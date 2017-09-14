Додано: Сер 26 лис, 2025 23:47

що саме ви хочете почути? пропозиція Бабченко - один з варіантів. ключове, бо може не помітили - Раша ворог, й треба бути готовим до будь-чого. що владу треба міняти? згоден, вже насміялись... шо ще цікавить?

Параллельно разработке и развертыванию наземных МБР второго поколения в СССР с 1958 года активно проектировали подводные ракетоносцы, сопоставимые по боевой эффективности американским Polaris. В 1962 г. был разработан и утвержден технический проект ракетоносца 667А (Yankee I), оснащаемого комплексом с 16 ракетами Р-27 (SS-N-6). Строительство первой субмарины 667А началось в 1964 г., а в 1967 г. она была введена в состав флота. К концу 1969 г. таких ракетоносцев стало 12, и они вышли на боевое патрулирование у берегов США. Всего на флот заступили 34 подводных крейсера 667А[9].

СКОЛЬКО АПЛ БЫЛО У СССР В 1980 ГОДУ

В 1980 г. на вооружении СССР находилось примерно 90–100 атомных подводных лодок всех классов.

Из них:

1. Стратегические ракетоносцы (ПЛАРБ / SSBN) — ~40 ед.

Оценочно:

Проект 667А «Навага» — ~34

Проект 667Б/БД/БДР — ~6–8

(667БДР «Кальмар» как раз активно вводились в 1977–1982 гг.)

2. Многоцелевые и торпедные АПЛ (SSN) — ~45–50 ед.

Оценочно:

Проект 671 / 671РТ / 671РТМ — ~25–30

Проект 705 «Лира» — 5–7

Проект 627А — 8–10 (ещё в строю, но уже устаревшие)

3. Крылатые ракетоносцы (SSGN) — ~10–12 ед.

Оценочно:

Проект 675 — ~10 (ещё активно использовались)

Проект 670 «Скат» — 7 (частично списывались, но 5–7 оставались)

ИТОГ

Около 95 атомных подводных лодок находилось в составе ВМФ СССР в 1980 г., включая стратегические, многоцелевые и крылатые.

И вы обижаетесь на "бред"."треба бути готовим" это на будущее. Не буду обсуждать реальность этого. Это будет когда-то потом."владу треба міняти" это тоже потом.Наон предлагает подписывать мир чуть ли не на любых условиях.Вы этого "не заметили"?В ядерной триаде СССР на первом месте были РВСН, на втором АПЛ (и они были), на третьем месте стратегическая авиация, которая играла уже относительно незначительную роль (если говорить о её применении против США).Но это не всё.Вот что говорит чатгпт:Вооружением этих АПЛ и сколько было ракет на каждой уж поинтересуйтесь сами.Но, конечно, как утверждает специалист, "у срср це ніколи не було сильною стороною".Но даже если говорить о том, что главная роль в СССР (и в РФ) играли РВСН, то мы много уничтожили их?Так что, когда вы пишете о наших заслугах перед США в снижении ядерного потенциала их "вероятного противника" стоит сначала подумать, чтобы не выглядело смешно.О сегодняшнем состоянии росс. стратегической авиации судить не берусь. Слишком много разноречивой информации. Думаю, её состав и роль весьма незначительны.И после неоднократных ляпов вы ещё говорите об "аргументах".