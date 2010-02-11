RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2302230323042305
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 09:36

  Victor8 написав:Да, я говорил, что 3000 не будет. Так сейчас 3000 и нет.

Но, как в том неприличном анекдоте, "есть нюансы" (с). :wink:
jabba
Повідомлень: 5048
З нами з: 18.12.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 08:22

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

В штатах закінчився найдовший шатдаун. Подивимось як це вплине на ціну Au
Повідомлень: 1457
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
 
  ihorsic написав:В штатах закінчився найдовший шатдаун. Подивимось як це вплине на ціну Au

Что мешало смотреть с понедельника? Или вы новости за неделю читаете в субботней газете?
jabba
Повідомлень: 5048
З нами з: 18.12.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 10:08

Тут главный вопрос вот в чём: когда золото достигнет уровня 5000 USD/t.oz - куда дальше пойдет цена?

Варианты ответов:

1) Вырастет в 2 раза и станет 10000 USD/t.oz
2) Упадет в 2 раза и станет 2500 USD/t.oz
Victor8
Повідомлень: 1116
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
ihorsic Шатдаун начался - цена вверх.
Закончился - снова вверх. И это еще не бомбят Венесуэлу.
Повідомлень: 8
З нами з: 09.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
  Victor8 написав:Тут главный вопрос вот в чём: когда золото достигнет уровня 5000 USD/t.oz - куда дальше пойдет цена?

Варианты ответов:

1) Вырастет в 2 раза и станет 10000 USD/t.oz
2) Упадет в 2 раза и станет 2500 USD/t.oz


Отдел фантастики этажом выше.
То что для вас главный вопрос - вообще не вопрос, достойный обсуждения, а не то что главный.
О 2500 забудьте навсегда, до деноминации по крайней мере.
Путь к 10К будет не быстрый и с откатами. Займет несколько лет. Хотите поиграться - так кто мешает? - фиксанитесь по 5 (если есть что фиксить :mrgreen: ) в надежде что будет коррекция. Но предыдущая коррекция не сильно дала возможности тем кто снайперски слился на пиках потом дешево откупиться, чтоб оно того стоило - если знать будущее и иметь стальные бейцы то максимум можно было слить эмиссию по 153 и откупить по 144 а с литьем и того меньше - в лучшем случае 138 и 132.
jabba
Повідомлень: 5048
З нами з: 18.12.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Китай объявил об открытии крупнейшего месторождения золота в стране с 1949 года, запасы которого оцениваются в 1444 тонны, в провинции Ляонин. Открытие, завершенное всего за 15 месяцев, произошло на фоне рекордно высоких цен на золото.

Министерство природных ресурсов Китая подтвердило в пятницу открытие месторождения Дадунгоу. Это крупнейшее единовременное месторождение золота, обнаруженное в стране с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году. По данным официальных лиц, месторождение содержит около 2,586 млн тонн руды со средним содержанием золота 0,56 грамма на тонну, что составляет около 1444 тонн золота.

По текущим ценам этот объём золота оценивается более чем в 166 млрд евро. В этом году золото достигло рекордных значений, продаваясь по цене более 115 000 евро за килограмм.

Проект был реализован государственной геолого-минералогической корпорацией Ляонин, которая задействовала около 1000 специалистов и рабочих и завершила разведку всего за 15 месяцев — необычайно короткий срок для месторождения такого размера.

Министерство охарактеризовало находку как «сверхкрупную», но низкосортную, и заявило, что она уже прошла первоначальную оценку экономической целесообразности.
Victor8
Повідомлень: 1116
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
До речі, що малював Economist на цей рік - ракету долару і обвал чи ієни, чи японської економіки - і де це все? Натомість, про ріст золота там не було нічого. От ціна їм! Загонщики.
Зображення
Повідомлень: 22900
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
hxbbgaf Ну я даже не знаю. Сидеть на одном форуме с оракулом из Днепра и при этом гадать по картинкам в желтой прессе? :roll:
jabba
Повідомлень: 5048
З нами з: 18.12.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 399 раз.
 
