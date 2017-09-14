ЛАД написав:Прежде, чем называть их "поцами", стоит сначала поинтересоваться. Не берусь судить об Арти Грине и Свитане, есть разные мнения, но Сергей Флеш точно делает для армии и Украины больше вашего.
Флеш пише українською, нє?
Пише українською. Роліки веде російською. Мова вище була за роліки на ютубі.
Banderlog написав:в тебе критичне мислення звісно на рівні розбитого лоба ти не виляй дупою, яку ти цифру вважаєш реальною. й хто тоді відповідає за голодомор, розстріли та ГУЛАГ? особисто сталін?
в нас засекретили поточну інфо, бо йде війна - після війни цифри будут відомі. а в них засекречено те, що було 80-90 років тому. розумієш різницю, критичний "мыслитель"?
відповідає за голодомор чим? когось із організаторів і виконавців таки розстріляли в 37- 38, а так, в принципі відповідальності не було. Хто сказав що цифри про українські втрати будуть розголошені після війни?
влада казала. хто саме - зараз не скажу. ти звісно зараз почнеш - не вірю. подивимось. на Покровськ вже подивились
цифру назвеш жертв? чи скажи чесно - не назву - але все одно не вірю...
ЛАД написав:1. Интересный подход - лучше ур** мову и говорить на суржике аби не на російській. 2. Второй интересный момент - вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией их надо заставить извиняться за то, что не говорят на украинском?
Ну як вам сказати? Суржик - це в певних випадках ознака того, що людина намагається міняти ситуацію. Можливо в неї не виходить, але вона прикладає певні зусилля. В цьому плані я навіть Азірова трохи поважав - все таки людина в цьому плані щось намагалася робити. Якби іншими діями все не зіпсували. А коли людина хер забила і лишилася російськомовною - то значить вона продовжує просувати росію, свідомо чи несвідомо. В цьому плані в мене товариш з Волновахи, перейшов на українську десь тоді, коли й ви. Але в нього зараз ідеальна українська, дуже рідко палиться на неправильному вживанні слів(типу "масло" замість "олії"). А ви лишаєтесь кацапом в душі, на жаль.
Я уже когда-то задавал вопрос - немецкие антифашисты должны были отказаться от немецкого языка, потому что на нём разговаривал Гитлер? То, что они продолжали говорить на немецком означает, что они "продовжували просувати" нацизм? Русский язык не принадлежит Путину и пользование им не означает "просування росії". А насчёт товариша з Волновахи... Да, возможно, "в нього зараз ідеальна українська". Так же, как и я, если побуду хотя бы неделю в украиноязычной среде и поговорю по-украински, то буду вільно спілкуватися українською. Но всё равно хуже, чем по-русски. Пословицы, поговорки, фольклор, литература в конце концов... Всё это тоже обогощает язык. О суржике. Во многих местах люди говорят на суржике не потому, что перешли с одного языка на другой (с русского на украинский или наоборот). А просто они так разговаривали всю жизнь. Почему-то польско-украинский суржик считается вполне нормальным и никто не старается переучить его носителей.
И по второму вопросу вы ничего не сказали. Вы тоже "вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией заставите их извиняться за то, что не говорят на украинском?" Да и русскоязычных украинцев? У вас в части таких нет?
Сильно надоели эти проблемы языка. Но вообще можете радоваться:
Как сообщается на сайте парламента, законом обновлен перечень языков, к которым применяется соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией.
Документом установлено, что в Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам: беларуский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.
Народный депутат Владимир Вятрович в Facebook объяснил, что русский язык больше не защищен в Украине Европейской Хартией языков.
"Верховная Рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод Хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки. Зато действие Хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор, и распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский языки и идиш", - пояснил он.
ЛАД написав:Я уже когда-то задавал вопрос - немецкие антифашисты должны были отказаться от немецкого языка, потому что на нём разговаривал Гитлер? То, что они продолжали говорить на немецком означает, что они "продовжували просувати" нацизм? Русский язык не принадлежит Путину и пользование им не означает "просування росії".
в Німеччині - німецькою. а у Чехії та Польщі розмовляли чеською або польською. тому руські антипутіністи нехай розмовляють росіською. а ми - в Україні. ви краще згадайте, що там з носіями німецької в срср сталося під час 2СВ...
А насчёт товариша з Волновахи... Да, возможно, "в нього зараз ідеальна українська". Так же, как и я, если побуду хотя бы неделю в украиноязычной среде и поговорю по-украински, то буду вільно спілкуватися українською. Но всё равно хуже, чем по-русски. Пословицы, поговорки, фольклор, литература в конце концов... Всё это тоже обогощает язык.
тиждень, вільно. якщо все так просто, то чому не розмовляєте. читати українською що заважає? фільми якою мовою дивитесь?
Из штаба виднее на какой мове рапорты писать надо Это ж не баллистику проэктировать и тактику долбить, долбить и ещё раз долбить(для сохранения жизней бусифицированных) По теме бешеных собак. По тому как быстро удалили мой пост о прошлой(до 19года) активности трололы делаю вывод что псотварюка это его второй аккаунт и почему то он поддерживался администрацией. Хотя понятно что бабки что от сороса, что из АП не пахнут
_hunter написав:И да - один местный "практик" так прямо и заявляет: "ЕС и будет всю эту толпу содержать".
так __вроде одна только Германия уже _почти_четыре_года содержит _толпу_ "ивакуировавшихся" по 500ойро/мес... а сколько там лямов ЭТОЙ __ТОЛПЫ? 500х48=24к только на _"практика"_ху.нтера_ уже потратила __а на всю "толпу"? или _"это другое"_прочь_руки от халявного баварского?
Всей "толпы" примерно 1,2 млн. Из них 30-35% детей до 18 лет, примерно 12% старше 60. И на начало года было трудоустроено примерно 25% общего числа беженцев, а если брать только 18-60, то уже было близко к 50%. Сейчас, наверное, больше. Так что уже не особенно "содержит толпу". В других странах % работающих заметно выше. Например, в Польше из примерно 1 млн. работают уже по разным оценкам от 70 до 80%. Это не содержать 600-800-тыс. армию. Тем более, что вряд ли будет много желающих служить за 500 евро.
так может как вариант вместо того чтобы наливать "ивакуировавшимся" хунтерам на 500/мес 4й год было бы более эффективно доплачивать по 2к ойро/мес тем 300 тыс кто непосредственно воюет?) и это только Германия...
Shaman написав:............ в Німеччині - німецькою. а у Чехії та Польщі розмовляли чеською або польською. тому руські антипутіністи нехай розмовляють росіською. а ми - в Україні. ви краще згадайте, що там з носіями німецької в срср сталося під час 2СВ...
Как мне нравится! В очередной раз ярые антикоммунисты приводят в пример дейсвия коммунистов.
А ты уже посчитал количество "хунтеров" дёрнувших в ЕС чисто за бабки или данные с марафона только в голове? Сколько там из всех М25-60(25 на 25.02.22, а 60 - на сегодня) с инвалидностями, опекой, трёх- и более многодетные, да наконец хоттабоподобные 44х летние военпенсы не рождённые воевать(а пиво пить рождённые)? Может хватит только на обновление автопарка генштаба?
Прохожий написав:............ так __вроде одна только Германия уже _почти_четыре_года содержит _толпу_ "ивакуировавшихся" по 500ойро/мес... а сколько там лямов ЭТОЙ __ТОЛПЫ? 500х48=24к только на _"практика"_ху.нтера_ уже потратила __а на всю "толпу"? или _"это другое"_прочь_руки от халявного баварского?
так может как вариант вместо того чтобы наливать "ивакуировавшимся" хунтерам на 500/мес 4й год было бы более эффективно доплачивать по 2к ойро/мес тем 300 тыс кто непосредственно воюет?) и это только Германия...
А наших беженцев вы кормить будете? 2 тыс. только не евро, а грн. это очень много. И я, вроде, понятно написал, что уже очень многие беженцы работают. Даже в Германии, не говоря уже о Польше или Чехии. На благо этих стран. А эти 300 тыс и сегодня воюют. Или вы думаете, что если бы им доплачивали по 2к ойро/мес, то враг уже был бы разбит и уничтожен?
hxbbgaf написав:Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі Отакої! Кацапські не становлять загрози, коли прямо в Румунію залітають, а наші в морі, кажуть, становлять... При тому, що ми стоїмо перед ними щитом, забули, що путлер ставив ультиматум НАТО щодо кордонів до 97-го року.
І? Це нормальна поведінка - знешкодження вибухонебезпечних предметів. Наші сапери теж знешкоджують наші ж міни чи снаряди, якщо є така потреба. В чому зрада?
Ніхто не пише, який в нього був стан. Якщо він був втрачений, то це одна справа, але якщо в режимі очікування - то інша.