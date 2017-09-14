RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15963159641596515966
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 21:26

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
ядерна зброя та стратегічна авіація. те, що було проти Штатів зараз ми чесно знищуємо, а вони роблять вигляд, наче нічого не відбувається. Раша стратегічну авіацію взагалі не побудує - ця поламається або знищиться, й все.
..........
У вас много бреда, всё опровергать замучвешься.
Но это уже перебор. Нельзя же быть настолько неграмотным.
"стратегічна авіація" никогда не была серьёзным козырем Союза, а затем РФ против США. Основные составляющие ядерной триады у них были РВСН и АПЛ.
А то, что мы "чесно знищуємо" российскую "ядерну зброю"... Это вы в каком сне увидели?
Или у вас уже горячка?

ЛАД, забули прийняти пігулки? що за наїзди? нестачу аргументів компенсуємо?

підсумуємо - у вас погано з розумінням написаного (можливо українська заважає). зрозумійте це, й якщо щось незрозуміло - просто запитайте. бо якщо не вмієте спілкуватися, то напевне не коментуйте мене - бо щось в коментарі лише спроби особистих образ, все інше ні про що.

з приводу ядерної зброї. якщо такі пафосні, то маєте знати що АПЛ - це основа саме США. у срср це ніколи не було сильною стороною. головне - це шахти та наземні пускові установки. це перше.

друге - ми знищуємо саме літаки стратегічної авіації, бо вони ними нас обстрілюють. тому ні в кого не має питань. але ви ж погодитесь, що без літаків ядерна зброя себе не запустить. тобто одну з компонент тріади ми знищуємо, США тихо аплодує. також ми нищимо радари дальнього спостереження - про це активно не пишуть, але я зустрічав коментарі на цю тему. я так розмую - нафіг це Раші треба. дійсно навіщо - вона вже довела, що займає дуже безвідповідальну позицію з приводу ядерної зброї, тому в майбутньому має бути обмежена в цьому. але це так, загальні примітки.

зрозуміло, про що йшла мова. ви дуже часто пишете брєд - але щось довести ще нічого не змогли. тому припніть свого язика, бо інакше будете отримувати відповідь вашого рівня - й не треба тоді ображеного строїти ;) перевірили вік викладачів? бо коли вам щось доведеш - тихо никаєтесь, "а кто єто был"? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10666
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 22:03

  Hotab написав:3 людини кажуть «наші» (втрати)
Хантер каже «украинские потери» (ну і СВО присутнє в лексиконі)

Объясняю: яканьем ТАКОЙ степени, что бы писать
>>> Ми бережемо ЛЮДЕЙ
— не страдаю.
Считаешь, что лексически правильнее было бы писать "мои потери"? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11027
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 22:06

  ЛАД написав:
  Shaman написав:накину ще зради
Бабченко
Ну, эта теорема простая. Как выключатель. Опции всего две. Вкл-выкл. Подписывать/не подписывать.
Ок, давайте на пальцах.
...........
Зраду накинули.
Интересно было бы прочитать ваши возражения/опровержения.
Или вы согласны с Бабченко :?: :o

що саме ви хочете почути? пропозиція Бабченко - один з варіантів. ключове, бо може не помітили - Раша ворог, й треба бути готовим до будь-чого. що владу треба міняти? згоден, вже насміялись... шо ще цікавить?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10666
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 22:12

  pesikot написав:Но была скрытая безработица, когда миллионы людей были вроде с местом работы, но по факту - это была низкооплачиваемая работа, где они ничего не делали


Неэффективный труд, да, был. Бесконтрольные ненужные тонущие в бюрократии цепочки и т.п. Но - НИЗКОоплачиваемости не было. Наоборот, бичем Союза была уравниловка - это когда и лодырь и трудяга рядом получают плюс минуст одинаково. Ну, нет, у трудяги было больше конечно - но это "больше" не выражалось в заметном улучшении уровня жизни, поэтому и процветала идеология "не высовывайся" и общий пох&изм.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1462
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15963159641596515966
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 160700
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 356875
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1049098
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.