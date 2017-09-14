RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 00:15

  ЛАД написав:Поляки орлы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал власти Германии как можно скорее выплатить компенсации еще живущим жертвам немецкой оккупации во время Второй мировой войны. "Поторопитесь, если вы действительно хотите совершить этот жест", - заявил он в понедельник, 1 декабря, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) после германо-польских правительственных консультаций в Берлине.
.......В то же время "с точки зрения Германии вопрос о репарациях уже много лет назад решен как юридически, так и политически", добавил немецкий канцлер.

Туск возразил, что ему известно о позиции о соблюдении Берлином формального дипломатического акта 1950-х годов, касающегося выплаты компенсаций. Вместе с тем отказ от репараций, принятый коммунистическим руководством Польши в 1953 году, "не был решением в интересах польского народа, поскольку польский народ в то время не имел права голоса", подчеркнул он. Поэтому в Польше "все без исключения" согласны с тем, что страна не получила никакой компенсации за потери и преступления времен Второй мировой войны, добавил Туск.
https://www.dw.com/ru/tusk-prizval-merca-k-skoroj-vyplate-kompensacij-zertvam-nacistskoj-okkupacii/a-74974765
Аргументация вполне в духе большевиков, отказавшихся выплачивать долги царского правительства.
При этом они ещё настроены на "совместную защиту восточных границ":
Кроме того, германо-польские консультации были направлены на углубление отношений в сферах обороны, экономики и инфраструктуры. Туск назвал результаты встречи "историческими изменениями" и в особенности подчеркнул "всеобъемлющее польско-германское сотрудничество в области защиты восточной границы Европы". Мерц заявил, что Германия и Польша являются "незаменимыми соседями и партнерами".

Аппетиты у Польши неплохие:
Предыдущее консервативное правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость" (ПиС), ранее требовало от Берлина 1,3 трлн евро в качестве репараций. В сентябре 2022 года лидер ПиС Ярослав Качиньский заявил: "Политики не уточнили, каким будет объем компенсаций, которые выплатят примерно 40 тысячам поляков, пострадавшим от немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.
.....Германия никогда не отвечала за свои преступления против Польши; немецкая историческая политика преступлений против польской нации не была принята. Мы должны стремиться восстановить самосознание немецкого народа".
https://www.dw.com/ru/prezident-polsi-nastaivaet-na-reparaciah-za-napadenie-nacistskoj-germanii/a-70103860
1,3 трлн евро на 40 тыс. человек это по 32,5 млн. на человека. Неслабо.
При этом сегодня они уже говорят о 50 тыс. человек. Чем дальше от войны, тем больше живых жертв?
О том, сколько они получили денег от ЕС (а это в значительной мере немецкие деньги), вспоминать не надо?


Поэтому они и запретили Пушкина чтоб никто не прочитал Сказку о рыбаке и рыбке и не провел параллели :lol:
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 01:49

  Shaman написав:а що Онуфрій каже про КДБ? ;)
слухи любиш?) Нажаль про кдб свіжих не знаю. Знаю про тцк. :lol: Скоро з єрмаком буде служити в зсу іще один державний діяч.
На Кіпрі сталася спроба викрадення українського громадянина, імовірно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ Cyprus Times та Cyprus Mail.

За даними поліції Ларнаки, постраждалий перебував удома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком, коли побачив біля свого будинку підозрілий комерційний фургон із трьома людьми в хірургічних масках. Коли чоловік підійшов, щоб дізнатися, що відбувається, невідомі спробували затягти його до автомобіля, але йому вдалося відбитися, після чого зловмисники втекли, залишивши фургон на місці події.

Поліція встановила, що номерні знаки автомобіля були фальшивими.
Вгадай до кого тянеться ця ниточка? :wink:
