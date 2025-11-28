Додано: П'ят 28 лис, 2025 13:09

Hotab написав: hxbbgaf написав: То зовсім все було погано? Це з власного досвіду чи як? То зовсім все було погано? Це з власного досвіду чи як?

Це ти мене переконував.

Тепер розказуй, де саме ти брехав , що ніхто нічого в армії не робив , лише били солдат, і тому «не вироблені, здорові в 55 років», чи все ж вчили воювати на полігонах, і тому ті хто служили строкову службу - підготовлені краще ніж абирвалг, який відкосив у мирний час, і намагається зробити те саме вже у військовий. Це ти мене переконував.Тепер розказуй, де саме ти брехав , що ніхто нічого в армії не робив , лише били солдат, і тому «не вироблені, здорові в 55 років», чи все ж вчили воювати на полігонах, і тому ті хто служили строкову службу - підготовлені краще ніж абирвалг, який відкосив у мирний час, і намагається зробити те саме вже у військовий.

Ну, за півтора року хоча б тримати автомат і стріляти могли навчити, це не суперечить тому, що били і знущались. Зрозуміло, що не на тракторі пахали все життя. А пішли на пенсію раніше, в 43 вже 25 років вислуга, а колись і 20 було. Хто це з такою довідкою косив, аби що ляпнути, косили зі сколіозом і гастритом, при тому купували повну непридатність, он у мене сусід десь на зламі 90-х та 2000-х купив сколіоз за 500 баксів (ну, батьки купили), стояв із гирькою в руці і робив знімок, зараз в Німеччині на повному забезпеченні ще й вилікували всі реальні хвороби - ото я розумію, держава ставиться до людей, навіть не до своїх. Та і взагалі, тоді мало хто косив, може, ще в 90-х, а в 2000-х вже мало кого в армію брали, он дальній родич з Луганщини, навпаки, їздив в Київ давав 300 баксів, щоб написали, що придатний, бо дуже хотів бути тюремним наглядачем.