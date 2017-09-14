RSS
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 11:17

  budivelnik написав:1Це ти нафантазував що пуйло погоджувалось з цими пропозиціями

Навіщо в сотий раз це повторювати як папуга? Ніхто ніде не говорив що путін на це погоджується.
Видно аргументів взагалі немає і лізуть ці примітивні аргументи під номером 1.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 11:25

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
віськова Даша Борисенко:
- "Я не хочу помирати" це наратив який навязують українцям кляті рашисти

:lol: :lol: :lol:

Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Я не знаю, чи це російські наративи, чи просто люди реально настільки ссикливі, але ситуація так собі.

Обов'язково
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 11:30

  Бетон написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:віськова Даша Борисенко:
- "Я не хочу помирати" це наратив який навязують українцям кляті рашисти

Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Я не знаю, чи це російські наративи, чи просто люди реально настільки ссикливі, але ситуація так собі.

Обов'язково

до останнього
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.

Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?
BIGor
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:01

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
віськова Даша Борисенко:
- "Я не хочу помирати" це наратив який навязують українцям кляті рашисти

:lol: :lol: :lol:

Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Я не знаю, чи це російські наративи, чи просто люди реально настільки ссикливі, але ситуація так собі.

Залежно з чим порівнювати.
Якщо з минулим - то світ змінився, життя стало дорожчим, є що втрачати, є куди тікати.
Якщо з Європою - то там я думаю все набагато гірше. Там "сцикливі" десь 99% населення. :D
Щоб європеєць сидів в "окопі під Покровськом" - це майже нереально. У нас все реально.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:06

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
віськова Даша Борисенко:
- "Я не хочу помирати" це наратив який навязують українцям кляті рашисти

:lol: :lol: :lol:

Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
......

А кто говорит "обовзяково"? -- просто вероятность вырастает. Очень сильно вырастает.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:29

  BIGor написав:
  sashaqbl написав:мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.

Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?


Вибірка цього форуму яка? Більшість з тих хто починав в 22-му- дома.
Дійсно втратив здоровʼя до неприйнятного рівня - Фріз.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:33

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
віськова Даша Борисенко:
- "Я не хочу помирати" це наратив який навязують українцям кляті рашисти

:lol: :lol: :lol:

Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Я не знаю, чи це російські наративи, чи просто люди реально настільки ссикливі, але ситуація так собі.
Настільки.
Знаю семью, пару недель назад сына призвали (где-то около 45 лет), годен к нестроевой.
Мать и девушка его уже почти похоронили.
Но высказывание... не умное.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:44

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  sashaqbl написав:мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.

Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?


Вибірка цього форуму яка? Більшість з тих хто починав в 22-му- дома.
Дійсно втратив здоровʼя до неприйнятного рівня - Фріз.

Поню эта тема уже как-то поднималась... На вопросы "а размер выборки? и разбивка пехота/тыл/...?" внятного ответа не было...
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Вибірка цього форуму яка? Більшість з тих хто починав в 22-му- дома.
Дійсно втратив здоровʼя до неприйнятного рівня - Фріз.

ще треба зробити опитування серед мобілізованих київських артистів, або у львівських штабах. І виявиться що війна це взагалі одні плюси.
Толку з вибірки форуму якщо тут ніхто більше воювати не збирається (крім тих хто "вже") навіть якщо війна буде ще 30 років
