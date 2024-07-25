Принесли вам запрошення на воркшоп «AI та інвестиції: як інвестору аналізувати дані й працювати з інструментами».
Ви дізнаєтесь, як застосовують AI фонди, аналітичні компанії, приватні інвестори, та зрозумієте, що вам це теж доступно. Обговоримо:
📍 як AI може допомагати в ухваленні рішень про інвестиції;
📍 як правильно писати промпти та як критично оцінювати відповіді AI;
📍 як інтегрувати AI у власний процес аналізу: стратегічні поради.
🗓 КОЛИ: 30 жовтня, 19:00 (онлайн)
Буде час ставити запитання та поділитись власними кейсами.
🎫