У Податковій розповіли, на які порушення найчастіше...
Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:23
Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба України запустила новий цифровий сервіс «TAX Control». З моменту його старту вже надійшло майже 100 повідомлень про можливі порушення у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування.
Дивися повний текст У Податковій розповіли, на які порушення найчастіше скаржаться українці
Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:24
Зріст економіки за весь 2025 рік очікується на рівні =\-2%, а податківці тільки за 10 місяців здерли на 7,7% більше, які "молодці" тобто податковий тиск посилився в 3,85 разів, потужно.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:13
salvydas написав:
Зріст економіки за весь 2025 рік очікується на рівні =\-2%, а податківці тільки за 10 місяців здерли на 7,7% більше, які "молодці" тобто податковий тиск посилився в 3,85 разів, потужно.
Может в школу арифметику поучить?
