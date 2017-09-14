ЛАД написав:Смотрю, сегодня был бенефис trololo. Смена караула? Заступил вместо песикота?
стесняюсь спросить у вас близорукость или дальнезоркость? или все таки прогрессирующая катаракта в комплекте с глаукомой? сегодня бенефис ЖЫРНОГО тролля ху.юнтера которого кормили все форумчане, что лично для меня очень непонятно...
і? Звідки певність в достовірності тих чисел? Хто мішав українця записати росіянином або росіянина євреєм? В моєму селі в 2 світову 2 брата близнюка воювали в румунській армії. В 44 румунія здалась, в село заїхала воєнна адміністрація. Одного брата писар записав українцем, і за співпрацю з фашистами відправив в сибір, другого румуном і послали в союзницьку румунську армію воювати проти німців румуна вбили а українець вернувся з лагерів.
flyman написав:В Казахстані, 25% тодішнього населення вимерло. А ще ж і на Поволжі.
Не скажеш хто їх там рахував, напівкочових? В нас вже 24 роки перепис провести не можуть. А ти хочеш від 30 х років точності?
Интересно, на кого спишут потерю миллионов 20 за 35 лет? Скажут спасибо Путину, что напал, есть кого обвинить? Он, безусловно виноват, но он только ускорил процесс. А теперь можно будет сказать, що це внаслідок війни. А якщо наступний перепис провести ще через 10 років, то взагалі все можна буде списати на війну і особисто на Путіна. І так як тут деякі разують втрати від голодомору і 2МВ, то українців мало б практично і зовсім не залишитись. То, може, тут давно вже буряти живуть?
Згідно теорії тутешніх бігунців, 20 мільйонів (чи скільки?) що виїхали, то вони знайшли щасливе життя за кордоном. Як можна порівнювати з закатованими в Сибіру чи вмерлими від голоду.
_hunter написав:И да - один местный "практик" так прямо и заявляет: "ЕС и будет всю эту толпу содержать".
так __вроде одна только Германия уже _почти_четыре_года содержит _толпу_ "ивакуировавшихся" по 500ойро/мес... а сколько там лямов ЭТОЙ __ТОЛПЫ? 500х48=24к только на _"практика"_ху.нтера_ уже потратила __а на всю "толпу"? или _"это другое"_прочь_руки от халявного баварского?
Всей "толпы" примерно 1,2 млн. Из них 30-35% детей до 18 лет, примерно 12% старше 60. И на начало года было трудоустроено примерно 25% общего числа беженцев, а если брать только 18-60, то уже было близко к 50%. Сейчас, наверное, больше. Так что уже не особенно "содержит толпу". В других странах % работающих заметно выше. Например, в Польше из примерно 1 млн. работают уже по разным оценкам от 70 до 80%. Это не содержать 600-800-тыс. армию. Тем более, что вряд ли будет много желающих служить за 500 евро.
Не стесняйтесь, спрашивайте. Только сначала посчитайте количество постов.
Hotab написав:......... Згідно теорії тутешніх бігунців, 20 мільйонів (чи скільки?) що виїхали, то вони знайшли щасливе життя за кордоном. Як можна порівнювати з закатованими в Сибіру чи вмерлими від голоду.
А я не порівнюю. Кажу тільки про наслідки для України. Але це не скасовує той факт, що цифри, які тут часом наводять, часто дещо фантастичні.
P.s. Якщо, наприклад, ви чи хтось інший після війни виїде з України і гарно влаштується десь за кордоном, буду тільки радий за вас. Але для України це... не гарно.
