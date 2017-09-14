Якби
В Хорватії гриби.
Таймер (на будь який смак) має інвертор. Забули лише спитати УА на які години його виставляти.
UA
курси англійської
Ще напишіть що в США, щоб працювати, треба пройти курси англійської
Чомусь ніхто не говорить - а що станеться коли у путіна закінчаться гроші?
Як це має виглядати?
Напевно всі заводи зупиняться, нафта перестане продаватись на експорт, рубль знеціниться в 5-10 разів. Так чи як?
Якщо так - то це фантазії.
Якщо ні - то нічого страшного, путін не зупинить війну.
Питання моралі обсуждать не буду.
О технике.
Там кто-то писал о 2 мс, сейчас не нашёл того поста.
Понятно, что за 2 мс невозможно вдвое уменьшить генерацию любой эл-станции, тем более атомной. Если бы так можно было, то не было бы вопроса с маневровыми мощностями. Как энергетики решают эту проблему в условиях разрушающих ударов по подстанциям и куда девают избыточную генерацию, не знаю. Но наверняка о снижении выработки э-э вдвое на АЭС говорится не в первые секунды после удара.
Аккумуляторы могли бы спасти ситуацию, пусть даже с потерями трети энергии, как здесь правильно писали. Но для этого надо иметь огромные аккумуляторные мощности и включаться они должны диспетчером энергосистемы централизованно в момент аварий. Аккумуляторы у частных лиц, если они были подключены к сети, были уже полностью заряжены и принять избыточную энергию в момент аварии не смогут.
Рассмотрим другую ситуацию.
Авария произошла раньше и энергосистема уже работает с ограничениями и плановыми отключениями.
В этом случае аккумуляторы выступают как дополнительные к освещению, стиралкам, холодильникам, ТВ, электроплитам, бойлерам и пр. потребителем энергии. Т.е. увеличивают потребление энергии.
В условиях, когда эл-станции уже работают с пониженной мощностью, это приводит к ещё большей нехватке эл-энергии и, соответственно, к необходимости ужесточения графиков, т.е. к сокращению возможного времени включения потребителей.
В результате для отдельного потребителя, имеющего аккумулятор, это улучшает условия, но для общества в целом это неэффективно. Просто приводит к перераспределению имеющейся энергии в пользу тех, кто имеет аккумуляторы. При этом ещё и увеличиваются потери энергии в условиях, когда она и так ограничена.
Когда аккумуляторов мало, это не существенно. Если бы их стало много, то эффект был бы серьёзный. Отрицательный эффект.
Вибирає ПіС!
Не зовсім диспетчером, скоріш автоматично. Шось в цьому напрямку дамають, але...
Десь у 2020 був у технічному музеї Відня, там такий цікавий симулятор є, ти виступаєш у ролі диспетчера енергетики всієї країни, з різними потужностями генерації, закупівлями, акумуляторами, споживачами, блекаутами, я там години 3 зависав, дуже цікаво.
А можна мухи окремо-котлети окремо?
1 Моє стандартне споживання 300квт*год на побутові+600квт*год на зарядку електромобілів
2 В мене є 10квт*год батарея, яка забезпечує споживання в моменти ВІДКЛЮЧЕННЯ електроенергії.... але при цьому інвертор обмежений 1квт потужності... тобто коли енергія вимкнена в мене все функціонує по мінімуму ( як правило це котел на обігрів(там є насос+заживлення електроніки) холодильник і телевізор(або компютер)
При цьому відсутня можливість ввімкнення кавоварки/пралки/мікрохвильовки/праски і так далі...
3 Прогнозую , що в грудні моє споживання буде 200+300(мінус 40-45% від споживання в місяці коли електрика є без проблем).... але ж світло в мене в квартирі 24 години, просто тих 12 годин коли немає ( а останні 2 дні по 17) - обмеження використання електроприладів вище ніж витрати на зарядку акамуляторів ( і якщо в нормальні місяці в мене їздили три електромобіля (дитина в інститут, жінка на роботу, я на роботу) то коли обмеження-то мій як найбільшеспоживаючий ставиться на прикол і я відвожу дитину в інститут і їду на роботу, а жінка змістила графік і їде з роботи забираючи дитину)
Таким чином
електроенергія це не вода, яку можна накопичити у ванній а потім злити, і відсутність електроенергії більше ніж 30-50% часу доби - принесе економію в 20-40%
