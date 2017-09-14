|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:23
Xenon написав:
як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.
Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.
Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.
Трамп вже зробив максимум, бІльшого проти раші він не зробить (ані санкцій, ані міфічних Тамагавків). То якщоб навіть х..ло в прямому ефірі війшло і послало Трампа на 3 букви - нічого-б не відбулося.
І раші ці перемовини потрібні так само, як колись їм був потрібен Мінськ-2 (щоб отримати час на збір сил і підготовку до нападу).
Тож якщо і відбудеться підписання плану, навіть на умоах які вимагає Україна, - наступний раунд війни через 3-5-7 років практично неминучий. Раша до цього вже готова морально, а матеріально за цей час вони підготуються пімля перемиря
Потрібні і Раші.
Но где вы увидели, что они начинают "ці перемовини/плани"?
-
2
2
6
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:26
andrijk777 написав: _hunter написав:
Та понятно, что "Ужгорода-Львова" - это литературное преувеличение. Банальный вопрос "нафига?" - на ЗУ (Закиевская Украина) особой промышленности нет (кроме лесопилок Икеи и каких-то заводиков, где проводку крутят для Боша). Да и народ там, как ни странно, более Евро-ориентирован. Но вот ЗАЭС + Харьков + ДНР/ЛНР - и уже можно бодро рапортовать "все цели - достигнуты!" в том числе и изберателям...
Якщо така логіка - то чому ще не всяти Одесу, а далі взяти Київ, а далі взяти Вінницю, а далі вже і Львів, хоч там "нічого і немає", але чому не взяти?
З такою логікою немає межі!
"бодро рапортовать "все цели - достигнуты!" - цілком можна і 28-пунктовим планом.
"така логіка" - это "кака"? Но да, про Одесский Порт я забыл...
-
2
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:29
sashaqbl написав: ЛАД написав:
1. Не знаю, как обстоит дело в вузах.
Я себе слабо представляю, как преподаватель теорфизики может перейти на українську мову, когда вся литература и учебники на русском. Или уже появились украинские?
Я навчався з 2003 по 2008.
Вчив фізику, матаналіз, дифрівняння, електротехніку і ще купу технічних дисциплін - не повірите, українською.
Чи рівняння Максвела, для прикладу, на російській мові виглядає інакше, ніж у нормальних людей?
рівняння Максвела і на суахілі виглядають так само.
А вот объяснение выглядит по-разному.
И я не утверждаю, что это невозможно. Но преподавателю, который всю жизнь читал эти лекции на русском, достаточно сложно перейти на украинский. У меня бывает, что я школьную задачку, когда помогаю внуку, сначала перевожу для себя на русский, решаю, потом объясняю ему на украинском.
2
2
6
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:34
Shaman написав:
.............
нехай сформують свої вимоги - на поточний момент вони взагалі уникають перемовин...
Вы с Xenon
как-то договоритесь.
А то вы пишете, что они уникають, Xenon
говорит, что перемовини им очень нужны и они их начинают.
2
2
6
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:37
alex_dvornichenko написав: Banderlog написав:
сущєствующий розклад сил не вічний. До того ж вони відмовились від штурмів, вони міста виносять вщент.
Вот именно, а вдруг полчища нато подьедут. Всё у вас прогнозирование будущего в негативе, непорядок.
Как думаете сколько добровольцев пойдет в ВСУ из горожан, если начнут разносить в щебень их родной город - Днепр, Полтаву, Запорожье ? Не все же в польшу драпанут. Многие сидят как мыши от ТЦК прячутся, потому что война не дошла до них конкретно.
До Запорожья война уже практически дошла.
До Харькова она дошла в первый же день.
И что?
Или, по-вашему, дошла, это когда танки уже на улицах города и стреляют по домам прямой наводкой?
Когда ждём "полчища нато"?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 26 лис, 2025 12:40, всього редагувалось 1 раз.
2
2
6
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:40
Banderlog написав: UA написав:
Американці вирішують Квартальне питання. Не помітно?
Кажуть Трамп хоче Юлю.
Без нових виборів у верховну раду, для того щоб виставити юлю треба щоб перейшли в умовний "бют" значна кількість депутатів, а перейти їм окрім голосу і самого кварталу нізвідки.
Юлі треба на когось спертись в парламенті. Поки не буде сформована така опора юля затаїться.
Історичний приклад.
2014 рік группа Тегіпка в ПР (Пінчук) голосує за усунення Овоща з посади Президента.
Арахамія вже вказівки отримав?
1
2
1
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:44
trololo написав:
реальна позиція України визначалась на полі бою
Армія з обмежено придатних 59 річних це звіздец яка позиція.
Думаю, зараз підпишуть щось.
Десь в березні 2026 продовжать.
1
2
1
Додано: Сер 26 лис, 2025 13:02
Shaman написав:
..........
як пафосно маскуємо власний переляк. а що робити сотням тисяч населення на територіях, які руські вимагають додатково. чи це для тебе дрібниці? чи ти скажеш це їх проблеми?
.........
а що робити миллионам, которые уже
на ТОТ?
И многие уже почти 4 года?
Что-то о них вы даже не вспоминаете.
2
2
6
Додано: Сер 26 лис, 2025 13:11
ЛАД написав: Xenon написав:
як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.
Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.
Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.
Трамп вже зробив максимум, бІльшого проти раші він не зробить (ані санкцій, ані міфічних Тамагавків). То якщоб навіть х..ло в прямому ефірі війшло і послало Трампа на 3 букви - нічого-б не відбулося.
І раші ці перемовини потрібні так само, як колись їм був потрібен Мінськ-2 (щоб отримати час на збір сил і підготовку до нападу).
Тож якщо і відбудеться підписання плану, навіть на умоах які вимагає Україна, - наступний раунд війни через 3-5-7 років практично неминучий. Раша до цього вже готова морально, а матеріально за цей час вони підготуються пімля перемиря
Потрібні і Раші.
Но где вы увидели, что они начинают "ці перемовини/плани"?
Навіщо оці всі зустрічі починаючи з весни - то в Омані, то москві, то на Алясці то ще десь. Навіщо писати свої пропозиції, відправляти своїх посланців, самому зустрічатись з стратегічним ворогом ?
Якщо можна просто сказати "еСВеО ідет па плану нікакіє перегавори нам не нужні ні на какіх условіях, самі всего добьемся"... ?
Додано: Сер 26 лис, 2025 13:31
_hunter написав:
Та понятно, что "Ужгорода-Львова" - это литературное преувеличение. Банальный вопрос "нафига?" - на ЗУ (Закиевская Украина) особой промышленности нет
(кроме лесопилок Икеи и каких-то заводиков, где проводку крутят для Боша). Да и народ там, как ни странно, более Евро-ориентирован. Но вот ЗАЭС + Харьков + ДНР/ЛНР - и уже можно бодро рапортовать "все цели - достигнуты!" в том числе и изберателям...
тут вже й парашЮт, й ушанка, й руська тупість. це лише в руських немає промисловості західніше Києва...
1
4
5
