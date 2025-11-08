RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Скільки дати корупціонеру
зарплати, щоб не брав?» —...

«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:27

  moveton написав:
  BIGor написав:Децентралізація відбувалася вже як реформа після 2014 року, я пам'ятаю по пгт звідки я родом, що з 2015 там з'явились перші реальні гроші на сквери, ремонти котелень і водоканалу, громадський транспорт, тротуари ітд.
Тобто Ваше припущення кардинально хибне.

А при чём тут коррупция? Это как раз сила централизованной системы, что при ней можно на деньги ПГТ отремонтировать котельную, как в ПГТ, так и в Киеве, а может и в другом ПГТ. А при децентрализованной всё приходится тратить на месте. Может и с не меньшей пользой, чем решил бы центр, но тут, как повезёт. В Одессе от децентрализации, например, распилили 5 лям грн на питерских качелях, рассказав плейбсу, что они австралийские и городу без них никак. Качельки быстренько разломали, а 5 лям уже не вернуть. И это только мелкий эпизод местного распила.

Поэтому и схватились за голову, когда из за этой децентрализации в сёла хлынула масса денег от НДФЛ военных и на фактически изрядный кус военного бюджета страны там стали асфальт перекладывать или ещё как пилить.

У нас навпаки при централізованій системі центру було срати на провінцію. Гроші тупо не доходили до провінції.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10353
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:44

Re: «Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...

  BIGor написав:У нас навпаки при централізованій системі центру було срати на провінцію. Гроші тупо не доходили до провінції.
Трошечки не так
Як мінімум 90% коштів ПОВЕРТАЛИСЬ в провінцію( зрозумійте правильно , якщо турецький Онур будує міст під Львовом - то значить ці гроші ПОВЕРНУЛИСЬ в провінцію) і тільки 10% коштів витрачаються на централізовані проекти ( ми не говоримо про сьогодні бо сьогодні війна)
Але проблема в тому, що населення дезорієнтоване і не може звязати гроші які воно сплатило у вигляді податків з грошима які витрачені на території на якій проживає населення.. а так як зібрали у Львові-витратили в Харкові
харківяни задоволені, львівяни негодують
точно так само як в той самий час зібрали в Харкові-витратили в Ужгороді..
Тобто завжи є можливість на раз/два довести що забрано більше ніж витрачено ... і різниця між забраним і витраченим(навіть якщо це дотація якого слабкого регіону) там де забрано вважається корупційним хабарем
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27459
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В яких країнах вчителі отримують нанижчі зарплати
R2 » Суб 22 лис, 2025 09:33
2 636
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лис, 2025 09:57
Дюрі-бачі
Де і скільки можна заробити в Австрії (умови)
R2 » Чет 13 лис, 2025 16:52
2 654
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лис, 2025 20:44
M-Audio
Скільки заробляють бухгалтери в Україні
R2 » Суб 08 лис, 2025 12:55
1 779
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лис, 2025 12:55
alenkabondarenko1977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10222)
05.12.2025 17:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.