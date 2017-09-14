RSS
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:26

  Ой+ написав:
  Letusrock написав:А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?

Відео було би доречно:
Григорій Кедрук заявив, що того вечора його зупинили військовослужбовці ТЦК на вулиці для перевірки документів.
«Я надав документи для перевірки по базі. Викликав адвоката і чекав на адвоката. Під’їхав бус, відкрились двері, я отримав в лице, мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, – мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», – розповів підозрюваний журналістам.
https://zaxid.net/pidozryuvaniy_u_vbivs ... u_n1625319

Даю 100% гарантію що відео не буде.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:41

"Тут помню, тут не помню" (с)
Григорій Кедрук визнав, що ніж, яким було вбито військовослужбовця ТЦК, належить йому. На запитання, чи він убив військового, підозрюваний відповів: «Судячи з усього, так».
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:46

  fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки

Единственная дурость - недооценка людоедства кремля, который как оказалось готов любой свой провал в внешней политики затыкать войной не считаясь с жертвами и разрушениями.
