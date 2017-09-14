RSS
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:55

  stm написав:
  pesikot написав:
План Дмітрієва реальний ?
Путін на нього згодився ?
Де його підпис ?

План Трампа реальный, він вже себе на трон усадив.
У "мирній угоді" прибрали питання зняття відповідальності за воєнні злочини. І тут вже х... не підпише...

поймал себя на мысли что мне Трамп напоминает Лёню-космоса на максималках)
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:57

  Shaman написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее

Русь до феодальной разроблености, с стольным градом в Киеве.

а якщо сказати про Галицько-Волинське князівство, то ЛАД скаже, що це не Україна 8)

а у складі князівства Литовського чи Річ Посполита - взагалі не вважається. й є маленький нюанс - в складі Річ Посполита чи московське царство. але руські його не бачать...
Я сам могу за себя сказать.
Галицько-Волинське князівство это не государство Украина, и уж точно не великое.
Мы почему-то не говорим о государстве Бавария. Было даже не княжество, а королевство.
"а у складі" мы тоже, вроде, не говорим о государстве в составе СССР. Хотя УССР была представлена даже в ООН и имела заметно больше признаков государственности.

P.s. Соглашусь с вами, что всё это не имеет отношения к сегодняшнему дню и не надо смешивать историю с современной политикой.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 24 лис, 2025 21:05, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Галицько-Волинське князівство это не государство Украина, и уж точно не великое.

давайте лучше про Московию, или как там...мокшанские болота...угрофины...
русськие...
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Европейці представили свій мирний план ... і вже не чутно голосів - це ж мирний план, потрібно бути "за"
Ці голоси вже проти

Бо європейські балаболи немають карт (с)
У них було більше 3-х років на якісь дії, але бла-бла бла, занепокоєння, та рішуче групове фото
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:06

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Европейці представили свій мирний план ... і вже не чутно голосів - це ж мирний план, потрібно бути "за"
Ці голоси вже проти

Бо європейські балаболи немають карт (с)
У них було більше 3-х років на якісь дії, але бла-бла бла, занепокоєння, та рішуче групове фото

а у летусрока эа это время гора использованных памперсов)))
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:17

  Letusrock написав:Бо європейські балаболи немають карт (с)
У них було більше 3-х років на якісь дії, але бла-бла бла, занепокоєння, та рішуче групове фото

Я поїду на вручення медалькі з фото чоловіка з Тернополя тримаючого білий гроб нещодавно народженої дитини на руках, а поряд на кладовищі ще білі гроби його родини. Розумію що козирі недостатні але може приїдуть багато інших, якось піднакопилось тих козирів...
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:20

  pesikot написав:
  Schmit написав:Ти ж пишеш, що це план кремля, то як путін міг не згодитись на свій же план?

Це план Кремля, то де Путін сказав, що він на цей план погодиться ?

Не сказав, а що обов'язково повинен?
Чи погодиться? Майбутнього на відміну від тебе не знаю.
А ти вже звідкись точно знаєш, що путін не погодиться на свій же план, якщо навіть Зе його підпише без зімін.

  pesikot написав:То план реальний чи ні ?
Просте питання, на яке ти не можешь відповісти

Скільки тобі ще разів відповідати - так, я вважаю, що це реальний план, як і квітневий семипунктовий, бо це ж усе - плани кремля.

  pesikot написав:І ще, незавершенне
Ти ж якось написав такий пафосний пост - от як відбудеться зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, так ми всі і побачимо, хто за мир, а хто ні

Саміт не відбувся, бо вимоги рф на той час виглядали завищеними. Але ситуація на фронті так стімко змінюється не на нашу користь, що США вирішили рятувати Україну іншим методом, який зараз саботується ЄС і Зе.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:35

  stm написав:Я поїду на вручення медалькі з фото чоловіка з Тернополя тримаючого білий гроб нещодавно народженої дитини на руках, а поряд на кладовищі ще білі гроби його родини.

якої медальки?
знову будеш піарити шахрайські фонди які мародерять на людському горі?
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Саміт не відбувся, бо вимоги рф на той час виглядали завищеними. Але ситуація на фронті так стімко змінюється не на нашу користь, що США вирішили рятувати Україну іншим методом, який зараз саботується ЄС і Зе.

в принципе каждого кашляющего, или заболевшего гриппом можно сразу "усыпить", ну чтоб не мучился, правильно, "сын лейтенанта"?)))
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А почему теперешний новодел должен дияты? - протестов за сужение ровно так же не было
Верховна Рада так вирішила, точніше проукраїнська більшість там. Якщо більшості населення закон реально не подобається, знайдеться політична сила, що пообіцяє змінити/відмінити закон, отримає голоси і, як зайде в парламент, виконає обіцянку. Тільки річ в тому, що на цьому питанні політичних голосів не підняти, дійсно ідейних противників "суженія" мізер, особливо після всіх подій, які наробила рф.
  andrijk777 написав:Не виривай фраз з контексту. Ти спеціально або навмисне спотворюєш мої слова
што?(с)
