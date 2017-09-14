Додано: Сер 03 гру, 2025 21:29



Але для України це... не гарно.





Та ну чому там негарно..хоч 45 млн, хоч 30 воювати проти агресора не бажають. А виїхали кращі чи гірші , то хз . Ті самі айті, ви до них (їх користі серед інших українців) зовсім неоднозначно ставитесь. (я памʼятаю від вас що і імпорт вони споживають відносно багато, і податків від них не так багато.. я до речі майже згодний) То виїдуть, то і туди їх в качель.Кількість бажаючих Захищати державу Зовсім не корелює з кількістю населення і навіть з матеріальними статками громадян. Останнє доведено кацапамиТому ну 30 млн , ну 20.. Ну і що? От вбитих чи замордованих в Сибіру 10 млн - це дуже навіть «що». Але рахувати ненароджених , як це робить Флайман, записуючи в мінуса , ну ви ж не з трьома дипломами писати такі дурниці