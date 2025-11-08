|
Додано: Вів 02 гру, 2025 19:36
Пропонуємо до обговорення:
Після корупційного скандалу в «Енергоатомі», у котрому згадані колишні міністри юстиції та енергетики Герман Галущенко і Світлана Гринчук, стало зрозуміло, що нинішній рівень зарплат топурядовців не здатен утримати їх від бажання мати додатковий заробіток, навіть якщо цей заробіток не зовсім чистий.
Дивися повний текст «Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» — думки експертів
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:06
дати пожиттєво або прирівняти до держзради
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:04
Поки ХТОСЬ а не економіка , буде визначати розміри зарплат - доти будуть як невдоволені тим що мало їм платять так і невдоволені тим що комусь платять БАГАТО
Висновок
Зменшення корупції можливе тільки шляхом лібералізації ринкових правил і денаціоналізація(приватизація) Державних монополій.
Додано: Сер 03 гру, 2025 02:27
Наприклад, система декларацій — дуже обтяжувальна. Юристи коштують дорого, щоб їх правильно заповнювати, ці декларації»
Посмеялся. Как пересичной имеет неосторожность, например, прикупить облигацию NovaPay (на первый взгляд выглядящую депозитом) даже на 1000 грн, так налоговая с него в следующем году не слезет, пока декларацию не подаст. Получается, что и у пересичных зарплата должна от 5к долларов в месяц начинаться? Понимаю, что декларация о доходах и для НАЗК несколько отличаются, но не то, чтобы прям качественно. Или под "правильно заповнювати" имеется в виду, чтобы пояснить откуда вдруг взялось имущество стоимостью в 100-1000 лет дохода? Тут да, "юрист" будет недешёвый.
Додано: Сер 03 гру, 2025 10:23
В корне не правильно поставлена задача. Это борьба с последствиями, а не причинами. Нужно создавать такою систему, где просто невозможно было бы давать/брать взятки. Но для этого нужны люди с мозгами, а не слаборазвитые в умственном отношении политики.
Додано: Сер 03 гру, 2025 10:27
Примат написав:В корне не правильно поставлена задача. Это борьба с последствиями, а не причинами. Нужно создавать такою систему, где просто невозможно было бы давать/брать взятки. Но для этого нужны люди с мозгами, а не слаборазвитые в умственном отношении политики.
То виходить в усьому світі не знайшли нікого з мізками
Додано: Сер 03 гру, 2025 11:40
в развитых странах это реализовано, у нас нет даже попыток так делать. я работал в американской компании в Киеве, и компания ушла из Украины, так как руководство было в шоке от правил ведения бизнеса. Они сказали, что лучше никак, чем работать по "схемах" украинской действительности ведения бизнеса. Вот вам ,как гражданину Украины не стыдно? Хотя, разве только за это стыдно.
