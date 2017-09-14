RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16044160451604616047>
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:34

  Banderlog написав:
  flyman написав:В Казахстані, 25% тодішнього населення вимерло.
А ще ж і на Поволжі.

Не скажеш хто їх там рахував, напівкочових? В нас вже 24 роки перепис провести не можуть. А ти хочеш від 30 х років точності?


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(1932%E2%80%941933)

Национальность 1926 г. 1937 г. 1937 в % к 1926
русские 77 791 124 93 933 065 120,7 %
украинцы 31 194 976 26 421 212 84,7 %
белорусы 4 738 923 4 874 061 102,9 %
узбеки 3 955 238 4 550 532 115 %
татары 3 029 995 3 793 413 125,2 %
казахи 3 968 289 2 862 458 72,1 %
евреи 2 672 499 2 715 106 101,6 %
азербайджанцы 1 706 605 2 134 648 125,1 %
грузины 1 821 184 2 097 069 115,22 %
армяне 1 568 197 1 968 721 125,5 %
мордва 1 340 415 1 248 867 93,2 %
немцы 1 238 549 1 151 601 92,9 %
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41678
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:36

  ЛАД написав:Смотрю, сегодня был бенефис trololo. :)
Смена караула?
Заступил вместо песикота?

стесняюсь спросить у вас близорукость или дальнезоркость?
или все таки прогрессирующая катаракта в комплекте с глаукомой?
сегодня бенефис ЖЫРНОГО тролля ху.юнтера которого кормили все форумчане, что лично для меня очень непонятно...
Прохожий
 
Повідомлень: 14230
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:38

Кто следующий?

Італія більше не буде допомагати закуповувати зброю Україні (програма PURL), – МЗС країни.

Їхній аргумент – «зараз тривають переговори про перемир'я, тому країна зосередиться на дипломатії».

https://www.bloomberg.com/news/articles ... or-ukraine
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 03 гру, 2025 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 5586
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:39

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:В Казахстані, 25% тодішнього населення вимерло.
А ще ж і на Поволжі.

Не скажеш хто їх там рахував, напівкочових? В нас вже 24 роки перепис провести не можуть. А ти хочеш від 30 х років точності?

Интересно, на кого спишут потерю миллионов 20 за 35 лет?

Проблем не буде. Шо мішає ще 25 років перепис не проводити?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4123
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:45

  ЛАД написав:Смотрю, сегодня был бенефис trololo. :)
Смена караула?
Заступил вместо песикота?

Театр одного ЛАДа та інші Шмідти вже дістали, адекватні люди реагують і це чудово, інакше гілка перетвориться "суцільне лайно".
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5977
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:49

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:В Казахстані, 25% тодішнього населення вимерло.
А ще ж і на Поволжі.

Не скажеш хто їх там рахував, напівкочових? В нас вже 24 роки перепис провести не можуть. А ти хочеш від 30 х років точності?


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(1932%E2%80%941933)

Национальность 1926 г. 1937 г. 1937 в % к 1926
русские 77 791 124 93 933 065 120,7 %
украинцы 31 194 976 26 421 212 84,7 %
белорусы 4 738 923 4 874 061 102,9 %
узбеки 3 955 238 4 550 532 115 %
татары 3 029 995 3 793 413 125,2 %
казахи 3 968 289 2 862 458 72,1 %
евреи 2 672 499 2 715 106 101,6 %
азербайджанцы 1 706 605 2 134 648 125,1 %
грузины 1 821 184 2 097 069 115,22 %
армяне 1 568 197 1 968 721 125,5 %
мордва 1 340 415 1 248 867 93,2 %
немцы 1 238 549 1 151 601 92,9 %
і? Звідки певність в достовірності тих чисел? Хто мішав українця записати росіянином або росіянина євреєм?
В моєму селі в 2 світову 2 брата близнюка воювали в румунській армії. В 44 румунія здалась, в село заїхала воєнна адміністрація. Одного брата писар записав українцем, і за співпрацю з фашистами відправив в сибір, другого румуном і послали в союзницьку румунську армію воювати проти німців :lol: румуна вбили а українець вернувся з лагерів.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4123
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:56

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:В Казахстані, 25% тодішнього населення вимерло.
А ще ж і на Поволжі.

Не скажеш хто їх там рахував, напівкочових? В нас вже 24 роки перепис провести не можуть. А ти хочеш від 30 х років точності?

Интересно, на кого спишут потерю миллионов 20 за 35 лет?
Скажут спасибо Путину, что напал, есть кого обвинить?
Он, безусловно виноват, но он только ускорил процесс. А теперь можно будет сказать, що це внаслідок війни.
А якщо наступний перепис провести ще через 10 років, то взагалі все можна буде списати на війну і особисто на Путіна.
І так як тут деякі разують втрати від голодомору і 2МВ, то українців мало б практично і зовсім не залишитись. То, може, тут давно вже буряти живуть?

Згідно теорії тутешніх бігунців, 20 мільйонів (чи скільки?) що виїхали, то вони знайшли щасливе життя за кордоном. Як можна порівнювати з закатованими в Сибіру чи вмерлими від голоду.
Hotab
 
Повідомлень: 17269
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 20:59

  Прохожий написав:
  _hunter написав:И да - один местный "практик" так прямо и заявляет: "ЕС и будет всю эту толпу содержать".

так __вроде одна только Германия уже _почти_четыре_года содержит _толпу_ "ивакуировавшихся" по 500ойро/мес...
а сколько там лямов ЭТОЙ __ТОЛПЫ?
500х48=24к только на _"практика"_ху.нтера_ уже потратила
__а на всю "толпу"?
или _"это другое"_прочь_руки от халявного баварского?

Всей "толпы" примерно 1,2 млн.
Из них 30-35% детей до 18 лет, примерно 12% старше 60.
И на начало года было трудоустроено примерно 25% общего числа беженцев, а если брать только 18-60, то уже было близко к 50%. Сейчас, наверное, больше.
Так что уже не особенно "содержит толпу".
В других странах % работающих заметно выше. Например, в Польше из примерно 1 млн. работают уже по разным оценкам от 70 до 80%.
Это не содержать 600-800-тыс. армию. Тем более, что вряд ли будет много желающих служить за 500 евро.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37806
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 21:03

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Смотрю, сегодня был бенефис trololo. :)
Смена караула?
Заступил вместо песикота?

стесняюсь спросить у вас близорукость или дальнезоркость?
или все таки прогрессирующая катаракта в комплекте с глаукомой?
сегодня бенефис ЖЫРНОГО тролля ху.юнтера которого кормили все форумчане, что лично для меня очень непонятно...

Не стесняйтесь, спрашивайте.
Только сначала посчитайте количество постов.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37806
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 21:15

  Hotab написав:.........
Згідно теорії тутешніх бігунців, 20 мільйонів (чи скільки?) що виїхали, то вони знайшли щасливе життя за кордоном. Як можна порівнювати з закатованими в Сибіру чи вмерлими від голоду.

А я не порівнюю.
Кажу тільки про наслідки для України.
Але це не скасовує той факт, що цифри, які тут часом наводять, часто дещо фантастичні.

P.s. Якщо, наприклад, ви чи хтось інший після війни виїде з України і гарно влаштується десь за кордоном, буду тільки радий за вас. Але для України це... не гарно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 03 гру, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37806
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16044160451604616047>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 164131
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 360508
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1053440
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10185)
03.12.2025 20:56
ПриватБанк (5195)
03.12.2025 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.