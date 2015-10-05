RSS
Психологія та саморозвиток
П'ят 28 лис, 2025 02:09

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль?
Потому что есть кое что похуже. У извращений хотя бы есть ощущения. А когда нет ощущений это уже прямейшая дорога к суициду. А с точки зрения природы суицид максимально неприемлем.

чтобы понять что значит отсутствие ощущений проводили эксперименты по сенсорной депривации
Чем апатия опасна
Это самый высокий суицидальный риск.
При обычной депрессии человек хочет умереть, потому что ему плохо.
При апатии он может сделать это просто потому, что «больше не видит смысла сопротивляться», и при этом будет абсолютно спокоен.


но это теория. Никто не знает чего хочет природа. Может её цель деградация и саморазрушение цивилизации. Тогда извращения не предохранитель а часть плана :D

Всё это хорошо.
Но в реальной жизни бывает полное "отсутствие ощущений" как в этих экспериментах эксперименты по сенсорной депривации?
Апатия это, по-моему, всё же не то же самое, что отсутствие ощущений.
Природа ничего "не хочет" и не ставит никакой "цели". Не надо её одушевлять.
Динозавры вымерли не потому, что "природа решила освободить место для млекопитающих".
ЛАД
П'ят 28 лис, 2025 04:37

Wirująświatła
Доктор Маузли:
«Очень интересно, что разные фазы мозга так точно совпадают с крупными жизненными событиями: половое созревание, рождение детей в 30+, проблемы со здоровьем после 65–70 лет».

Очень интересно, что "учёный", проводя параллели, забывает, что всю историю человечества, кроме самого последнего времени и далеко не во всем мире, период рождения детей начинался не после 30, а сильно до 20.
Очень сомнительно, что фазы развития мозга резко перестроились за последние несколько десятков лет.
Одна эта притянутая за уши связь позволяет поставить под сомнение все исследование.
Сибарит
