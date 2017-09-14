RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:30

  BeneFuckTor написав:
  Letusrock написав:
Багато українців задаватимуться питанням, чи варто було заради НАТО та Донбасу віддавати мільйон життів.


ось стаття коротка і по суті.
https://www.spectator.co.uk/article/why ... -his-side/

а Европа або хай щось роблять, нормально допомагають, вводять нато, безмитну зону, хз що
або хай воюють самі.
бо красти то добре керманичам, а мільйони людей по цитаті зверху рано чи пізно запитають

>>> а Европа або хай щось роблять, нормально допомагають
А им это зачем? -- процесс-то - как в методичках пишут - "экзистенциальный"...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:30

  fox767676 написав:
  alex_dvornichenko написав:ВОевали ради сохранения субьектности, которая позволит делать любой выбор, хоть НАТО хоть не НАТО, вы уже достали со своей НАТОшизой.


вписати у конституцію одностороннє зобов'язання вступити в нато це від великої суб'єктності?
казати що керувати Україною мають переважно випускники лондонських вишів це теж від суб'єктності?
рознести країну віддати її на поталу квн-щикам парасюкам заради безмитного імпорту з єс, це теж був вибух суб'єктності?

Взагалі-то так і є. Ніхто не гарантує, що рішення суб'єкта будуть завжди розумними і виваженими. Суб'єктність це виключно про можливость самостійно приймати ці рішення. Тому рішення вписати в конституцію курс до НАТО, навіть всупереч бажанню самого НАТО, це прояв суб'єктності, а укладання харківських угод між ФСБ і агентом ФСБ в президентському креслі в Україні -- це виконання наказу, і нічого спільного з суб'єктністю не має. Навіть якщо комусь здається, що це рішення було правильнішим, ніж курс до НАТО.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:31

  Xenon написав:
Bloomberg:

Бельгия отклонила предложение Евросоюза об использовании замороженных активов рф.

Это заявление сделано за несколько часов до того, как Еврокомиссия должна была обнародовать законодательное предложение, которое разрешило бы блоку использовать €210 млрд из замороженных активов российского Центрального банка для обеспечения кредитов Украине.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... kraine-aid

Это что же выходит - на 300 ярдов, которые местный "практик" уже посчитал - (в этом году) расчитывать не стоит? :shock:
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:39

  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:
  Letusrock написав:
Багато українців задаватимуться питанням, чи варто було заради НАТО та Донбасу віддавати мільйон життів.

не заради нато, а заради морковки у вигляді примарного нато

ВОевали ради сохранения субьектности, которая позволит делать любой выбор, хоть НАТО хоть не НАТО, вы уже достали со своей НАТОшизой.

тільки є нюанс що у нас зараз нема субєктності (якщо навіть безпомічний ЄС нам говорить що потрібно робити), плюс у НАТО нас ніхто ніколи й не планував брати. "Розвели як котят"(с)
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Взагалі-то так і є. Ніхто не гарантує, що рішення суб'єкта будуть завжди розумними і виваженими. Суб'єктність це виключно про можливость самостійно приймати ці рішення. Тому рішення вписати в конституцію курс до НАТО, навіть всупереч бажанню самого НАТО, це прояв суб'єктності, а укладання харківських угод між ФСБ і агентом ФСБ в президентському креслі в Україні -- це виконання наказу, і нічого спільного з суб'єктністю не має. Навіть якщо комусь здається, що це рішення було правильнішим, ніж курс до НАТО.

маячня
спецстатус севастполя та позаблоковий статус були визначені КУ
те що Україна народилася у 1991 вже з обмеженим суверенітетом sad but true
і не треба кивати на комуністів - саме рухівські концептуали визначили у засадах статус як без'ядерний та позаблоковий
нічого для обгрунтування більшої суверенності за роки незалежності зроблено не було, навпаки- економічна динаміка найгірша в євразії
у світі нема повністю суверених країн окрім може G2 + КНДР
не ми перші, не ми останні
нічого такого Янукович не підписав, чого б не підписував тесть Пінчука
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:51

концепція лопат змінилась

Поярков каже, що концепція змінилась
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:56

  flyman написав:Поярков каже, що концепція змінилась


Может еще не змінилась, но что-то точно происходит...
С чем-то готовы согласиться. Что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия, – помічник Путіна Ушаков про план США

и
Віткофф та Кушнер мали сьогодні побачитися із ПУ, однак скасували зустріч, — журналіст Euronews

При этом уже пошли разговоры, что это часть договоренности - дескать пока взрослые дяди договариваются - с этим говорить не о чем...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 11:38

  Shaman написав:а реалії на землі - ще жоден окупант не претендував на території, які не подужав. так пафосно діє поки лише Раша... й ще вимога офіційного визнання. я ще коли попереджував. ЛАД тоді казав - маловірогідно - й тут раптово ця вимога стовпом стала..

Ну що за брєд? Фіни здали території, які не були захоплені СРСР.
Така ситуація рідкісна тому що зазвичай в таких ситуаціях просто продовжують війну.

В України ЗАВЖДИ є варіант "просто продовжити війну" і ніяких територій на здавати і навіть це не обговорювати.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 11:50

  fox767676 написав:
  alex_dvornichenko написав:ВОевали ради сохранения субьектности, которая позволит делать любой выбор, хоть НАТО хоть не НАТО, вы уже достали со своей НАТОшизой.


вписати у конституцію одностороннє зобов'язання вступити в нато це від великої суб'єктності?
казати що керувати Україною мають переважно випускники лондонських вишів це теж від суб'єктності?
рознести країну віддати її на поталу квн-щикам парасюкам заради безмитного імпорту з єс, це теж був вибух суб'єктності?


не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 11:55

  Letusrock написав:тільки є нюанс що у нас зараз нема субєктності


це в твоїх руснявих мріях. Сили оборони це субєктність. педофіл не може зламати ЗСУ і просить США допомогти віддати їм важливі лінії оборони на 4й рік війни. після нападу на Київ ... після абсолютно всього спектру озброєнь крім ЯЗ. після мобілізації та корейських військ.. після зупинки домоги США
Востаннє редагувалось trololo в Сер 03 гру, 2025 12:01, всього редагувалось 2 разів.
