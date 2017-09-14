RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:07

  Water написав:Заспокійся, куди людині повертатись, в окупацію, де розх... нема де жить, зовсім.

Це окрема тема. До речі, хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:11

жінки не громадяни?

  АндрейМ написав:
  холява написав:Жінки , діти , люди похилого віку .

Діти - зрозуміло, хоча раніше і підлітки допомагали у війні. Люди похилого віку - теж. Є фізичні обмеження. А жінки чому звільнені від участі у війні? Не воювати, а просто хоча б якось допомагати. Чому Ви чоловіків записуєте у воїни? Хто Вам дав таке право? Ви мене спитали чи погоджуюсь я на це?

  холява написав:Я їй передам ваші побажання .

Ні, Ви краще побажайте їй того, що "бажаєте" усім українцям чоловічої статі, які зараз закордоном. Ви бачите у неї доньку, а бачу у неї співгромадянку, яка зобов'язана відповідати за державу так само, як і я, а не ховатись за "жінкою". Мені її стать байдужа.


Улюбена стаття незлмаників:

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

жінки не громадяни?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:14

  Бетон написав:...
И когда у человека нет внутреннего стержня,
...

нічого не нагадує?.. коли є це стрижень, то з приводу відсутності світла ну точно немає бути скарг...
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:15

  Shaman написав:
  Water написав:
  Shaman написав:для виготовлення бетону генератор купують...

Та да, цемент де беруть, арматуру, щебінь?

почнемо з іншого? що хочемо довести? а то жонглювати словами ні про що немає ні часу, ні бажання...

що обстріли це погано - звісно погано. що роблять великі металурги навіть не знаю, там генератор не допоможе... металу нам вистачить. до війни 80% йшло на експорт, навіть зараз ми виробляємо значно більше, ніж нам треба

але дрібний та навіть середній бізнес (що називаємо середній?) вже давно не залежить від ее. цікаво, яка загальна потужність генераторів використовується в країні?

Тобто, з ваших слів, нам не потрібна генерація, зовсім, все працює на генераторах.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:18

  Water написав:
  Shaman написав:почнемо з іншого? що хочемо довести? а то жонглювати словами ні про що немає ні часу, ні бажання...

що обстріли це погано - звісно погано. що роблять великі металурги навіть не знаю, там генератор не допоможе... металу нам вистачить. до війни 80% йшло на експорт, навіть зараз ми виробляємо значно більше, ніж нам треба

але дрібний та навіть середній бізнес (що називаємо середній?) вже давно не залежить від ее. цікаво, яка загальна потужність генераторів використовується в країні?

Тобто, з ваших слів, нам не потрібна генерація, зовсім, все працює на генераторах.

ні з моїх слів зовсім не так.

щоб не було пустої розмови, про що говоримо? що хочемо довести? сформулюйте будь-ласка
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:19

  M-Audio написав:
  Water написав:Заспокійся, куди людині повертатись, в окупацію, де розх... нема де жить, зовсім.

Це окрема тема. До речі, хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.

А ти спробуй порахzй, бо ще частина наріду подалась до москалів, деякі живуть там де і жили, якщо є де жить.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:19

  M-Audio написав:
  Water написав:Заспокійся, куди людині повертатись, в окупацію, де розх... нема де жить, зовсім.

Це окрема тема. До речі, хтось бачив статистику, який відсоток громадян за кордоном мають житло в межах не окупованої частини України, а який - ні? Мені от дуже цікаво було б.

умовно половина має житло...
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:22

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  Shaman написав:а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.

Десь так само прикидав по об'єму $/камаз, але це похоже на художній свист:
Відсторонений Верховною Радою президент Віктор Янукович вивіз з країни понад 100 млрд доларів. Про це на Українському форумі з повернення викрадених активів у Лондоні заявив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький.
https://zaxid.net/u_gpu_porahuvali_skil ... h_n1307748
Даже не художній.
Вспоминается "золото Полуботка".
Но то хоть было похоже на сказочный фольклор. А это просто свистёж.

а де ж - втік в тому, що був одягнений голий босий? :lol: скільки вкрала банда Яника - цей рекорд не побили ні до цього, не після... 8)
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:25

  Shaman написав:
  Water написав:
  Shaman написав:почнемо з іншого? що хочемо довести? а то жонглювати словами ні про що немає ні часу, ні бажання...

що обстріли це погано - звісно погано. що роблять великі металурги навіть не знаю, там генератор не допоможе... металу нам вистачить. до війни 80% йшло на експорт, навіть зараз ми виробляємо значно більше, ніж нам треба

але дрібний та навіть середній бізнес (що називаємо середній?) вже давно не залежить від ее. цікаво, яка загальна потужність генераторів використовується в країні?

Тобто, з ваших слів, нам не потрібна генерація, зовсім, все працює на генераторах.

ні з моїх слів зовсім не так.
щоб не було пустої розмови, про що говоримо? що хочемо довести? сформулюйте будь-ласка

У вас бізнес працює на генераторах? Працює. Яка собівартість того що виробляють?
Я особисто вам нічого не доводжу, просто констатую факти- металургії капець, в принципі, всьому виробництву капець. А там і теплопостачання. Чи кожний громадянин, крім генератора, ще й гасовий обігрівач повинен купить?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 18:29

  Banderlog написав:
  Shaman написав:тому що гомофоби. нормальним людям якось однаково. я не підтримую ЛГБТ рух, але мені не заважає його існування, й я розумію, навіщо це. лгбт так, й майданили, й волонтерять, й воюють. а от деякі п***раси, що зовсім інше - або крадуть, або зраду розповсюджують

ти хочеш сказати, що нормальним людям байдуже то прав лгбт спільноти? :shock: мені здалось чи ти з осудою ставишся до лантентних? :lol:
шо ти саме розумієш? Що ненормальні люди будуть думати що Стерненко гей? І шо в цьому поганого, нормальні ж підтримають?
та підтримуєш ти, підтримуєш он і зара підтримав, не промовчав. Ти ж по іншому не можеш бо у вас підтримка це один з пунктів політичної програми.
Кажеш що воюють і волонтерять?
Дуже добре, ти бачив як в австралії геї пожежники і геї військові виходять на гейпарад? Думаю треба і в нас після перемоги...

скільки всього накидав в одну купу... :shock:

нормальним людям так, має бути байдуже... як я можу ставитися з осудом до латентних, якщо нормально відношуся до таких... з осудом ставлюсь до гомофобів - й прикидаю, наскільки він ...рас :lol:

про Стерненко ти просто накинув. людина багато чого зробила для країни під час війни, медійна відома - але не подобається своїми антиросійськими поглядами. це ще до війни могла не подобатися - зараз у всіх адекватних мають бути антиросійські погляди. а Стерненко я так, підтримую. хоча на виборах він поки не основний кандидат

а ЛГБТ за те й виступають, щоб вони могли вийти на гей-парад - а іншим було б байдуже. але в нас ще повно мракобісів, як Бандерлог - тому маємо, що маємо... 8)
