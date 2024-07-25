RSS
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:21

AI та інвестиції

Форумчани, вітаємо!

Принесли вам запрошення на воркшоп «AI та інвестиції: як інвестору аналізувати дані й працювати з інструментами».

Зображення

Ви дізнаєтесь, як застосовують AI фонди, аналітичні компанії, приватні інвестори, та зрозумієте, що вам це теж доступно. Обговоримо:

📍 як AI може допомагати в ухваленні рішень про інвестиції;
📍 як правильно писати промпти та як критично оцінювати відповіді AI;
📍 як інтегрувати AI у власний процес аналізу: стратегічні поради.

🗓 КОЛИ: 30 жовтня, 19:00 (онлайн)

Буде час ставити запитання та поділитись власними кейсами.

🎫 Бронюйте участь за спеціальною ціною до 26 жовтня
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 13:36

🤖 Як інвестор може застосовувати AI: практичний воркшоп

Аналізуйте ринки акцій, крипти, нерухомості та вивчайте інвестиційні тренди в 10 разів швидше — за допомогою AI.

Зображення
Придбайте запис воркшопу «AI та інвестиції» та дізнайтесь, як це вже роблять фонди, аналітичні компанії та приватні інвестори.

📍 За 2+ год. ви зрозумієте:

✔️ як AI може допомагати в ухваленні рішень про інвестиції;
✔️ як аналізувати ринки акцій, ETF, крипти й нерухомості з AI-сервісами;
✔️ як правильно писати промпти та як критично оцінювати відповіді AI;
✔️ як інтегрувати AI у власний процес аналізу: стратегічні поради.

👤 СПІКЕР: Михайло Пацан — підприємець, інвестор, керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій.

Буде багато практичних порад, готових промптів та відповідей на запитання учасників.

🔗Долучайтесь прямо зараз
