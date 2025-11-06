RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Які послуги недоступні
українцям без прописки

Які послуги недоступні українцям без прописки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 18:54

Які послуги недоступні українцям без прописки

Пропонуємо до обговорення:
Українці, а також іноземці чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, зобов’язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця перебування зареєструвати його.

Дивися повний текст
Які послуги недоступні українцям без прописки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100663
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 18:54

Про прописку треба знати тільки те що її не існує.
2046006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 20.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кросовери, які надійніші за популярний Toyota RAV4
R2 » Сер 26 лис, 2025 15:04
0 141
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лис, 2025 15:04
R2
Які податки повинні сплачувати блогери — роз’яснення...
R2 » Чет 20 лис, 2025 12:40
1 241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лис, 2025 12:40
a_pokalchuk
ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому
R2 » Чет 06 лис, 2025 15:22
2 498
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лис, 2025 17:17
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5167)
26.11.2025 17:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.