Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:46

  trololo написав:
  _hunter написав:Вы для начала определитесь - "тупые китайцы максимум магнитики могут запретить" или все же "унікальний мавік" - а вот уже _потом_ продолжим ;)


чому ви приписуєте мені те що я не говорив? галюни від впливу учотки песікота? чи кацап просто не може не збрехати навіть там, де не потрібно?

1. китайці можуть ускладнити життя нашим виробникам дронів, але не критично. найбільш вразливі комплектуючі - це магніти для двигунів. а всі інші типи комплектуючих буде перекрити дуже складно або неможливо. що тут неясно?

2. мавік унікальний, в першу чергу своїм софтом і сукупністю інших характеристик за непогану ціну (це не дешевий виріб). але він дуже давно офіційно не постачається в україну, тому нема що перекривати. а якщо мавік зникне в нас, то зникне і у 3,14*** (вже зникає потроху), більшість уражень це власні дрони. і на його задачі будуть свої дрони. гірші в чомусь, але дірки не виникне.

1 і 2 не суперечить між собою. які ще питання є? чи крім реготливих смайлів і недоречних аналогії вам запропонувати нема чого?

>>> 1 і 2 не суперечить між собою
Т.е. "своїм софтом" у "нашим виробникам дронів" уже давно есть - и они давно выпускают даже не аналоги - а на шапку превосходящие изделия? 🤔

>>> що тут неясно?
Где именно планируется брать "а всі інші типи комплектуючих" - те же чипы, например. Да и готовые двигатели...
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:48

  trololo написав:
  Banderlog написав: Та і просто пожити пару років без війни це вже не погано


мабуть десь так нарід в 1922 році і думав. через 10 років їли своїх дітей під реготання кацапів. але не страшно, х... з не звір щоб заморити голодом 10 мільйонів в 21 столітті, просто заберуть діток в піонєр лагєрь, а через 10 років відправлять на європу із дроном в руках

тобто ти проти перемир"я, але вернутись і воювати ти теж не хочеш (щоб через 10 років не їсти своїх дітей).
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:50

  Banderlog написав:
  trololo написав:
ви заперечуєте, що сталін вбив голодом 10 мільйонів українців? чи сумніваєтесь в кровожерливості пуйла? не зрозумів що вам не сподобалось
заперечую. Яка кількість українців жило в усср в 1930р? Ви в 21 столітті не можете перерахувати живих а зїдених в 32 перерахували? :lol:

У поляков, кстати, недавно конфуз случился :) -- плакали "Волынь! Волынь!" - а как начали эксгумацию - цифры чуть ли не на порядок (два?) не сошлись с ожиданием... -- и резко тема из всех новостей пропала :oops:
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:55

  trololo написав:
  Banderlog написав: Та і просто пожити пару років без війни це вже не погано


мабуть десь так нарід в 1922 році і думав. через 10 років їли своїх дітей під реготання кацапів. але не страшно, х... з не звір щоб заморити голодом 10 мільйонів в 21 столітті, просто заберуть діток в піонєр лагєрь, а через 10 років відправлять на європу із дроном в руках

Не знаю що думав нарід в 1922(напевно ви не праві) але точно знаю що тим хто приймав рішення було плювати на нарід.
Зараз також пювати, але хоча б на словах влада прислухається до наріду.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:58

  Бетон написав:❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD

«ЗСУ тримають частину міста». Генштаб спростував інформацію Bild про повне захоплення Покровська
Вранці німецьке видання Bild оприлюднило два повідомлення щодо ситуації на Покровському напрямку. Спочатку медіа заявило, що російські війська нібито взяли під контроль Покровськ, а згодом, посилаючись на неназваних українських військових, опублікувало твердження про те, що підрозділи ЗСУ «застрягли у Мирнограді».

Як повідомив Суспільному Шаповал, ці заяви з’явилися ще напередодні після поширення російських відео про «завершення боїв» у Покровську. Він наголосив, що така інформація не відповідає дійсності та є черговим прикладом російської пропаганди.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:00

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав:Вы для начала определитесь - "тупые китайцы максимум магнитики могут запретить" или все же "унікальний мавік" - а вот уже _потом_ продолжим ;)


чому ви приписуєте мені те що я не говорив? галюни від впливу учотки песікота? чи кацап просто не може не збрехати навіть там, де не потрібно?

1. китайці можуть ускладнити життя нашим виробникам дронів, але не критично. найбільш вразливі комплектуючі - це магніти для двигунів. а всі інші типи комплектуючих буде перекрити дуже складно або неможливо. що тут неясно?

2. мавік унікальний, в першу чергу своїм софтом і сукупністю інших характеристик за непогану ціну (це не дешевий виріб). але він дуже давно офіційно не постачається в україну, тому нема що перекривати. а якщо мавік зникне в нас, то зникне і у 3,14*** (вже зникає потроху), більшість уражень це власні дрони. і на його задачі будуть свої дрони. гірші в чомусь, але дірки не виникне.

1 і 2 не суперечить між собою. які ще питання є? чи крім реготливих смайлів і недоречних аналогії вам запропонувати нема чого?

>>> 1 і 2 не суперечить між собою
Т.е. "своїм софтом" у "нашим виробникам дронів" уже давно есть - и они давно выпускают даже не аналоги - а на шапку превосходящие изделия? 🤔

>>> що тут неясно?
Где именно планируется брать "а всі інші типи комплектуючих" - те же чипы, например. Да и готовые двигатели...


всі інші типи комплектуючих виробляються в нас, і цей процент постійно росте. стримує тільки ціна. двигуни в тому числі. а те, що не виробляється - чіпи, діоди, резистори і тд комплектуха, матриці для камер, карбон, літієві батарейки та інша дрібна розсипуха - воно виробляється китаєм не для дронів, і використовується і мільйоні інших товарів, вони не перекриють і не проконтролюють експорт таких товарів.


Т.е. "своїм софтом" у "нашим виробникам дронів" уже давно есть - и они давно выпускают даже не аналоги - а на шапку превосходящие изделия? 🤔


трошки текст по барабашовськи написано :mrgreen: яке питання? мавік це не єдиний дрон на війні, в нього зараз своя вузька спеціалізація. деякі рішення наших виробників краще мавіка, але це інші ніші та інші дрони. мавік був дрон універсал. і тактична роздвідка, і легкий бомбер, і 2в1 що дуже зручно було + легке навчання керування.
але війна змінюється, і зараз він уже не такий критичний компонент оборони. резніков просрав можливості, дурак. залужний просрав тему фпв.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:05

  Banderlog написав:
  trololo написав:ви заперечуєте, що сталін вбив голодом 10 мільйонів українців? чи сумніваєтесь в кровожерливості пуйла? не зрозумів що вам не сподобалось
заперечую. Яка кількість українців жило в усср в 1930р? Ви в 21 столітті не можете перерахувати живих а зїдених в 32 перерахували? :lol:

легко заперечувати, коли твої родичі ласували хлібом, бо їм пощастило не потрапити в ці "чудові" радянські часи... а яку кількість вважаєш достовірною?
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:09

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:
чому ви приписуєте мені те що я не говорив? галюни від впливу учотки песікота? чи кацап просто не може не збрехати навіть там, де не потрібно?

1. китайці можуть ускладнити життя нашим виробникам дронів, але не критично. найбільш вразливі комплектуючі - це магніти для двигунів. а всі інші типи комплектуючих буде перекрити дуже складно або неможливо. що тут неясно?

2. мавік унікальний, в першу чергу своїм софтом і сукупністю інших характеристик за непогану ціну (це не дешевий виріб). але він дуже давно офіційно не постачається в україну, тому нема що перекривати. а якщо мавік зникне в нас, то зникне і у 3,14*** (вже зникає потроху), більшість уражень це власні дрони. і на його задачі будуть свої дрони. гірші в чомусь, але дірки не виникне.

1 і 2 не суперечить між собою. які ще питання є? чи крім реготливих смайлів і недоречних аналогії вам запропонувати нема чого?

>>> 1 і 2 не суперечить між собою
Т.е. "своїм софтом" у "нашим виробникам дронів" уже давно есть - и они давно выпускают даже не аналоги - а на шапку превосходящие изделия? 🤔

>>> що тут неясно?
Где именно планируется брать "а всі інші типи комплектуючих" - те же чипы, например. Да и готовые двигатели...


всі інші типи комплектуючих виробляються в нас, і цей процент постійно росте. стримує тільки ціна. двигуни в тому числі. а те, що не виробляється - чіпи, діоди, резистори і тд комплектуха, матриці для камер, карбон, літієві батарейки та інша дрібна розсипуха - воно виробляється китаєм не для дронів, і використовується і мільйоні інших товарів, вони не перекриють і не проконтролюють експорт таких товарів.


Т.е. "своїм софтом" у "нашим виробникам дронів" уже давно есть - и они давно выпускают даже не аналоги - а на шапку превосходящие изделия? 🤔


трошки текст по барабашовськи написано :mrgreen: яке питання? мавік це не єдиний дрон на війні, в нього зараз своя вузька спеціалізація. деякі рішення наших виробників краще мавіка, але це інші ніші та інші дрони. мавік був дрон універсал. і тактична роздвідка, і легкий бомбер, і 2в1 що дуже зручно було + легке навчання керування.
але війна змінюється, і зараз він уже не такий критичний компонент оборони. резніков просрав можливості, дурак. залужний просрав тему фпв.

>>> а те, що не виробляється - чіпи, діоди, резистори і тд комплектуха, матриці для камер, карбон, літієві батарейки та інша дрібна розсипуха
Моторы чуть раньше исключили, вроде? -- что еще осталось? -- корпуса? :lol:

Ладно - смысла в обсуждении - вообще нет: решит Си остановить поставки - вот и узнаем что в дронах местного...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:11

  Letusrock написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав: Та і просто пожити пару років без війни це вже не погано


мабуть десь так нарід в 1922 році і думав. через 10 років їли своїх дітей під реготання кацапів. але не страшно, х... з не звір щоб заморити голодом 10 мільйонів в 21 столітті, просто заберуть діток в піонєр лагєрь, а через 10 років відправлять на європу із дроном в руках

тобто ти проти перемир"я, але вернутись і воювати ти теж не хочеш (щоб через 10 років не їсти своїх дітей).


ти воняєш нацистко руснявим ботом. бо знову збрехав двічі. я за перемиря, я проти того щоб заради нього зменшувати армію та віддаватии оборонні лінії, які 3,14*** не можуть захопити. і я знаходжусь в Україні, допомагаю Силам оборони. не виправдовую злочини 3,14*** як ти
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:15

  _hunter написав:Моторы чуть раньше исключили, вроде? -- что еще осталось? -- корпуса? :lol:


мотори, корпуса, карбон, звязок, антени, політні контролери, софт, камери, бойові частини - все робиться у нас, не 100% звичайно але є база. частина купляється в китаї бо треба багато і дешево. також купляються батарейки, важливий елемент. але як і з магнітами чи сенсорами для камер - дуже важко зробити так, щоб ніякі акумулятори чи камери не потрапляли в Україну. будуть, але дорожче і все.
