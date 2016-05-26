РВС Банк - неплатоспроможний

як дізнались?)
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 04 лис, 2025 22:57
Додано: Сер 05 лис, 2025 00:44
Додано: Пон 24 лис, 2025 11:13
Як отримати через Дію в Ідея-банк?
Як працює виплата від Фонду через Дію? Хтось робив це? На сайті Фонду написано "Виплати також проводяться за допомогою мобільного додатку Порталу Дія і їх здійснюють 5 банків-агентів Фонду: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ «Ідея Банк»." Я зайшов в Дію, хотів отримати у банк Ідея, але в Дії написано, что гроші зарахуються на Дія.Картку. Але ж мені потрібно, що на картку Ідея-банку. Спілкувався з підтримкою і Дії, і Ідея-банку, вони нічого не змогли відповісти.
Додано: Нед 30 лис, 2025 10:04
Ідея-банк є банком-агентом Фонду і напряму (без всякої Дії) виплачує кошти на картку Ідея-банку. В підтримці Ідея-банку можна запросто натрапити на некомпетентного роздовбая. Здається, це Ваш випадок...
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:28
Что-то известно о перспективах выплат депозитов, у которых срок ещё не закончился?
Сначала обещали, что выплата будет не позже 20 рабочих дней, а сегодня уже 23-й.
Потом объявили этот конкурс на выведение РВС с рынка, еще и продлили его до 3 декабря.
Так уже 5 декабря, а никаких новостей не слышно.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:33
До 04/01/2026 (включно) продовжили тимчасову адміністрацію
Додано: Суб 06 гру, 2025 13:59
Кто крайний за деньгами из РВС банка? И на что вы все надеетесь? Что отдадут вам всем ваше святое? отдадут, но когда? В этот год точно не отдадут, в следующий год возможно, возможно отдадут часть - остальное когда нибудь возможно, время идет, цена денег падает, а вот если сами их перенесут в другой банк, то что тогда делать? особенно если банк стремный? Почему не называют возможных покупателей этого банка? возможно оттого, что их нету совсем? просто деньги отдавать неохотя, вот и тянутр лямку. Кто что слышал?
Додано: Суб 06 гру, 2025 14:14
За активы неплатежеспособного банка бывшего нардепа будут конкурировать три инвестора
Кто именно? почему их скрывают? Еще соивсем недавно так же искали инвесторов банку Пром инвест - так тогда нам всех желающих называли и хоть им всем отказывали, но ни один вкладчик свое не потерял. А в данном случае отчего личности покупателей РВС банка в тайне держат? Возможно, оттого, что их нет?
Три лица на сегодняшний день проявили заинтересованность в выведении с рынка неплатежеспособного РВС Банка и подали документы на доступ к открытому конкурсу, объявленному Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Владелец РВС Банка Александр Стецюк сообщил изданию “ЛИГА”, что обжалует решение Национального банка о признании учреждения неплатежеспособным, которое он считает “предвзятым и преждевременным”. По его словам, банк имел достаточно ликвидности и подал пакет документов от иностранного инвестора на 180 млн грн для докапитализации по упрощенной процедуре, которая занимает не более месяца.
Тут явно что то не то с логикой действий всех участников, хоть бы вкладчиков не обидели.
Востаннє редагувалось sinowi в Суб 06 гру, 2025 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 гру, 2025 14:24
Додано: Суб 06 гру, 2025 18:19
Супруненко уже стал владельцем активов (ну и пассивов) Комінвестбанка. Похоже, понравилось. С клиентами Комінвестбанка рассчитался без вопросов.
