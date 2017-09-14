|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 28 лис, 2025 21:16
Сибарит написав: andrijk777 написав:
Логіка дуже проста.
1.Якщо ми пропонуємо умови - то РФ очевидно говорить "Пішли на**й".
2.Якщо РФ пропонує умови - то ми очевидно говоримо "Пішли на**й".
3.Тому умови має пропонувати третя сторона. Інакше вічна війна
И тогда действительно появится точка соприкосновения - дружно скажем: "Пішли на**й"
Альберт Ейнштейн сказав: "Значні проблеми, з якими ми стикаємося, не можуть бути розв'язані на тому ж рівні мислення, на якому ми були...".
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41615
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 28 лис, 2025 21:22
andrijk777 написав:
Логіка дуже проста.
1.Якщо ми пропонуємо умови - то РФ очевидно говорить "Пішли на**й".
2.Якщо РФ пропонує умови - то ми очевидно говоримо "Пішли на**й".
3.Тому умови має пропонувати третя сторона. Інакше вічна війна**!
не так давно, декілька років назад, одна людина казала з цього приводу таке:
"одна сторона выдвигает свои требования, вторая сторона выдвигает свои требования и гдето посередине договоримся (с)"
але на практиці виявилося не так просто
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5578
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 21:32
ЛАД написав:budivelnik
Подивимось.
Поки що російські гроші нам не дали, хоча ви раділи ще з місяць тому.
а ви схоже радієте, що нам ці гроші не далі... бо у вас напоготові купа пояснень, чому не можна стягати гроші з тих, хто задіяв шкоду, на користь тих, хто постраждав. при аварії наприклад, аж бігом
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10707
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1682 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 28 лис, 2025 21:37
Shaman написав: ЛАД написав:budivelnik
Подивимось.
Поки що російські гроші нам не дали, хоча ви раділи ще з місяць тому.
а ви схоже
радієте, що нам ці гроші не далі... бо у вас напоготові купа пояснень, чому не можна стягати гроші
Схоже ЛАД реаліст, а ви з Будівельником четвертий рік у фантазіях, "дотискаєте рф".
Вже навіть Деніка нема з його щоквартальним прогнозом скорого краху рф
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2870
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 21:40
Banderlog написав: Shaman написав:
це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..
можна й треба відійти від канонів...
от ти собі і відходь, куди тобі хочеться. Проблема в тім що з таких патріотів як ти ні армію не зібрати ні церкву.
То шо там презедент з єрмаком молодець, хоч зараз? Розвивай думку
, бо непонятно.
1. Вони крали, а презедентом не ділились бо мали за лоха.
2. він знав і раніше а зараз приносить дружбана в жертву щоб спастись самому?
Шо титам розказував недавно про те що нашій владі треба довіряти? Нагадаю що шоколадний теж під підозрою в держзраді.
Кажеш єрмак то нам з тобою не керівництво? Він так ... случайно на переговори мав їхати
а ти вважаєш, що й Зе має піти у відставку? сміливо, сміливо...
може й так, але немає механізму зміни влади, ризик хаосу
ви ж обрали цю владу, тому так, треба довіряти. у будь-якому разі не брехливим руським.
а Пороху держзрада висмоктана з одного місця. як й Червінському, й Кудрицькому - але бумеранг повертається.
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 28 лис, 2025 22:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10707
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1682 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 28 лис, 2025 21:42
Letusrock написав: Shaman написав: ЛАД написав:budivelnik
Подивимось.
Поки що російські гроші нам не дали, хоча ви раділи ще з місяць тому.
а ви схоже
радієте, що нам ці гроші не далі... бо у вас напоготові купа пояснень, чому не можна стягати гроші
Схоже ЛАД реаліст, а ви з Будівельником четвертий рік у фантазіях, "дотискаєте рф".
Вже навіть Деніка нема з його щоквартальним прогнозом скорого краху рф
саме так - четвертий рік незламна Раша не може захопити Донбас. а деякі персонажі кожен рік розповідають, що треба здатися, бо інакше Київ відразу впаде...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10707
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1682 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:04
ЛАД написав: Shaman написав:
- то як вирішить влада - погодить, ок, не погодить - теж ок.
що ви від мене хочете почути? чи ви вже самі повірили в усю брехню, що на мене накидають деякі зрадофіли?
Не знаю, что вы называете "брехнею", не видел чтобы вас особо оббріхували.
А от вас я хотел услышать ваше личное
мнение, а не решение влади.
Понятно, что решение влади лично от вас или от меня зависеть не будет.
знову "не бачу" - а як ви побачите, коли самі регулярно мене оббріхуєте?
з приводу рішення влади. поясню - ми не бачимо повної картини. якщо все погано - треба погоджуватися. є ресурси - ведемо перемовини. на мій погляд ресурси ще є. й ми бачимо, що це не остатточні вимоги - руські, чим більше поступаєшся, тим більше хочуть
Понятия о переходе на личности у вас своеобразное. Я под этим понимаю насмешки над личными физическими или умственными характеристиками человека. Например, если в качестве аргумента в споре я буду использовать заикание человека. А назвать какое-то высказывание бредом... Я так сделаю, независимо от того, насколько я уважаю и ценю человека. Бред от этого не зависит.
А называть человека недоумком не стоит, даже если вы его не уважаете.
Так же, как и "звертання на ти".
Этим вы только показываете свою культуру и опускаетесь на уровень прапорщика.
що маячня, що недоумок - приблизно одне й теж. а "на ти" - це взагалі якийсь снобизм, в інеті надо бути простіше. тому ЛАД залишимося при своїх - у вас "брєд", в мене - "ти"
щось не бачу у вас рівня вище Будівельника, не переоцінюйте себе
я декілька разів написав - ми знищуємо стратегічну авіацію, яка є компонентом ядерної тріади. почитайте уважно. в чому я помилився? що ВИ не можете визнати й продовжуєте мене звинувачувати в тому, що я не писав. ще раз - писав лише про авіацію.
Это не ваши слова:
ядерна зброя та стратегічна авіація. те, що було проти Штатів зараз ми чесно знищуємо
?
Причём, через "та", т.е. "ми знищуємо" и ЯО, и авиацию. Если бы вы не упомянули ЯО, то и вопросов бы не было.
Так же, как ваши рассказы об отсутствии АПЛ у СССР
. Чистая ложь, возможно, непреднамеренная, а просто по незнанию. Но тогда не надо утверждать то, что вы точно не знаете.
добре, визнаю, в першому повідомленні було некоректно сформульоване. в наступному я вже скорегував - але ви вперто (скільки разів 3-4?) мені пишете а от у першому повідомленні..
про АПЛ в срср написав
Shaman написав:
у срср це ніколи не було сильною стороною.
де тут написано "об отсутствии АПЛ у СССР"? може тепер вам треба корегувати свої вислови? чи ЛАД
ніколи не визнає - це кредо?
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 28 лис, 2025 22:15, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10707
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1682 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:05
budivelnik написав: Schmit написав:
О, починається, наша песня хораша...
Ти спочатку поясни, звідки висмоктав про 300к ЗСУ та про "здати Донбас?
В стамбулі була пропозиція обмежити ЗСУ до 80 000 осіб
Зараз є пропозиція обмежити ЗСУ 600 000 осіб..
Те що в семи пунктах які ти показав про ЗСУ ні слова - говорить про що ? Логіка каже - цифра посередині між 80 000 і 600 000
Ні, логіка каже, що якщо у тексті обмеження немає, то його немає і нічого вигадувати не потрібно. Взагалі навіщо притягувати сюди Стамбул, якщо мова йшла про порівняння лише двох планів Трампа від 2025 року: квітневого з 7 пунктів, та останнього з 28-и?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:14
В Одессе пропал человек. Его пожилая мать обзвонила полицию, нашли его в коме в больнице. В полиции ей сказали, что не знают, как он оказался в больнице. Оперирующий врач сказал, что привезли его с тцк сами же менты. На 20 минут бы позже и уже не спасли. Хотя ещё неизвестно сколько он теперь проживёт
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5728
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:16
Shaman написав:
ви ж обрали цю владу, тому так, треба довіряти. у бдь-якому разі не брехливим руським.
а Пороху держзрада висмоктана з одного місця. як й Червінському, й Кудрицькому - але бумеранг повертається.
не вважаю , тепер вже у відставку іти пізно. Він міг підписати мирну угоду обявити вибори і з нажитим піти в закат...
Я нікого не обирав , на вибори не ходжу, принципово вже 20 років.
А Шоколадного теж нічого доброго не жде. За механізми раньше треба було думати. Вслухайся в цю ніч.
Ти почуєш грюкіт залізних копит... безбожники будуть розтоптані.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4074
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|161633
|
|
|1493
|357857
|
|
|6076
|1050578
|
|