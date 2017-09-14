мда, по русановке ибануло конкретно, даже 48 автобус перенесли страна становится непригодной к жизни для белых людей моджахедам-незламникам может и покатит надо принимать решение - или мир на реалистичных условиях или выпускать всех зламников + внж\гражданство любой страны ЕС+Великобритании на выбор. пусть ЕС нанимает боевиков по всему миру для борюбы за перемогу
Автобус перенесли і двоє чоловік загинуло? Ну тепер точно треба випускати.
не только выпускать, а и еврогражанство или хотя бы внж автоматом давать они же потакают моджахедизации когда-то нормальной страны Вы бездельник по жизни, а людям спать надо после тяжелого трудового дня Вам норм играться в моджахеда-вьетконговца типа веря в сказки про гиднисть, перемогу и блэкаует в москве , а другим - нет, себя уважают Вообще охренели
Ти знову лісу не бачиш поміж дерев. Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому) І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці
ЛАД написав:Какой выход? Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите? Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара. Какой из этих вариантов Вам больше нравится?
Мені подобається наступні Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав Варіантмаксимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України... Ви виступаєте проти якого з варіантів?
budivelnik написав:2 Що з більшою ймовірністю приведе до розвалу ( або втрати ядерної зброї) росією - наша швидка перемога чи тривалий конфлікт на виснаження де ми все одно маємо перемогти Відповівши на цих два питання - Ви побачите що геополітично наші інтереси і інтереси США - збігаються А раз збігаються- то стратегічно Байден діє вірно.
budivelnik написав:Я вважаю , що росію а - поділять на дві частини (до Уралу і після Уралу) б - в другій(після Уралу) залишать ядерну зброю ( але не всю , а так щоб її було в 3-4 рази більше ніж є в Китаю)
таблетка памяті. Недавно тут Шаман намагався сперечатись що "ніхто на форумі не марив про кордони 91 а тим більше про розвал рф" Є і його повідомлення на цю тему))
Shaman написав:мы увидим не одну НР на территории Раши
