trololo написав: пуйло 26 років у владі з 1999, зеленський з 2019, з яких всього 3 роки мирних підтягність свою пропагандистську математику
уйло з 2000 по 2008, + 2012-2025. йди далі вчити математику.
пуйло став керувати 3,14*** в 1999, коли були вибухи будинків. медведєв це фунт і в 2008-2012 теж пуйло керував. медведєва підставив під відповідальність за напад на грузію, перевіряв захід. вибори останні були в 2000, все інше то не вибори.
зеленський при владі 3 роки (війну не рахую), пуйло майже 26. про 30% це була неправда
pesikot написав:Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ
можна звісно на наших умовах, у нас же три роки суцільних покращень переговорних позицій, ми наступаємо, фронт тріщить, в рф з останніх сил бусіки ловлять 58-річних інсульників, далі - по кабах, щахедах, оптоволокну тотальна перевага та нарощування виробництва. Чи стоп, все трохи навпаки? Ще напиши письма в спортлото з вимогами контрибуцій. В даному випадку "мир на наших умовах"= відкинути все і відємно покращувати позиції далі
За фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Фурсенко внесли заставу 24 листопада, і наступного дня його звільнили з-під варти. Сума застави становила 95 млн. грн.: гроші, згідно з отриманими даними, внесла приватна компанія з чинним статутним капіталом 100 тис. грн. — «Варус Сінерджі». Власником компанії є Богдан Фуркевич із Кам'янця-Подільського. У сервісі Getcontact його номер телефону підписано як «Богдан Рішала від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Військкомат Кам'янець». Компанію зареєстрували у Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му змінили юридичну адресу на Київ. Основний вид її діяльності - оптова торгівля деревиною.
тотальна перевага тільки в КАБах, балістиці, і значно меншій толерантності до людських втрат та руйнувань. ну і в пропаганді ще. шляхом важких просувань отримати руїни міста яке вони самі зруйнували? американцям пох. в нас вибору нема. крим віддали без бою - отримали словянськ та іловайськ. визнали де факто донецьк мінськими - отримали гостомель і бучу. шось воно не тойво. п1дар завжди обмане.
...... визнали де факто донецьк мінськими - отримали гостомель і бучу. шось воно не тойво. ......
ЛАД написав:А 10 млн "проживало за межами совка на території СЬОГОДНІШНЬОЇ України" это украинцы? Вряд ли
Дивний ти.... От проживали євреї+латиші+фіни+росіяни на території Латвії. Сралін цю територію захопив Там що залишились тільки росіяни? чи тільки латвійці? Так само і з територіями які совок захопив після 1939 року... Там жили поляки ,українці..і так далі... Так ,після захоплення були проведені масові чистки і знищені сотні тисяч... Але про це тобі самому бажано ж промовчати Чи не так?
Schmit написав:О, починається, наша песня хораша... Ти спочатку поясни, звідки висмоктав про 300к ЗСУ та про "здати Донбас?
1 Якщо ти смокчеш - то не треба цим так вихвалятись.. смокчи й далі.. але тишком/нишком бо це не порно сайт 2 В стамбулі була пропозиція обмежити ЗСУ до 80 000 осіб Зараз є пропозиція обмежити ЗСУ 600 000 осіб.. Те що в семи пунктах які ти показав про ЗСУ ні слова - говорить про що ? Логіка каже - цифра посередині між 80 000 і 600 000 Тому питання ЗСУ 600 000 краще ніж ЗСУ в діапазоні між 80 000 і 600 000 ? 3 Ти можеш і далі вважати що признання Криму де-юре США це краще ніж Де-факто Я залишаюсь на своїй позиції..
І останнє Питаю ще раз Якщо пропозиції які нам давались раніше постійно погіршуються і Пуйло вчора у виступі відмовилось підписувати останню(найкращу для себе) пропозицію... То по логіці хтось дебіл.. або ти , який стверджує що ми відмовились від кращих (бо пуйло все одно не збирався їх підписувати) або пуйло -який відмовляється від кращих для себе.