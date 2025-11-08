RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Скільки дати корупціонеру
зарплати, щоб не брав?» —...

«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:36

«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...

Пропонуємо до обговорення:
Після корупційного скандалу в «Енергоатомі», у котрому згадані колишні міністри юстиції та енергетики Герман Галущенко і Світлана Гринчук, стало зрозуміло, що нинішній рівень зарплат топурядовців не здатен утримати їх від бажання мати додатковий заробіток, навіть якщо цей заробіток не зовсім чистий.

Дивися повний текст
«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» — думки експертів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100678
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 23:06

Re: «Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...

дати пожиттєво або прирівняти до держзради
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1687
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 00:04

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Після корупційного скандалу в «Енергоатомі», у котрому згадані колишні міністри юстиції та енергетики Герман Галущенко і Світлана Гринчук, стало зрозуміло, що нинішній рівень зарплат топурядовців не здатен утримати їх від бажання мати додатковий заробіток, навіть якщо цей заробіток не зовсім чистий.

Дивися повний текст
«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» — думки експертів
Поки ХТОСЬ а не економіка , буде визначати розміри зарплат - доти будуть як невдоволені тим що мало їм платять так і невдоволені тим що комусь платять БАГАТО

Висновок
Зменшення корупції можливе тільки шляхом лібералізації ринкових правил і денаціоналізація(приватизація) Державних монополій.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27450
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 02:27

Re: «Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...

Наприклад, система декларацій — дуже обтяжувальна. Юристи коштують дорого, щоб їх правильно заповнювати, ці декларації»

Посмеялся. Как пересичной имеет неосторожность, например, прикупить облигацию NovaPay (на первый взгляд выглядящую депозитом) даже на 1000 грн, так налоговая с него в следующем году не слезет, пока декларацию не подаст. Получается, что и у пересичных зарплата должна от 5к долларов в месяц начинаться? Понимаю, что декларация о доходах и для НАЗК несколько отличаются, но не то, чтобы прям качественно. Или под "правильно заповнювати" имеется в виду, чтобы пояснить откуда вдруг взялось имущество стоимостью в 100-1000 лет дохода? Тут да, "юрист" будет недешёвый.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6234
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:23

Re: «Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...

В корне не правильно поставлена задача. Это борьба с последствиями, а не причинами. Нужно создавать такою систему, где просто невозможно было бы давать/брать взятки. Но для этого нужны люди с мозгами, а не слаборазвитые в умственном отношении политики.
Примат
 
Повідомлень: 657
З нами з: 09.12.21
Подякував: 25 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:27

Re: «Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...

Примат написав:В корне не правильно поставлена задача. Это борьба с последствиями, а не причинами. Нужно создавать такою систему, где просто невозможно было бы давать/брать взятки. Но для этого нужны люди с мозгами, а не слаборазвитые в умственном отношении политики.
То виходить в усьому світі не знайшли нікого з мізками :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37041
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8277 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 11:40

  Faceless написав:
Примат написав:В корне не правильно поставлена задача. Это борьба с последствиями, а не причинами. Нужно создавать такою систему, где просто невозможно было бы давать/брать взятки. Но для этого нужны люди с мозгами, а не слаборазвитые в умственном отношении политики.
То виходить в усьому світі не знайшли нікого з мізками :mrgreen:

в развитых странах это реализовано, у нас нет даже попыток так делать. я работал в американской компании в Киеве, и компания ушла из Украины, так как руководство было в шоке от правил ведения бизнеса. Они сказали, что лучше никак, чем работать по "схемах" украинской действительности ведения бизнеса. Вот вам ,как гражданину Украины не стыдно? Хотя, разве только за это стыдно.
Примат
 
Повідомлень: 657
З нами з: 09.12.21
Подякував: 25 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В яких країнах вчителі отримують нанижчі зарплати
R2 » Суб 22 лис, 2025 09:33
2 555
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лис, 2025 09:57
Дюрі-бачі
Де і скільки можна заробити в Австрії (умови)
R2 » Чет 13 лис, 2025 16:52
2 572
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лис, 2025 20:44
M-Audio
Скільки заробляють бухгалтери в Україні
R2 » Суб 08 лис, 2025 12:55
1 705
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лис, 2025 12:55
alenkabondarenko1977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (479)
03.12.2025 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.