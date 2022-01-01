RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:55

  flysoulfly написав: наразі може через гарячку відключають?

гарячка сказала що моєї заяви немає, а списали у вересні бо з квітня не було операцій. сюр.
відправлять запит у відділення і передзвонять.
KVV
 
Повідомлень: 1462
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 10:49

Там новую кредитку подвезли якобы
кто пробовал BISешка задіюється?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 19.03.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:33

Re: Банк інвестицій та заощаджень

  emeta написав:кто пробовал BISешка задіюється?

щоб перевірити треба ще ліміт отримати :)
unknownurl
 
Повідомлень: 779
З нами з: 01.10.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 12:11

  emeta написав:Там новую кредитку подвезли якобы
кто пробовал BISешка задіюється?

дебитка открылась, Бишечку запросил - КЛ не дали.
Дебитку тут же закрыл (45 дней на закрытие).
Аппшку снес.
Пусть идут за русским кораблем с такими зехерами.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 879
З нами з: 03.02.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
