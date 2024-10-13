RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1015101610171018
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 12:36

Знову цей Приват робить мені нерви - після 10 години сьогодні сформував на сайті 2 заявки на купівлю ОВДП - наче все нормально - блимнуло як завжди сповіщення що заявка прийнята в роботу і буде виконана до кінця дня. На всякий випадок зайшов подивитися у функціонал де знаходяться заявки до виконання - там нічого немає, хоча заявки які я робив 1 грудня були і зараз також є там у статусі виконаних, а сьогоднішніх - немає... Дзвоню на гарячу, кажу роботу що щвоню з приводу цінних паперів, вона переключає, чекаю живого оператора 30 хв - ніхто не бере слухавку - лише музика))
Вирішив на всякий випадок зробити ще раз ті самі заявки, знову усе підписав, підтвердив, знову блимнуло сповіщення. Заходжу в заявки... і знову нічого! Це в усіх так?!
asti
 
Повідомлень: 4577
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 12:48

asti
Заявки в Привате смотреть в разделе Bank ID?
Востаннє редагувалось Алексей77 в Сер 03 гру, 2025 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Алексей77
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 04.12.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 12:52

  The_Rebel написав:
  Bolt написав:Чому UA4000237416 при заявлених 17% річних, якщо скласти до купи два купони получається 15 з копійками відсотків? При ціні 1006 приблизно виходить 15% відсотків.

Тому що вони по хитрому рахують) А саме вони вважають, що ці 2 купони треба досумовувати до номіналу при розрахунку дохідності. Адже теоретично Ви можете на ці копони в день їх отримання докупити цих же облігацій або вкласти в аналогічну дохідність

То щось типа того, якби на депо писали річну дохідність 17, при фактичні 15, і пояснювали це, що я можу щомісячні відсотки докладати на депо в в результаті складного відсотку можу получити 17, замісць 15?! Хитро.
Bolt
 
Повідомлень: 3743
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 12:57

Ще ламерське питання. Є скажімо річна облігація з двома купонамт по 100 грн. Якщо облігація не продасця за рік до погашення, а скажімо за 10 місяців. Дохід по купонам буде по сотці, чи вже менше?
Bolt
 
Повідомлень: 3743
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:14

  Bolt написав:Ще ламерське питання. Є скажімо річна облігація з двома купонамт по 100 грн. Якщо облігація не продасця за рік до погашення, а скажімо за 10 місяців. Дохід по купонам буде по сотці, чи вже менше?

Діліть 100грн на 182 ( півроку) і множте на кількість днів скільки ви тримаєте облігацію. Це і буде ваш дохід за n днів якщо не враховувати дельту купівля/продаж.
angra
 
Повідомлень: 292
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:30

  asti написав:Знову цей Приват робить мені нерви - після 10 години сьогодні сформував на сайті 2 заявки на купівлю ОВДП - наче все нормально - блимнуло як завжди сповіщення що заявка прийнята в роботу і буде виконана до кінця дня. На всякий випадок зайшов подивитися у функціонал де знаходяться заявки до виконання - там нічого немає, хоча заявки які я робив 1 грудня були і зараз також є там у статусі виконаних, а сьогоднішніх - немає... Дзвоню на гарячу, кажу роботу що щвоню з приводу цінних паперів, вона переключає, чекаю живого оператора 30 хв - ніхто не бере слухавку - лише музика))
Вирішив на всякий випадок зробити ще раз ті самі заявки, знову усе підписав, підтвердив, знову блимнуло сповіщення. Заходжу в заявки... і знову нічого! Це в усіх так?!


Це такий прикол Привату. Мав аналогічну ситуацію. Мені пояснили так - коли ви зробили заявку, вона зникає, а потім а) зʼявляється якщо купівля пройшла вдало б) йде відмова і вам потрібно створити заявку заново, попередньо усунувши причини відмови. На моє питання "А як же я дізнаюсь, що заявка реально прийнята? Може потрібно "допиляти" функціонал, щоб я бачив весь етап проходження заявки, бо станом на зараз у мене дві однакові заявки, а коштів на рахунку лише на одну заявку, і я в П24 не бачу статусу жодної з них? мені відповіли стандартно "Передамо ваше побажання розробникам. Стосовно двох однакових заявок, очікуйте проведення одної і відмови по іншій". По факту так і відбулося - одна пройшла, іншу скасували, бо не вистачило коштів. Сьогодні купував, то потім вже бачив статус "Прийнята в роботу", а станом на зараз заявка виконана. Так що в Приваті буває по-різному
Navegantes
 
Повідомлень: 555
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:23

Re: Ринок ОВДП

  Bolt написав:То щось типа того, якби на депо писали річну дохідність 17, при фактичні 15

Если длина сделки не ровно год, то у неё "фактических процентов годовых" нет просто по определению. Поэтому существуют разные "проценты годовых". Для облигаций обычно указывают YTM. Он для сравнения разных облигаций адекватнее, чем SIM ("фактического процента"), потому, что учитывает больше факторов. Причём он может и меньше SIM получиться. Но для желающих других формул всегда доступны первичные данные и они могут посчитать такой процент, который им нравится. Вон, у mustbe последние две колонки - это тоже своего рода процент годовых. Причём последняя специально была придумана для сравнения с депозитами. А после того, как налоговые ставки поменяли, пригодной для этого быть перестала :P

  Bolt написав:Є скажімо річна облігація з двома купонамт по 100 грн. Якщо облігація не продасця за рік до погашення, а скажімо за 10 місяців. Дохід по купонам буде по сотці, чи вже менше?

А что такое "Дохід по купонам"? То, что в справку о доходах попадёт? По сотке. Кто в день выплаты бумагой владеет, тот купон целиком и получает. У платящего есть более интересные дела, чем разбираться кто за полгода владел бумагой и распределять по ним купон в пропорции со сроком владения. Это распределение фактически есть, но идёт уже через учёт НКД в ценообразовании бумаги.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6236
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<1 ... 1015101610171018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 9144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 9598
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 14431
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.