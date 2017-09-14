Banderlog написав:Дуже добре, ти бачив як в австралії геї пожежники і геї військові виходять на гейпарад? Думаю треба і в нас після перемоги...
Вас тут звинувачують у належності до якоїсь церкви. Я на цьому не розуміюсь, скажу відверто, і не вірю у якихось богів, але Вам хочу сказати, що у Вас більше людяності і порядності, ніж у тих, хто Вам претензії виставляє.
холява написав:Звичайна дівчина ,поїхавша за кордон від обстрілів .
А звичайний хлопець поїхати від обстрілів не може?
холява написав:Просто - де був , як поїхав ...... наскільки законно перебував ?
Виключно до чоловіків, так? Жінки просто мають право жити як хочуть? Чоловіки якимось чому обмежені в цьому праві?
Ви все вірно зрозуміли . Жінки , діти , люди похилого віку .
Shaman написав:а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.
Десь так само прикидав по об'єму $/камаз, але це похоже на художній свист:
Відсторонений Верховною Радою президент Віктор Янукович вивіз з країни понад 100 млрд доларів. Про це на Українському форумі з повернення викрадених активів у Лондоні заявив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький. https://zaxid.net/u_gpu_porahuvali_skil ... h_n1307748
Даже не художній. Вспоминается "золото Полуботка". Но то хоть было похоже на сказочный фольклор. А это просто свистёж.
холява написав:Зараз дочка у Гонконзі
Чому вона не захищає країну і не віддає борги? Вона ж навчалась в український школі разом з хлопцями. У хлопців борги є, а Ваша чухнула до Гонконгу. Чому? Що вона зробила особливого для держави? Нехай повертається і віддає борги.
холява написав:Жінки , діти , люди похилого віку .
Діти - зрозуміло, хоча раніше і підлітки допомагали у війні. Люди похилого віку - теж. Є фізичні обмеження. А жінки чому звільнені від участі у війні? Не воювати, а просто хоча б якось допомагати. Чому Ви чоловіків записуєте у воїни? Хто Вам дав таке право? Ви мене спитали чи погоджуюсь я на це?
холява написав:Я їй передам ваші побажання .
Ні, Ви краще побажайте їй того, що "бажаєте" усім українцям чоловічої статі, які зараз закордоном. Ви бачите у неї доньку, а бачу у неї співгромадянку, яка зобов'язана відповідати за державу так само, як і я, а не ховатись за "жінкою". Мені її стать байдужа.
АндрейМ написав:Она стала кричать о том, что без мобилизации мы станем частью россии (вполне возможно).
"Баба она сердцем видит"(с) Женщины они еще более склонны к эмоциональным решениям, чем народ вцелом Тем ценней те из них, кто способен думать рационально Сколько было сгенерировано зрады в нулевых по поводу газотранспортного консорциума РФ-Украины-ФРГ, в основном истерила Тимошенко. А ведь это был реальный шанс установить многовекторный баланс сил в Украине, выбить от ЕС безвиз и кандидатстово, от РФ - дешевый газ и снятие напряженности. Две с половиной газовые войны, но все равно прокачивали газ в Европу, чтобы "не подвести европейских союзников и подтвердить статус надежного транзитера" И ничем это не помогло. Сербии котораю еще недавно занималась геноцидом, дали тогда кандидатстово и безвиз , а Украине - нет. Так и сейчас, культивируется иррациональная вера что чем больше самоубийственных жертв, тем это как-то спасет от поглощения россией и повысит шансы на интеграцию в западный мир.
холява написав:Жінки , діти , люди похилого віку .
Діти - зрозуміло, хоча раніше і підлітки допомагали у війні. Люди похилого віку - теж. Є фізичні обмеження. А жінки чому звільнені від участі у війні? Не воювати, а просто хоча б якось допомагати. Чому Ви чоловіків записуєте у воїни? Хто Вам дав таке право? Ви мене спитали чи погоджуюсь я на це?
...ну так у нас сталось . Була би медикинею , воювала би .
Тому що чоловіки повинні захищати свою хату , сім,ю , ті здобутки що мали на Батьківщині . Вам що ,не було шо втрачати ? То і не скаржитесь , живіть собі за кордоном , живі й недоторкані ,толерантні .
За дослідженням 2025 року:
Категорія Частка серед біженців Дорослі жінки ~ 44–45 %
Діти (неповнолітні) ~ 31–32 %
Дорослі чоловіки ~ 23–25 %
Как видите, грубо говоря, 2 из 3 женщин выехали с детьми. В действительности несколько меньше - кто-то выехал с 2 детьми. Или вы считаете, что детей надо было отправлять самих? С другой стороны, достаточно много женщин пенс. возраста. Так что, возможно, с детьми выехало даже больше, чем 2 из 3.
холява написав:НІ, НЕ ВИБІРКОВО . Усіх , хто перебував під час війни за межами України , наскільки виправдано ,що робили ....
Хто буде оцінювати і за якими критеріями? Чи не буде це нести ознаки переслідування? Якщо що, зараз перебування за кордоном не є злочином, чи навіть порушенням. Вводити покарання заднім числом? Незаконний перетин -- справа інша, але це за цією історією повинні в першу чергу притягатись посадові особи, які робили це можливим, і збагачувались на цьому. От коли масово їх почнуть саджати за ці злочини, тоді можна поговорити і про відповідальність "втікачів". Не навпаки. Впораєтесь?
Я перепрошую , я зараз працюю , повторюватися смислу нема .....