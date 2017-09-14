RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15953159541595515956>
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:це ж було вже, вимагали 85 тис обмеження ЗСУ в Стамбулі. получили п'ди і стало 600. цифра нормальна для умовно "мирного" часу, це обмеження буде знято при наступному нападі.


зеленський з європейцями вважає що ненормально, і вимагають підвищити планку до 800 тис
в мене підозра якщо було б 800 тис. то вимагали би обмеження в міліон
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4825
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:49

  Letusrock написав:
  Shaman написав:нехай сформують свої вимоги - на поточний момент вони взагалі уникають перемовин...
так цей же план вони й передали американцям. Що ще тобі потрібно формулювати?

ми внесли свої корективи, наступний крок - нехай свої вносять. мені так подобається, що зрадофіли намагаються перемовини - це коли Раша висунула вимоги, а ми маємо лише погоджуватися? це зовсім не так.
  Shaman написав:твоє бажання - треба домовитися на будь-що, головне, щоб
головне щоб перестали гинути люди і утворюватись нові фортеці-руїни.
Навіть псу Патрону зрозуміло вектор руху.

як пафосно маскуємо власний переляк. а що робити сотням тисяч населення на територіях, які руські вимагають додатково. чи це для тебе дрібниці? чи ти скажеш це їх проблеми?
А от в тебе головне марити фантазіями перемог, покарань агресорів, та іншої маячні якої нема в реальному світі. І тобі впевнений начхати якщо загине наприклад ще додатково 200-500тис людей і пару млн додатково виїде, головне ж "понад усе", а громадяне то таке, можна з Азії завезти.
Буде фронт біля Києва то ти так само будеш щоки надувати, принципово не визнаєш ніколи що помилявся

а оце просто купа брехні на мене - але що ти зробиш з переляканим ухилянтом? його навіть ТЦК не знайшов - тому безкарно бреше далі :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10652
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:50

  fox767676 написав:
  trololo написав:це ж було вже, вимагали 85 тис обмеження ЗСУ в Стамбулі. получили п'ди і стало 600. цифра нормальна для умовно "мирного" часу, це обмеження буде знято при наступному нападі.


зеленський з європейцями вважає що ненормально, і вимагають підвищити планку до 800 тис
в мене підозра якщо було б 800 тис. то вимагали би обмеження в міліон


ну на те воно і переговори. думаю що реально кацапам має бути пох 600 чи 800
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6389
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:51

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Ти маніпулюєш.
Ось що я писав про Стамбульські угоди рік тому:
viewtopic.php?p=5785783#p5785783
Нічого не змінилось, сьогодні я тієї ж думки.


Висновок: Я вважаю що українська влада припустилась величезної помилки почавши переговори 28 лютого! Це відразу продемонструвало неабияку слабість України. Почни переговори хоча б в квітні-травні - позиції України були б значно кращі.


реальна позиція України визначалась на полі бою, а не Арахамією. ніяких 3,14*** умов на цих "переговорах" Україна не приймала, ніяких домовленостей досягнуто не було. росіяни розписались у власних злочинах. спочатку затягували переговори бо вірили що Київ посипеться (інформаційно прикривали атаку), а потім почали сипатись самі і затягували переговори для імітації "жесту доброї волі" (інформаційно прикривали відступ)

Звичайно на полі бою.
Але тоді поясни мені навіщо було пертись в Мінськ на переговори на 4 день війни, якщо "все на полі бою"? Якесь логічне пояснення у тебе є?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7006
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:56

  andrijk777 написав:Але тоді поясни мені навіщо було пертись в Мінськ на переговори на 4 день війни, якщо "все на полі бою"? Якесь логічне пояснення у тебе є?


ну як мінімум треба було почути, що хочуть кацапи, ні? тому що на 4й день НІХТО не знав як воно все складеться далі. арахамія в кепці і медінський знизили рівень цих "переговорів" нижче плінтуса. якщо не помиляюсь один із переговорників взагалі був агент фсб і його вбили через пару тижнів? арестович (теж фсбшник) там ще був. рівень зрозумілий.

ні мінські ні стамбульскі переговори в березні 2022 не вплинули абсолютно ні на що. пуйло на той момент ще вірив в силу своєї п'даро орди і просто заговорював зуби, щоб просуватись на фронті

в принципі, не виключено що нічого не змінилось в голові пуйла з того часу. трамп може вплинути доларом та томагавками але не спішить ці карти використовувати.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 26 лис, 2025 12:06, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6389
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 12:04

  _hunter написав:Та понятно, что "Ужгорода-Львова" - это литературное преувеличение. Банальный вопрос "нафига?" - на ЗУ (Закиевская Украина) особой промышленности нет (кроме лесопилок Икеи и каких-то заводиков, где проводку крутят для Боша). Да и народ там, как ни странно, более Евро-ориентирован. Но вот ЗАЭС + Харьков + ДНР/ЛНР - и уже можно бодро рапортовать "все цели - достигнуты!" в том числе и изберателям...

Якщо така логіка - то чому ще не всяти Одесу, а далі взяти Київ, а далі взяти Вінницю, а далі вже і Львів, хоч там "нічого і немає", але чому не взяти?
З такою логікою немає межі!
"бодро рапортовать "все цели - достигнуты!" - цілком можна і 28-пунктовим планом.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7006
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 12:08

  _hunter написав:Та понятно, что "Ужгорода-Львова" - это литературное преувеличение. Банальный вопрос "нафига?" - на ЗУ (Закиевская Украина) особой промышленности нет (кроме лесопилок Икеи и каких-то заводиков, где проводку крутят для Боша). Да и народ там, как ни странно, более Евро-ориентирован. Но вот ЗАЭС + Харьков + ДНР/ЛНР - и уже можно бодро рапортовать "все цели - достигнуты!" в том числе и изберателям...

Бачите, ЛАД, Хантер вже і Вас віддає як ви інших :lol:
Який цікавий чоловік, але дійсно з сайтів ру надає інформацію сюди максимально швидко :lol:
Востаннє редагувалось stm в Сер 26 лис, 2025 12:09, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6100
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 12:09

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Але тоді поясни мені навіщо було пертись в Мінськ на переговори на 4 день війни, якщо "все на полі бою"? Якесь логічне пояснення у тебе є?


ну як мінімум треба було почути, що хочуть кацапи, ні?

Ні. Для цього достатньо телефонний дзвінок. І дзвінки були - по-моєму це підтверджував хтось з наших.
  trololo написав:тому що на 4й день НІХТО не знав як воно все складеться далі. арахамія в кепці і медінський знизили рівень цих "переговорів" нижче плінтуса. якщо не помиляюсь один із переговорників взагалі був агент фсб і його вбили через пару тижнів? арестович (теж фсбшник) там ще був. рівень зрозумілий.

ні мінські ні стамбульскі переговори в березні 2022 не вплинули абсолютно ні на що. пуйло на той момент ще вірив в силу своєї п'даро орди і просто заговорював зуби, щоб просуватись на фронті

Це все вже сталось після! Для чого було їхати вже на 4 день війни?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7006
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 12:20

  Banderlog написав:
  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:донезламувалися до втрати Гуляйполя
куди ще далі - Полтава, Київ та Одеса ?
щоб потім якийсь клаптик правобережжя мав теоретичне право на вступ до НАТО ?

Ну это перебор ради красного словца, им не под силу такие крупные города в ближайшем будущем при существующем раскладе сил, но тенденции стабильные, ползут и ползут.
сущєствующий розклад сил не вічний. До того ж вони відмовились від штурмів, вони міста виносять вщент.
Да, большой город им штурмовать не по силам. И снести вщент крупный город слишком сложно и долго.
Но это и не надо. Крупный город не может жить без ээ и водоснабжения. А нарушить их не настолько сложно.
Я уже 2-й день без воды. Так это речь ещё даже близко не идёт о каких-то атаках на город, только шахеды.
Уничтожить электро- и водоснабжение и население само оставит город. Солдаты без воды тоже не смогут.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а що робити сотням тисяч населення на територіях, які руські вимагають додатково. чи це для тебе дрібниці?

А ти тих сотню тисяч спитай що їм краще: безальтернативна "фортеця Краматорськ" чи можливість вільного вибору "релокація/виїзд закордон/залишення в місті незалежно від прапору".
При бажанні за репарації можеш долучитись до будівництва Нью-Краматорська десь у північно-житомирських полях
Letusrock
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15953159541595515956>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 160302
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 356476
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1048636
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15238)
26.11.2025 12:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.