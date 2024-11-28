RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Starlink запускає доступніший
інтернет-тариф зі...

Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 21:50

Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі...

Пропонуємо до обговорення:
Starlink розширила покриття свого доступнішого тарифного плану Residential Lite й додала до нього низку східних штатів США, зокрема Нью-Йорк, Вірджинію, Мічиган, Північну Кароліну та Флориду. Тепер супутниковий інтернет за 80 доларів на місяць доступний на всій території країни.

Дивися повний текст
Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі швидкістю 200 Мбіт/с
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100680
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Швидкий інтернет для кожного українця: що зміниться...
R2 » Вів 04 лис, 2025 20:37
1 615
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лис, 2025 20:38
moveton
Rozetka запускає власну кредитну картку
R2 » Сер 08 жов, 2025 12:42
2 605
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 жов, 2025 13:03
Ірина_
Як розрахуватися карткою Пакунок малюка в інтернет-магазинах
R2 » Чет 28 лис, 2024 17:59
1 1218
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2024 17:59
lesya_skotarenko7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10188)
03.12.2025 21:55
ПриватБанк (5195)
03.12.2025 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.