Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16078160791608016081>
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 17:17

АндрейМ

Пане АндрейМ , ми всі колись прийдемо на побачення , до НЕВБЛАГАННОГО ...
Там всі зустрінуться .
Там всі і вибачать один одного -----------------як зможуть .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5327
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 17:38

  fler написав:
  Water написав:Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють?

Таке враження, шо ДО цієї влади всі попередники були святі. Нагадайте мені, як покарали кожного з попередників та скільки грошей повернули? Те, шо ми не чули про їхні схеми, зовсім не означає, шо вони крали менше. Скоріше означає, шо не працювали належним чином антикорупційні структури.
Сподіваюся, що завдяки цьому корупційному скандалу війна з рф завершиться швидше.

Тобто, всі крали, а ми шо, гірші за інших.
Ну так в чому питання- Лазаренко, Бандюкович, Свинарчуки розкручуйте справи, арештовуйте рахунки в швейцарських, кіпрських, сінгапурських банках.
А ось красти під час військового стану це як? Коли люди збирають по копійці.
Відкрийте кордони, хай виїдуть ті, хто не хоче жить в цій системі. А далі крадіть самі у себе, чи у москалів.
Water
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 17:49

  M-Audio написав:
  холява написав:НІ, НЕ ВИБІРКОВО .
Усіх , хто перебував під час війни за межами України , наскільки виправдано ,що робили ....

Хто буде оцінювати і за якими критеріями? Чи не буде це нести ознаки переслідування? Якщо що, зараз перебування за кордоном не є злочином, чи навіть порушенням. Вводити покарання заднім числом? Незаконний перетин -- справа інша, але це за цією історією повинні в першу чергу притягатись посадові особи, які робили це можливим, і збагачувались на цьому. От коли масово їх почнуть саджати за ці злочини, тоді можна поговорити і про відповідальність "втікачів". Не навпаки. Впораєтесь?

Заспокійся, куди людині повертатись, в окупацію, де розх... нема де жить, зовсім.
Water
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:07

  Water написав:Заспокійся, куди людині повертатись, в окупацію, де розх... нема де жить, зовсім.

Це окрема тема. До речі, хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.
M-Audio
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 23.03.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:11

жінки не громадяни?

  АндрейМ написав:
  холява написав:Жінки , діти , люди похилого віку .

Діти - зрозуміло, хоча раніше і підлітки допомагали у війні. Люди похилого віку - теж. Є фізичні обмеження. А жінки чому звільнені від участі у війні? Не воювати, а просто хоча б якось допомагати. Чому Ви чоловіків записуєте у воїни? Хто Вам дав таке право? Ви мене спитали чи погоджуюсь я на це?

  холява написав:Я їй передам ваші побажання .

Ні, Ви краще побажайте їй того, що "бажаєте" усім українцям чоловічої статі, які зараз закордоном. Ви бачите у неї доньку, а бачу у неї співгромадянку, яка зобов'язана відповідати за державу так само, як і я, а не ховатись за "жінкою". Мені її стать байдужа.


Улюбена стаття незлмаників:

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

жінки не громадяни?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41721
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:14

  Бетон написав:...
И когда у человека нет внутреннего стержня,
...

нічого не нагадує?.. коли є це стрижень, то з приводу відсутності світла ну точно немає бути скарг...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:15

  Shaman написав:
  Water написав:
  Shaman написав:для виготовлення бетону генератор купують...

Та да, цемент де беруть, арматуру, щебінь?

почнемо з іншого? що хочемо довести? а то жонглювати словами ні про що немає ні часу, ні бажання...

що обстріли це погано - звісно погано. що роблять великі металурги навіть не знаю, там генератор не допоможе... металу нам вистачить. до війни 80% йшло на експорт, навіть зараз ми виробляємо значно більше, ніж нам треба

але дрібний та навіть середній бізнес (що називаємо середній?) вже давно не залежить від ее. цікаво, яка загальна потужність генераторів використовується в країні?

Тобто, з ваших слів, нам не потрібна генерація, зовсім, все працює на генераторах.
Water
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:18

  Water написав:
  Shaman написав:почнемо з іншого? що хочемо довести? а то жонглювати словами ні про що немає ні часу, ні бажання...

що обстріли це погано - звісно погано. що роблять великі металурги навіть не знаю, там генератор не допоможе... металу нам вистачить. до війни 80% йшло на експорт, навіть зараз ми виробляємо значно більше, ніж нам треба

але дрібний та навіть середній бізнес (що називаємо середній?) вже давно не залежить від ее. цікаво, яка загальна потужність генераторів використовується в країні?

Тобто, з ваших слів, нам не потрібна генерація, зовсім, все працює на генераторах.

ні з моїх слів зовсім не так.

щоб не було пустої розмови, про що говоримо? що хочемо довести? сформулюйте будь-ласка
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:19

  M-Audio написав:
  Water написав:Заспокійся, куди людині повертатись, в окупацію, де розх... нема де жить, зовсім.

Це окрема тема. До речі, хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.

А ти спробуй порахzй, бо ще частина наріду подалась до москалів, деякі живуть там де і жили, якщо є де жить.
Water
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:19

  M-Audio написав:
  Water написав:Заспокійся, куди людині повертатись, в окупацію, де розх... нема де жить, зовсім.

Це окрема тема. До речі, хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.

умовно половина має житло...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10888
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 16078160791608016081>
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, Сибарит, flyman, Shaman, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

