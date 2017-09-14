Додано: Суб 06 гру, 2025 18:45

fox767676 написав: yanyura написав: Схоже Трамп у своїх повторах "якби президентом був я, війни б не було" через свій склерозо-маразм забуває, що до початку свого першого президентства (2017-2021) війна йшла вже понад 2,5 роки Схоже Трамп у своїх повторах "якби президентом був я, війни б не було" через свій склерозо-маразм забуває, що до початку свого першого президентства (2017-2021) війна йшла вже понад 2,5 роки



А у вас самого не склероз?

рассудите сами, не спеша, вдумчиво.

если до его первого срока президенства война уже шла 2.5 года, значит она началась не при нем , правильно ? При нем тогда кофликт затих настолько что украинцы впали в праздность и выбрали кого выбрали. А у вас самого не склероз?рассудите сами, не спеша, вдумчиво.если до его первого срока президенства война уже шла 2.5 года, значит она началась не при нем , правильно ? При нем тогда кофликт затих настолько что украинцы впали в праздность и выбрали кого выбрали.

Так, ви маєте рацію, війна почалася не при ньому, але посил був у тому, що незважаючи на прийняті вже при ньому (в його перший термін президентства)закони, він у свій перший термінза нахабно привласнені нею Крим і Донбас, не кажучи вже про допомогу Україні тоді, наплював назакони і зараз, коли "запахло" великими грошима (300+ мільярдів заморожених доларів). Гроші його бог і чим їх більше, тим більше його ненависть до України, яка заважає йому отримати ці гроші, заважає укласти "сделку" з московією, де потенційно пахне ще більшими грошима.А коли він зустрічається з рівним йому за силою (Китай), він одразу дає задню. Згадайте, скільки разів він обіцяв Китаю 500% податок та скільки разів відкладав його запровадження?Це зараз він начебто на боці Тайваню, але як тільки Китай пообіцяє йому гарну "сделку", він кине Тайвань, як зараз кидає Україну.Він дозволив Орбану продовжувати купувати нафту не тому, що Орбан добре підлизував йому, а тому, що Орбан прихильник московії.