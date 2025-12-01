RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:07

нізя мобілізувати, йому страшно.
Та і комусь треба з тилу управляти, всєлєнной. Не прівлєкая вніманія санітарів.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4098
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:38

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Так війни не виграються, півкараїни офіцери з не тим восом, що можуть бути тільки великими командирами, чи з-за кордону плюють на присягу, решта - силовики, 43-річні пенсіонери, охоронці, чинуши, кварталівці і т.д. і т.п.

) а шо вам не так? От ви не хочете воювати? Воєнпенси теж не хотять.
Тим більше поліція.
Хочете їх заставити? А хто б це мав зробити? Ворон ворону око не виклюне.


От і маємо що маємо. 43-річні військові не хочуть, силовики не хочуть, офіцери не хочуть, охоронці не хочуть, хто давав присягу, плюють на неї. Можуть тільки хворих людей хапати. А ви до мене пристали, бо самі всі теж не хочете. І ніхто й не змушує, змушують тільки хворих, яких хапають на вулицях. Так тримати! Напевно, на звал закордон розраховуєте, коли вся ця політика дасть плоди?
Тут один он випрацювався більше ніж в гарячому цеху, керуючи всесвітом на полігоні в мирний час.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22913
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:42

Ось і менти в черговий раз не хочуть, хочуть тільки людей чавити.
П'яний поліцейський на Полтавщині збив на смерть двох сестер-підлітків
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22913
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 00:15

hxbbgaf
Ваш батько-навчений капітан та активіст майдауну встав у 2014 на захист територіальної цілісності ?
Та ви і самі могли. Щоб відсвічувати в тепляк достатньо 2-3 тижнів бзвп.
169 см офіцеру-павліку з фупа накажіть щоб не возбухав на заброньованих, нічого було через папу-професора на військову кафедру пертися, якщо 10 разів не здатен віджатися рахитичними ручонками
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4848
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.