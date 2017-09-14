RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:40

  budivelnik написав:
  alex_dvornichenko написав:Прошлись по кругу и вернулись к тому

Уряд часів Януковича-Азарова після втечі у 2014 році переважно переховується в
Росії (РФ) та окупованому Криму, включаючи самого Януковича (Рубльовка), Азарова, Пшонку, Захарченка, де багато хто з них продовжує жити, а деякі навіть працюють у російських силових структурах.

Віктор Янукович: Живе в Росії, в елітному будинку під Москвою, отримав там притулок.
Микола Азаров (експрем'єр): Перебуває в РФ.
Віктор Захарченко (ексміністр МВС) та інші силовики: Також у Росії, деякі працюють у силових структурах РФ.
Олександр Пшонка (ексгенпрокурор), Олександр Якименко (ексголова СБУ), Павло Лебедєв (ексміністр оборони) та інші: За останніми даними живуть у Криму або в Росії.

Весь Уряд в роССії... але це не ручний уряд... це повністю незалежний... від інтересів України.

Все так. Але ця влада з неба не впала - її обрав народ України в 2010 році. На більш-менш чесних виборах.
Ось ти порівняй Україну з Польщею. Невже поляки б обрали собі настільки проросійську владу? Точно ні.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ось ти порівняй Україну з Польщею. Невже поляки б обрали собі настільки проросійську владу? Точно ні.


Так польща це західно(центрально)європейська цівілізація, за всіма хантингтонами-спікманами. І Захід завжди визнава її частиною себе, хто б там при владі не був.
А ось Україна, за виключенням декількох західних областей, - православна , східдноєвропейська. Тому навіть помаранчевий експеримент 2005-2010 не дав ніяких преференцій з боку Заходу
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:59

  Water написав:
  Shaman написав:зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...

Тануда, мені пишуть наступне:
Шановний споживач!
Ціна 4.32
Ринкова ціна 11.34
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -7.02

Тобто, шо вони цим хочуть сказать, шо я з кожним кіловатом краду в них сім гривень два шаги?

А.а , и рыжий пашет в убыток и на користь наріда і Держави
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:03

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:-----------------------------
fox767676
нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки-----------------------------------
батьки з заходу хотіли в Європу бо там добре живуть
батьки зі сходу хотіли в РФ бо там високі пенсії/зарплати
діти отримали війну
якось так

батьки зі сходу теж в більшості хотіли в Європу бо там добре живуть. І пенсії/зарплати там вище, ніж у РФ. Таких, що хотіли в РФ, було дуже небагато.
І війну більше отримали саме батьки, якщо врахувати, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.

Ну в 1990 цим "батькам" було 8-10 років.
А в 1993, коли ейфорія від отримання незалежності пройшла і настав час вибирати дальший шлях - цим батькам було 11-14 років.
А в 1994 вже Україна була чітко поділена:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1994#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_1994.png
Україна була чітко поділена и раньше.
Но не по принципу "хочу-не хочу" в Европу. Туда хотели не скажу все, но очень многие. По отношениям с РФ разница действительно была, но тогда ещё не критическая. Когда восток голосовал за Кучму, люди рассчитывали на то, что промышленность не будет уничтожаться, налаженные связи в пределах бывшего СССР не будут рваться и у людей будет работа.
А уж "високі пенсії/зарплати" в 1994 в РФ - такого аргумента точно не было. РФ тогда была примерно в такой же ж..., как и мы.
Повідомлень: 37874
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5381 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:20

  ЛАД написав:Когда восток голосовал за Кучму, люди рассчитывали на то, что промышленность не будет уничтожаться, налаженные связи в пределах бывшего СССР не будут рваться и у людей будет работа.

Так з якого там, з 1991 року у кожного підприємства з`явились власники, хто повинен був не знищувать підприємства, Кучма, Кучма особисто? :shock: Чи нарід думав шо соляру з потягів по ночах зливає особисто Кравчук?
Шо ви збирались зберігать, ЗАЗ, який мав всі можливості, але виробляв машини в Польщі, в Запоріжжі прикручував колеса, або ставив Мелітопольський двигун з КПП, які м`яко кажучі були не дуже? Або як Васадзе завозив під цим ділом Мерседеси, це також виробництво?
Чи ви хотіли комбайни замість Claas та Джон Дір випускать?
Маємо те шо маємо.
