Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:41
Если исходить из стоимости серебра, которое на днях по тихому подобралось к 59, золото вполне может быть 4500 в ближайшие две недели. Или нет.
1patron
- Повідомлень: 10
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
Профіль
