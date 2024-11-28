|
|
Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 гру, 2025 21:50
Пропонуємо до обговорення:
Starlink розширила покриття свого доступнішого тарифного плану Residential Lite й додала до нього низку східних штатів США, зокрема Нью-Йорк, Вірджинію, Мічиган, Північну Кароліну та Флориду. Тепер супутниковий інтернет за 80 доларів на місяць доступний на всій території країни.
Дивися повний текст Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі швидкістю 200 Мбіт/с
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100680
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор