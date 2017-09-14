RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 13:37

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Що там кацапи привнесли в світовий кінематограф останніми роками? "Слово пацана"? :mrgreen:

Просто ради интереса - а другая сторона чем (кроме документалок на тему происходящего) отметилась? 🤔

На https://tv.kyivstar.ua/ua/group/5f0584a ... nski-filmi зайдіть і подивіться. Якщо чесно - дурне у Вас питання.

А что, простите, я там должен увидеть? - набор никому, за пределами этой страны, не известных тайтлов? 🤔
Вы же, вроде, "світовий кінематограф" вспоминали? Вот такой же списочек, но с IMDb у вас есть? ;)
Якщо чесно - дурне у Вас видповидь...
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 13:40

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Просто ради интереса - а другая сторона чем (кроме документалок на тему происходящего) отметилась? 🤔

На https://tv.kyivstar.ua/ua/group/5f0584a ... nski-filmi зайдіть і подивіться. Якщо чесно - дурне у Вас питання.

Бо воно само таке.
Україні нема потреби випускати світові бестселери (тим паче в умовах війни), вона не претендує на поширення своєї мови світом, не вимагає другої (третьої , пʼятої) державної в Канаді чи будь де.
[/quote]
Так это ж BIGor с "мировыми шедеврами" вперся - ему претензии и задвигайте на тему "потрэб" :lol:
Да и с продвижением языка МИРОМ вы "чуть" перебальшуете :lol:
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 13:50

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Интересный анализ сегодняшней ситуации - "Плохо сейчас или еще хуже позже": в FT рассказали о ловушке, в которой оказалась Украина - https://www.unian.net/war/ukraina-okazalas-pered-neprostym-vyborom-13211148.html
Оригиналы здесь - https://www.ft.com/content/acdb8bd2-b719-4abb-ad5b-81451055958d и https://www.politico.eu/article/this-might-be-the-best-ukraine-can-hope-for-peace-plan/.

Що означає "оказалась"? Прикольне таке слово "оказалась".
Може її туди завели? Наші керманичі в першу чергу, і партнери помогли.
4 роки вели і тут ми раптом десь "оказались". :D
Навіть не 4 а 6 років. "До війни" ми ще на шашлики ходили.

Європа рахує по іншому
По данным нового исследования под названием «Выбор Европы», проведенного в Норвегии, помочь Украине победить Россию — более дешевый вариант для Европы, чем пойти на уступки Кремлю.
Финансирование военных действий Украины в течение четырех лет обойдется европейским правительствам в 606–972 млрд долларов, но укрепление ее восточного фланга, если Москва добьется своего, обойдется им почти вдвое дороже — в 1,4–1,8 трлн долларов..
... Исследователи заявили, что администрация Трампа «оторвана от реальных проблем», и провели свое исследование, исходя из предположения, что Украина не получит практически никакой поддержки от Соединенных Штатов.
Востаннє редагувалось d44 в Пон 01 гру, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 13:55

підрахуї

  d44 написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Интересный анализ сегодняшней ситуации - "Плохо сейчас или еще хуже позже": в FT рассказали о ловушке, в которой оказалась Украина - https://www.unian.net/war/ukraina-okazalas-pered-neprostym-vyborom-13211148.html
Оригиналы здесь - https://www.ft.com/content/acdb8bd2-b719-4abb-ad5b-81451055958d и https://www.politico.eu/article/this-might-be-the-best-ukraine-can-hope-for-peace-plan/.

Що означає "оказалась"? Прикольне таке слово "оказалась".
Може її туди завели? Наші керманичі в першу чергу, і партнери помогли.
4 роки вели і тут ми раптом десь "оказались". :D
Навіть не 4 а 6 років. "До війни" ми ще на шашлики ходили.

Європа рахує по іншому
По данным нового исследования под названием «Выбор Европы», проведенного в Норвегии, помочь Украине победить Россию — более дешевый вариант для Европы, чем пойти на уступки Кремлю.
Финансирование военных действий Украины в течение четырех лет обойдется европейским правительствам в 606–972 млрд долларов, но укрепление ее восточного фланга, если Москва добьется своего, обойдется им почти вдвое дороже — в 1,4–1,8 трлн долларов..
... Исследователи заявили, что администрация Трампа «оторвана от реальных проблем», и провели свое исследование, исходя из предположения, что Украина не получит практически никакой поддержки от Соединенных Штатов.

Європа рахує добре: і рибку з'їсти, і на гачку не вертітися (США оплачує грошима, Україна людями)
3
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 14:03

  Hotab написав:Україні нема потреби випускати світові бестселери (тим паче в умовах війни), вона не претендує на поширення своєї мови світом....

Интересный подход.
Мировыми бестселлерами становятся наиболее удачные произведения, независимо от того, ставится ли цель продвигать их не внешних рынках.
Получается, что если мы не стремимся к экспансии, можно не заботится о качестве?
Принцип "качественное только на экспорт" хорошо знаком, но я не слишком горю желанием возвращаться в те времена.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 14:05

  flyman написав:Європа рахує добре: і рибку з'їсти, і на гачку не вертітися (США оплачує грошима, Україна людями)

Европа любит по граблям ходить. в 39 тоже в амёб играли.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 14:11

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Україні нема потреби випускати світові бестселери (тим паче в умовах війни), вона не претендує на поширення своєї мови світом....

Интересный подход.
Мировыми бестселлерами становятся наиболее удачные произведения, независимо от того, ставится ли цель продвигать их не внешних рынках.
Получается, что если мы не стремимся к экспансии, можно не заботится о качестве?
Принцип "качественное только на экспорт" хорошо знаком, но я не слишком горю желанием возвращаться в те времена.

Який контекст питання? Україна десь претендує (може заявляла?) на світове лідерство в галузі кіноіндустрії?
Нема шедеврів світових, і? В чому проблема?
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 14:20

  d44 написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Интересный анализ сегодняшней ситуации - "Плохо сейчас или еще хуже позже": в FT рассказали о ловушке, в которой оказалась Украина - https://www.unian.net/war/ukraina-okazalas-pered-neprostym-vyborom-13211148.html
Оригиналы здесь - https://www.ft.com/content/acdb8bd2-b719-4abb-ad5b-81451055958d и https://www.politico.eu/article/this-might-be-the-best-ukraine-can-hope-for-peace-plan/.

Що означає "оказалась"? Прикольне таке слово "оказалась".
Може її туди завели? Наші керманичі в першу чергу, і партнери помогли.
4 роки вели і тут ми раптом десь "оказались". :D
Навіть не 4 а 6 років. "До війни" ми ще на шашлики ходили.

Європа рахує по іншому
По данным нового исследования под названием «Выбор Европы», проведенного в Норвегии, помочь Украине победить Россию — более дешевый вариант для Европы, чем пойти на уступки Кремлю.
Финансирование военных действий Украины в течение четырех лет обойдется европейским правительствам в 606–972 млрд долларов, но укрепление ее восточного фланга, если Москва добьется своего, обойдется им почти вдвое дороже — в 1,4–1,8 трлн долларов..
... Исследователи заявили, что администрация Трампа «оторвана от реальных проблем», и провели свое исследование, исходя из предположения, что Украина не получит практически никакой поддержки от Соединенных Штатов.

Ні, це не "Європа рахує по іншому" а "исследователи рахують по іншому".
Керують нажаль не исследованители, а чиновники.
Те що Європі вигідніше(в рази) спонсорувати армію України аніж свою - писали давно і не раз. Реальність нажаль інша.
Системної програми фінансування України немає і очевидно не буде. Навіть конфіскувати російські активи не можуть.
Тому це все розмови. Реальність - бабок(в достатній кількості) немає. Загроза Європі - це більше на словах, а не на ділі.
І по великому рахунку - це прогнозований сценарій.
