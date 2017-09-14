RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16087160881608916090>
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:24

UA

Якби


В Хорватії гриби.
Таймер (на будь який смак) має інвертор. Забули лише спитати УА на які години його виставляти.
Hotab
 
Повідомлень: 17304
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:41

❗️У путіна вистачить грошей ще на 18 місяців війни, – BILD.

https://www.bild.de/politik/ausland-und ... ad2ac9ffe1
Xenon
 
Повідомлень: 5596
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 16:45

курси англійської

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Этот подход работает для новых беженцев, для тех, кто уже там, ничего не меняется. Примерно то же делают, например, немцы. Эти, правда ухудшают условия для всех новых беженцев независимо от того, из каких регионов Украины они приехали.

А чого його сидіть на соціалці, коли можна навчатись або працювать? Звісно якщо є можливість працювать.
Чтобы работать, надо сначала выучить язык.
В Германии курсы, по-моему, 9-мес.
Это время надо за что-то жить. И если нет статуса, то курсы платные с достаточно приличной ценой.

Ще напишіть що в США, щоб працювати, треба пройти курси англійської
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41727
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:01

  Xenon написав:
❗️У путіна вистачить грошей ще на 18 місяців війни, – BILD.

https://www.bild.de/politik/ausland-und ... ad2ac9ffe1

Чомусь ніхто не говорить - а що станеться коли у путіна закінчаться гроші?
Як це має виглядати?
Напевно всі заводи зупиняться, нафта перестане продаватись на експорт, рубль знеціниться в 5-10 разів. Так чи як?
Якщо так - то це фантазії.
Якщо ні - то нічого страшного, путін не зупинить війну.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7075
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:01

❗️Мерц і Макрон швидко залишили резиденцію британського прем'єра, де вони зустрічалися зі Стармером та Зеленським, – Sky News.

Усі четверо відмовилися відповідати на питання журналістів. Така швидка зустріч
Xenon
 
Повідомлень: 5596
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:09

  Hotab написав:...........
Давай поділимо це питання на 2 окремих.,
1. Технічна сторона. Кажуть що АЕС примусово знизили виробництво енергії десь вдвічі. Не можу сказати точно чому (здогадуюсь що через проблему доставити її всім одночасно) . Тобто теза «аккуми не збільшать генерацію» не має сенсу, проблема не в виробити. Модна підняти генерацію хоч вдвічі.
Чи виступають домашні аккуми як знищена маневрова потужність (типу міні ГАЕС, спрощено ясна справа ) , яка бере коли є , і віддає коли нема - я не знаю. Можливо. А може і ні.
2. Питання моралі. Я знав що знайдуться ті, хто почне розказувати, що аккумуляторщики паразитують на тих, хто їх не купив (не зміг чи не схотів). Правда не очікував що це буде казати Ой+, думав який-небудь халамидник 140дол). Але це така собі мораль. Так можна звинуватити покупця 20 соток землі в місті для побудови будинку на 3 чоловіки (сімʼю) , бо там же можна побудувати свічку на 25 поверхів і поселити кілька сот. А він упирь тільки про себе і думає.

Питання моралі обсуждать не буду.
О технике.
Там кто-то писал о 2 мс, сейчас не нашёл того поста.
Понятно, что за 2 мс невозможно вдвое уменьшить генерацию любой эл-станции, тем более атомной. Если бы так можно было, то не было бы вопроса с маневровыми мощностями. Как энергетики решают эту проблему в условиях разрушающих ударов по подстанциям и куда девают избыточную генерацию, не знаю. Но наверняка о снижении выработки э-э вдвое на АЭС говорится не в первые секунды после удара.
Аккумуляторы могли бы спасти ситуацию, пусть даже с потерями трети энергии, как здесь правильно писали. Но для этого надо иметь огромные аккумуляторные мощности и включаться они должны диспетчером энергосистемы централизованно в момент аварий. Аккумуляторы у частных лиц, если они были подключены к сети, были уже полностью заряжены и принять избыточную энергию в момент аварии не смогут.
Рассмотрим другую ситуацию.
Авария произошла раньше и энергосистема уже работает с ограничениями и плановыми отключениями.
В этом случае аккумуляторы выступают как дополнительные к освещению, стиралкам, холодильникам, ТВ, электроплитам, бойлерам и пр. потребителем энергии. Т.е. увеличивают потребление энергии.
В условиях, когда эл-станции уже работают с пониженной мощностью, это приводит к ещё большей нехватке эл-энергии и, соответственно, к необходимости ужесточения графиков, т.е. к сокращению возможного времени включения потребителей.
В результате для отдельного потребителя, имеющего аккумулятор, это улучшает условия, но для общества в целом это неэффективно. Просто приводит к перераспределению имеющейся энергии в пользу тех, кто имеет аккумуляторы. При этом ещё и увеличиваются потери энергии в условиях, когда она и так ограничена.
Когда аккумуляторов мало, это не существенно. Если бы их стало много, то эффект был бы серьёзный. Отрицательный эффект.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 08 гру, 2025 17:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37876
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5381 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:09

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  alex_dvornichenko написав:Прошлись по кругу и вернулись к тому

Уряд часів Януковича-Азарова після втечі у 2014 році переважно переховується в
Росії (РФ) та окупованому Криму, включаючи самого Януковича (Рубльовка), Азарова, Пшонку, Захарченка, де багато хто з них продовжує жити, а деякі навіть працюють у російських силових структурах.

Віктор Янукович: Живе в Росії, в елітному будинку під Москвою, отримав там притулок.
Микола Азаров (експрем'єр): Перебуває в РФ.
Віктор Захарченко (ексміністр МВС) та інші силовики: Також у Росії, деякі працюють у силових структурах РФ.
Олександр Пшонка (ексгенпрокурор), Олександр Якименко (ексголова СБУ), Павло Лебедєв (ексміністр оборони) та інші: За останніми даними живуть у Криму або в Росії.

Весь Уряд в роССії... але це не ручний уряд... це повністю незалежний... від інтересів України.

Все так. Але ця влада з неба не впала - її обрав народ України в 2010 році. На більш-менш чесних виборах.
Ось ти порівняй Україну з Польщею. Невже поляки б обрали собі настільки проросійську владу? Точно ні.

Вибирає ПіС!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41727
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:27

  ЛАД написав:Аккумуляторы могли бы спасти ситуацию, пусть даже с потерями трети энергии, как здесь правильно писали. Но для этого надо иметь огромные аккумуляторные мощности и включаться они должны диспетчером энергосистемы централизованно в момент аварий.

Не зовсім диспетчером, скоріш автоматично. Шось в цьому напрямку дамають, але...
Десь у 2020 був у технічному музеї Відня, там такий цікавий симулятор є, ти виступаєш у ролі диспетчера енергетики всієї країни, з різними потужностями генерації, закупівлями, акумуляторами, споживачами, блекаутами, я там години 3 зависав, дуже цікаво.
Water
 
Повідомлень: 3639
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12821
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:2. Оскільки наявної потужності не вистачає, то власники акумуляторів паразитують на електромережі. Тому що за рахунок зарядки акумуляторів вони збільшують потужність споживання, то треба когось відключати. Таким чином збільшується час відключення. Більше того, як підмітив Бетон, ККД акумуляторів значно менше 100%, і на зарядку/розрядку вони витрачають додткову потужність. Тому ваш котел, який споживає 700 ват від мережі, за використання акумулятора, по факту буде використовувати 850-900 ват з урахуванням паразитних витрат на зарядку/розрядку акумулятора.
А можна мухи окремо-котлети окремо?
1 Моє стандартне споживання 300квт*год на побутові+600квт*год на зарядку електромобілів
2 В мене є 10квт*год батарея, яка забезпечує споживання в моменти ВІДКЛЮЧЕННЯ електроенергії.... але при цьому інвертор обмежений 1квт потужності... тобто коли енергія вимкнена в мене все функціонує по мінімуму ( як правило це котел на обігрів(там є насос+заживлення електроніки) холодильник і телевізор(або компютер)
При цьому відсутня можливість ввімкнення кавоварки/пралки/мікрохвильовки/праски і так далі...
3 Прогнозую , що в грудні моє споживання буде 200+300(мінус 40-45% від споживання в місяці коли електрика є без проблем).... але ж світло в мене в квартирі 24 години, просто тих 12 годин коли немає ( а останні 2 дні по 17) - обмеження використання електроприладів вище ніж витрати на зарядку акамуляторів ( і якщо в нормальні місяці в мене їздили три електромобіля (дитина в інститут, жінка на роботу, я на роботу) то коли обмеження-то мій як найбільшеспоживаючий ставиться на прикол і я відвожу дитину в інститут і їду на роботу, а жінка змістила графік і їде з роботи забираючи дитину)

Таким чином
електроенергія це не вода, яку можна накопичити у ванній а потім злити, і відсутність електроенергії більше ніж 30-50% часу доби - принесе економію в 20-40%
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27471
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16087160881608916090>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water, Модератор і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 166235
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 362642
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1055822
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10237)
08.12.2025 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.