не винен,

......
Тому так- на халяву нічого нікому не дадуть...
Але саме тому, що Україна СЬОГОДНІ виступає щитом між ......

Но там "закавыка": с одной стороны страны из Центра (особенно у которых бизнесы были) и раньше особой угрозы не замечали (а за 4 года-то - темболее), а с другой стороны Приграничье на эти идущие мимо десятки лярдов смотрит - и думает...
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:39

кордони 97

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Ви хочете оспорити наведені в дописі (очевидні) факти:
а) Україні ніхто нічого не винен,

......
Тому так- на халяву нічого нікому не дадуть...
Але саме тому, що Україна СЬОГОДНІ виступає щитом між ......

Но там "закавыка": с одной стороны страны из Центра (особенно у которых бизнесы были) и раньше особой угрозы не замечали (а за 4 года-то - темболее), а с другой стороны Приграничье на эти идущие мимо десятки лярдов смотрит - и думает...

кордони НАТО 1997р., як кінцеве вирішення європейського питання.
Тільки яким боком ненька до цього?
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:46

  flyman написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:......
Тому так- на халяву нічого нікому не дадуть...
Але саме тому, що Україна СЬОГОДНІ виступає щитом між ......

Но там "закавыка": с одной стороны страны из Центра (особенно у которых бизнесы были) и раньше особой угрозы не замечали (а за 4 года-то - темболее), а с другой стороны Приграничье на эти идущие мимо десятки лярдов смотрит - и думает...

кордони НАТО 1997р., як кінцеве вирішення європейського питання.
Тільки яким боком ненька до цього?

Так я про это же: никаким. Там человек утверждает "эта музыка будет вечной". Я в ответ намекаю: дождь из халявных евро-лярдов может "внезапно" прекратиться...
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 12:24

Ахтунг, зміна методичок:
Один з отців незламності, пан Кулеба, затягуючись сигарою в новому відео розказує про "стратегічну перемогу України, яка вже відбулася". А область туда-область сюда то тактичні дрібниці. Так що зрада відміняється
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 12:39

Кемскую волость - пусть забирають

  Letusrock написав:Ахтунг, зміна методичок:
Один з отців незламності, пан Кулеба, затягуючись сигарою в новому відео розказує про "стратегічну перемогу України, яка вже відбулася". А область туда-область сюда то тактичні дрібниці. Так що зрада відміняється

Кемскую волость - пусть забирають
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 12:45

  Letusrock написав:Ахтунг, зміна методичок:
Один з отців незламності, пан Кулеба, затягуючись сигарою в новому відео розказує про "стратегічну перемогу України, яка вже відбулася". А область туда-область сюда то тактичні дрібниці. Так що зрада відміняється

Очевидно відбувся якийсь злам у таборі незламних(у влади звичайно а не у місцевих хом'ячків).
Для мене найбільш цікавим були слова - "зима буде важка". А весна важка не буде? :D Весною прилетять марсіани і ми переможемо? :D Горизонт планування у них 3 місяці - це вже факт, хоча я думав що ще менше, я думав місяць - максимум.

А якщо серйозно то я роблю логічний висновок - піз**ц вже близько:
Якщо б Зеленеський був впевнений що фронт точно протримається пів року то він би послав Трампа з його планом на наступний день, як він це зробив у квітні(хоча тоді були просто прекрасні умови). Він його не послав, а враховуючи попередній висновок що горизонт планування - 3 місяці, це означає дєла плохі, треба миритись якось бо піз**ц.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 12:46

  andrijk777 написав:Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни. Але наші керманичі надто горді. Не підуть вони на це заради українців. Краще воювати до останнього українця, їх родичі і друзі точно останніми не будуть.


для нас цей варіант може і найкращий, але чи прийнятний він для пуйла - велике питання. ви ж не думаєте, що пуйло керує війною тільки на підставі якихось особистісних образ? чи що заглядування йому в очко могло би попередити війну? і якщо вся Україна умовно стане на коліна і буде його хвалити, він відмовиться від ідеї знищення держави та нації? воно дрочить на сталіна
1
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 13:01

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни. Але наші керманичі надто горді. Не підуть вони на це заради українців. Краще воювати до останнього українця, їх родичі і друзі точно останніми не будуть.


для нас цей варіант може і найкращий, але чи прийнятний він для пуйла - велике питання. ви ж не думаєте, що пуйло керує війною тільки на підставі якихось особистісних образ? чи що заглядування йому в очко могло би попередити війну? і якщо вся Україна умовно стане на коліна і буде його хвалити, він відмовиться від ідеї знищення держави та нації? воно дрочить на сталіна

Усі чинники мають значення!
ТОП1 чинник це звичайно опір.
Особисті переконання/образи - це десь ТОП3-ТОП4 чинник(для нашої ситуації). Тобто це дуже серйозний чинник у нашій ситуації.

*для прикладу - знищення Гітлером євреїв - особисті переконання це був вирішальний чинник(ТОП1) для тієї ситуації.
Вам не варто применшувати цей чинник/фактор.
