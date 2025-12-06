Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:У нас в гимназии в центре Киева училка булила детей класса мой дочери. Придумала какую-то свинячью парту. Её конечно уволили, но дочь в Украине в нашем обществе детей чувствовала себя намного хуже, чем в Польше, а тем более в Ирландии.
Но в центре Киева вашу дочь вряд ли пырнут ножом в автобусе за то что у нее белый цвет кожи
И не обзовут "клятым свиноедом" , за то, что ешь канапку с полядвицей, как как в некоторых школах Германии.
BIGor написав:Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу.
Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.
Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.
Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам
На чужині є таке поняття, як "generation welth", якщо в тебе у спадок є "бабушатнік" в умовному Лондоні/Парижі/whatever то ти не такий бідний, як переважна більшість емігрантів (не Міндічів/Ахметових). Хоча Коля-rjkz вирішив, що його дітям посміхнеться доля в NY/USA. Bigor як був в неньці безхатченком, так і в Польщі "бомжує"
У Нины-закипало был момент в Шарлотт, когда она пыталась обратиться к адвокату. У меня тоже был подобный момент. В НЙ есть юридическая помощь для малоимущих. Мы под нее не проходим. А адвокаты берутся или за треть от отсуженной суммы или ты должен платить. Чтобы говорить о трети, то адвокат должен быть в значительной степени уверен, что дело выигрыщное. Если он не уверен, то или откажется или будет брать почасово. Вот мы обратились, нас выслущали. Сказали, мы не видим у вас однозначно выигрыщного кейса. Если хотите продолжать, то адвокат берет 540 долларов в ...час. Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться. Но сделали выводы и старший пошел в хайскул на юридическую программу. Может будет поступать в ло-каледж. Одно могу сказать точно - как минимум таких проблем с Инглишем как у нас у них не будет. Вернее их уже нет. Есть проблемы с русским. Старший еще более менее, а младший начинает психовать, когда мы пытаемся ему объяснить математику или физику на русском - "Я вас не понимаю, на английском объясните". А когда он что-то говорит, тто это смесь русских и английских слов - ему не хватает словарного запаса, чтобы говорить на языке. Собственно, свобода владения лангуаге - это главный барьер для того чттобы достигнуть того, что хочешь. Конечно, нужны профессиональные знания и квалификация, но без свободного Инглиша, они не очень много чего стоят. Есть вариант работать на "русский бизнес", но он никогда или почти никогда не будет платить столько, сколько можно найти в америкаснком бизнесе. Та-же Нина, которая нихрена не знает и не умеет, но свободно спикает, смогла находить неплохие вакансии в корпоративном секторе.
А в Штатах есть культура закрытых ЖК? Ну то есть чтоб жить в высотке с видом на океан, где все под камерами, на магнитах, а в подземном паркинге машина, которую валет подает и принимает прямо у лифта? Или только свой дом, в который к тебе через окно в любой день может нигер с ножом и непонятными намерениями заползти?
Не совсем понимаю к чему вопрос, но да, есть. Как раз у меня по работе есть посещения в том числе и такого билдинга. Подземный паркинг, пару десятков "квартир" если можно так сказать, свой причал для яхт (сейчас там только 3 яхты, на зиму владельцы яхтуют на юг США), шикарный бэкярд с зонами отдыха, барбекью и тп,видеонаблюдение везде (правда этим трудно кого-то удивить, это почти везде, обычно покрывается камерами не только наружная часть территории, но и все общие зоны в билдингах, включая лифты, общие корридоры со всеми закутками и со всех сторон входы-выходы и тп). Коммьюнити эрия, включает детскую "комнату" (метров 150+ квадратных), тренажерный зал, там еще был бассейн, но они его забетонировали и сделали типа кинотеатра. Сауна, лаунж зона на крыше. И шо? К чему вопрос? Или вызывают такси на газу?
Кстати, насчет афроамериканцев, которые залезают с ножом. Это далеко не везде. Сын знакомых во время ковида купил дом в Берген каунти НДж. Прожил там пару лет уже, когда через бэкярд зашла незнакомая женщина на его кухню. Мы там пару раз гостили по несколько дней, поэтому знаю где и что. Ни дом ни гараж ни машину он не закрывает. Но камеры тоже есть. И видео сигнализация дала ему сигнал на смартфон, что кто-то проник. Он тут-же вызвал полицию. Они приехали менее чем через 5 минут. И задержали "преступницу". Ей оказалась родственница бывших владельцев, которые тоже не закрывали дом и она по обычаю подъехала со стороны бэкярда и зашла в гости без предупреждения. Так что где-то залазят с ножом, а где-то не закрывают двери домов и машины. Страна контрастов.