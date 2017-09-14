RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1592815929159301593115932>
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 13:11

  andrijk777 написав:Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни. Але наші керманичі надто горді. Не підуть вони на це заради українців. Краще воювати до останнього українця, їх родичі і друзі точно останніми не будуть.
для нас цей варіант може і найкращий, але чи прийнятний він для пуйла - велике питання. ви ж не думаєте, що пуйло керує війною тільки на підставі якихось особистісних образ? чи що заглядування йому в очко могло би попередити війну? і якщо вся Україна умовно стане на коліна і буде його хвалити, він відмовиться від ідеї знищення держави та нації? воно дрочить на сталіна

Сразу на концерт КВН, кстати, можно. Тем более у вовы опыт, как никак
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5715
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 13:29

  Banderlog написав:
  thenewepic написав:ну якось так. І в даному випадку "регіон" - це вся Україна. Бо Україна це унітарна держава, вона історично не була союзом якихось "штатів" чи національних республік. На відміну від срср, де Україна була одним із таких "федеральних" субʼєктів.

Історично України як суверенного утворення до комуністів взагалі не було. Та і при комуністах входження деяких територій відбулось завдяки пакту молотова рібентропа.

історично багато держав не існувало до 1СВ - а існувало кілька імперій. а після їх розпаду сформувалося багато сучасних держав 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10600
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 13:30

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Комментарий автора The Times Мэттью Сайда:
Корень проблемы — деньги, которые должны были идти на оборону, направлялись в разрастающиеся социальные системы.


Собственно, что я и писал - за безопасность придётся платить (и нам, и европейцам), а Вы почему-то назвали это бредом. .......
Вы ничего не путаете?
Такую фразу я бредом точно назвать не мог.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37628
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 13:32

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:історія не буває правильною чи неправильною.
Це пропаганда міняється, а історія незмінна.
.......
Ви певні що будова і цінності лишаються незмінними та загальноприйнятними?

История - продажная девка пропаганды (почти с)
........
Я надеялся, что Вы заметите, насколько аккуратно я сформулировал фразу про ценности 😁
Да, очень аккуратно.
Но это слово скоро будет звучать как ругательное.
Если ещё не звучит.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37628
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 13:38

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  thenewepic написав:ну якось так. І в даному випадку "регіон" - це вся Україна. Бо Україна це унітарна держава, вона історично не була союзом якихось "штатів" чи національних республік. На відміну від срср, де Україна була одним із таких "федеральних" субʼєктів.

Історично України як суверенного утворення до комуністів взагалі не було. Та і при комуністах входження деяких територій відбулось завдяки пакту молотова рібентропа.

історично багато держав не існувало до 1СВ - а існувало кілька імперій. а після їх розпаду сформувалося багато сучасних держав 8)
наприклад? Про які саме держава мова?
Ви маєте на увазі, що Україна сформувалась після 1ї світової а не 2ї світової? Коли і в яких кордонах?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4030
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 13:50

  Banderlog написав:
  Shaman написав:історично багато держав не існувало до 1СВ - а існувало кілька імперій. а після їх розпаду сформувалося багато сучасних держав 8)
наприклад? Про які саме держава мова?
Ви маєте на увазі, що Україна сформувалась після 1ї світової а не 2ї світової? Коли і в яких кордонах?

Хороший пример - Польша появилась после первой мировой в более менее совеременных границах. Потом её как и Украину перекроили туда сюда. Старые границы - не должны быть причинами современных войн, это вечный процесс, всегда будут недовольные, и всегда анйдутся впричины для недовольства в удобный исторический период.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:итуація в покровську яка?)
Бо я щось не чув внятного опису ситуації від нашої влади. Ситуацію там вирівняли за рахунок введення штурмових підрозділів.
Постараюсь донести без лишньої інформації та лишніх емоцій.
Тут є людина яка ближче за мене, якщо помиляюсь то поправить...
Класичного оточення там нема в смислі сплошної лінії окопів навколо і блокади.
Зараз це називається територія знаходиться під вогневим контролем. І вогневий контроль там накладається з обох сторін
Логістика затруднена, а щодо евакууації не ходячих ранених то шанси мізерні, в кращому випадку ампутації. Так що особо там радуватись нема чому, ще одна мясорубка розкрутилась і втрати сторін там співрозмірні а не так як на моїй ділянці. Росіяни готові іти в розмін один до одного.
Окрім того щоб там зупинити росіян кидають не резерви з тилу а виривають підрозділи з лінії бойового зіткнення.

Я б ще додав дощі.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2393
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?

А ви причину з наслідком не плутаєте? Ліквідувались по мірі зменшення бажаючих вчитися? Чи все таки кількість учнів зменшувалась по мірі ліквідації шкіл?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2393
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:13

  ЛАД написав:
Полный мирный план Европы по Украине: The Telegraph опубликовало все 24 пункта
Богдан Фролов
24 пункта европейского плана
1.Завершение войны и меры, гарантирующие ее неповторение, чтобы создать устойчивую основу для длительного мира и безопасности.
...
24. Будут начаты отдельные переговоры о европейской архитектуре безопасности при участии всех государств ОБСЕ.
https://www.unian.net/world/polnyy-mirnyy-plan-evropy-po-ukraine-the-telegraph-opublikovalo-vse-24-punkta-13205427.html
Пронумеровал я сам. На УНИАН не пронумеровано.
На такой план я бы согласился. Но вряд ли он удовлетворит РФ. Очень сомневаюсь.

Я б під це підписався. Але це по факту поразка Росії. А Росія поки що не програла...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2393
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:16

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:Ахтунг, зміна методичок:
Один з отців незламності, пан Кулеба, затягуючись сигарою в новому відео розказує про "стратегічну перемогу України, яка вже відбулася". А область туда-область сюда то тактичні дрібниці. Так що зрада відміняється

Очевидно відбувся якийсь злам у таборі незламних(у влади звичайно а не у місцевих хом'ячків).
Для мене найбільш цікавим були слова - "зима буде важка". А весна важка не буде? :D Весною прилетять марсіани і ми переможемо? :D Горизонт планування у них 3 місяці - це вже факт, хоча я думав що ще менше, я думав місяць - максимум.

А якщо серйозно то я роблю логічний висновок - піз**ц вже близько:
Якщо б Зеленеський був впевнений що фронт точно протримається пів року то він би послав Трампа з його планом на наступний день, як він це зробив у квітні(хоча тоді були просто прекрасні умови). Він його не послав, а враховуючи попередній висновок що горизонт планування - 3 місяці, це означає дєла плохі, треба миритись якось бо піз**ц.

ще можна було цілих півроку наміндічити
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41556
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 1592815929159301593115932>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 158961
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 355120
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1047005
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.