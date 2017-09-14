Letusrock написав:А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?
Відео було би доречно:
Григорій Кедрук заявив, що того вечора його зупинили військовослужбовці ТЦК на вулиці для перевірки документів. «Я надав документи для перевірки по базі. Викликав адвоката і чекав на адвоката. Під’їхав бус, відкрились двері, я отримав в лице, мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, – мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», – розповів підозрюваний журналістам. https://zaxid.net/pidozryuvaniy_u_vbivs ... u_n1625319
Даю 100% гарантію що відео не буде.
"Тут помню, тут не помню" (с)
Григорій Кедрук визнав, що ніж, яким було вбито військовослужбовця ТЦК, належить йому. На запитання, чи він убив військового, підозрюваний відповів: «Судячи з усього, так».